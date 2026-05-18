El Perú discute su futuro energético: tres foros abrirán el debate sobre gas, Petroperú y energías renovables

Hoy inicia un ciclo de diálogos plurales para lograr un plan energético de largo plazo para el Perú | Nano Banana | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

Hoy inicia un ciclo de diálogos plurales para lograr un plan energético de largo plazo para el Perú | Nano Banana | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

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El aumento del precio internacional del petróleo, la guerra en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial han vuelto a poner una pregunta en el centro del debate: ¿está preparado el Perú para enfrentar una nueva crisis energética?

Mientras el impacto global ya golpea el costo de vida, el transporte y la producción, el país llega a este escenario con una dependencia crítica de combustibles importados, una transición energética lenta y sin un Plan Energético de Largo Plazo capaz de ordenar las decisiones que marcarán las próximas décadas.

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En ese contexto, el Grupo La República presentará Perú: Futuro Energético, un ciclo de foros que reunirá a exministros, expresidentes de empresas estratégicas, especialistas y representantes del sector energético para discutir el rumbo que deberá tomar el país hacia 2050.

La crisis global del petróleo reabre el debate energético

La discusión llega en un momento particularmente delicado. El Perú importa cerca del 80% de los combustibles que consume y mantiene una fuerte dependencia externa frente a cualquier shock internacional.

Al mismo tiempo, el país enfrenta una paradoja energética: posee importantes recursos gasíferos y un enorme potencial para desarrollar energías renovables, pero millones de ciudadanos todavía no acceden a energía competitiva y sostenible.

La crisis internacional ha vuelto visibles problemas que el país arrastra desde hace años: falta de planificación, retrasos regulatorios, escasa infraestructura y decisiones estratégicas postergadas.

Camisea y el debate sobre la masificación del gas

El primer foro del ciclo llevará por título Gas para el Perú: masificación, seguridad energética y acceso ciudadano. La discusión girará en torno al futuro de Camisea, el vencimiento del contrato de exportación en 2028 y las decisiones que deberá asumir el próximo gobierno frente al abastecimiento interno de gas natural.

El foro contará con la participación de Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos y exdirector de Petroperú; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú; y Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, además de representantes del sector privado vinculados a la industria gasífera.

El debate abordará una de las preguntas más sensibles de los próximos años: si el Perú debe priorizar el mercado interno antes que la exportación de gas y qué papel cumplirá el recurso dentro de la seguridad energética nacional.

El futuro de Petroperú y la dependencia del petróleo importado

El segundo foro estará dedicado a una discusión que divide posiciones políticas y económicas desde hace años: el rol que debe cumplir Petroperú en el futuro energético del país.

Bajo el título Petroperú: privatización, rol estratégico y seguridad de abastecimiento, el encuentro analizará la dependencia peruana de combustibles importados, la situación de la Refinería de Talara y el impacto de la caída de la exploración petrolera nacional.

Participarán Aurelio Ochoa, presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú; y Humberto Campodónico, especialista en energía y expresidente de la petrolera estatal.

El foro buscará responder si el país necesita fortalecer, reformar o redefinir el papel de Petroperú en un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo y la presión global hacia la descarbonización.

Energías renovables y la transición energética hacia 2050

El ciclo cerrará con el foro Energías renovables: inversión, regulación y transición al 2050, centrado en el retraso peruano frente al desarrollo de energías limpias en comparación con otros países de la región.

El encuentro reunirá a Brendan Oviedo, expresidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y socio de DLA Piper Perú; Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas; y Jaime Luyo, exministro de Energía y Minas.

La discusión buscará responder por qué el Perú avanza lentamente pese a su enorme potencial solar y eólico, cuáles son las barreras regulatorias que frenan inversiones y qué metas debería asumir el país para acelerar la transición energética.

Un ciclo pensado para discutir decisiones concretas

Cada uno de los tres foros estará dividido en tres etapas. La primera estará dedicada al diagnóstico del sector y sus principales problemas estructurales. Luego vendrá una discusión sobre las prioridades regulatorias, de inversión e infraestructura para los próximos cinco años. Finalmente, el cierre buscará construir consensos mínimos que permitan plantear una visión energética nacional hacia 2050.

El ciclo será moderado por David Rivera Del Águila, economista y periodista económico, y buscará conectar el debate técnico con sus efectos sobre la economía, la competitividad, el costo de vida y el desarrollo regional.

El desafío de construir una visión energética para el Perú

Mientras países como Chile, Brasil, Argentina, China y Estados Unidos avanzan con políticas energéticas de largo plazo, el Perú continúa enfrentando decisiones pendientes sobre gas natural, petróleo, seguridad de abastecimiento y energías renovables.

En medio de la incertidumbre nacional y global, Perú: Futuro Energético buscará abrir una conversación que el país ha evitado durante años: qué modelo energético necesita el Perú y qué decisiones deben tomarse ahora para evitar que la próxima crisis vuelva a encontrarlo sin rumbo.