Petroperú: sindicato alerta sobre posible venta del edificio institucional y exige transparencia al Gobierno

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El Sindicato de Trabajadores de Petróleos del Perú (SITRAPP), afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL), expresó su preocupación ante las versiones que circulan sobre una posible venta del edificio institucional de Petroperú y otros activos considerados estratégicos para la empresa estatal.

A través de un comunicado difundido este 28 de mayo, el gremio sindical señaló que estos activos habrían sido incluidos en 'primeras evaluaciones promovidas por entidades del Estado' para una eventual transferencia o proceso de inversión privada, situación que —afirman— genera incertidumbre entre los trabajadores y sus familias.

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El pronunciamiento surge en medio del debate por el futuro de Petroperú, luego de las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo para reestructurar la empresa estatal y del creciente protagonismo de ProInversión en decisiones vinculadas a su operación y patrimonio.

Sindicato pide aclarar si existe una decisión oficial

En el documento, el sindicato cuestionó que eventuales decisiones sobre bienes estratégicos puedan tomarse 'de manera apresurada, reservada o alejada del conocimiento de los trabajadores y de la ciudadanía'.

Por ello, exigieron a la alta dirección de Petroperú, al directorio de la empresa, a ProInversión y a las entidades competentes transparentar de inmediato la información relacionada con una eventual venta del edificio institucional u otros activos.

Entre los puntos que demandan esclarecer figuran si existe una decisión oficial sobre la venta, cuáles serían las razones técnicas, económicas o financieras que sustentarían la medida y qué impacto tendría sobre la estabilidad de la empresa y los derechos laborales.

Asimismo, el gremio advirtió que permanecerá 'vigilante frente a cualquier medida que pueda afectar la estabilidad laboral, el patrimonio de la empresa o los intereses nacionales'.

En la parte final del comunicado, los trabajadores sostienen que 'Petroperú no puede seguir siendo objeto de decisiones improvisadas que comprometan su futuro y el de miles de trabajadores peruanos' y hacen un llamado al Estado para actuar con 'responsabilidad, transparencia y respeto'.