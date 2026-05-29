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José Rivera nuevamente alzó la voz tras los acontecimientos ocurridos con la camiseta de Universitario de Deportes. Después de ofrecer disculpas y recibir una sanción por parte del club, el ‘Tunche’ confesó que su esposa ha sido objeto de ataques en redes sociales, lo que afectó su salud, llevando a ambos en una etapa complicada.

"Jamás pretendí ofender, como ya mencioné. Nunca tuve intención de faltar el respeto ni al Universitario ni a sus seguidores. Nadie debe sentirse superior a un club, menos a uno que te ofrece sustento", relató el delantero durante su intervención en el programa 'Enfocados'.

Más adelante, Rivera explicó: "Mi esposa lleva tiempo siendo acosada", detallando que recibe mensajes críticos ya que, desde su matrimonio, no ha logrado anotar goles en Universitario. "Innumerables insultos. Isabel enfermó. No puedo especificar qué, pero ha sido una situación realmente difícil para nosotros", expresó.

Video: Enfocados.

El delantero también narró el sufrimiento que enfrentaron y su preocupación cada vez que jugaba en otras ciudades, mientras su esposa le aseguraba que todo estaría bien.

"Hubo momentos de intenso sufrimiento. Muchas noches sin dormir, velando por ella. Los partidos de la 'U' implicaban viajes, y ella tenía que enfrentar intervenciones médicas sola. Yo insistía: 'Amor, ¿cómo voy a dejarte sola? Te cuido'. Y siempre respondía: 'No te preocupes, todo estará bien'", relató.

Después de las declaraciones de Rivera, Jefferson Farfán tomó la palabra para enviar un mensaje a seguidores y directivos de Universitario: "Es crucial que lo sepan, para comprender lo que los futbolistas enfrentan fuera del campo. Están conociendo lo que atraviesa. Es necesario dialogar con él, su familia, e involucrar al psicólogo".

"Esto es común en Europa, conocer el contexto del jugador del club. ¿Creen que alguien que ha tenido una trayectoria como la de 'El Tunche' comete un error y merece ser sepultado? Peor aún, involucrando a la familia, quienes son ajenos. ¿Hasta cuándo? A fin de cuentas, el impacto en la familia es devastador, claro, él está afectado. Pero su esposa, así como él, está compartiendo su historia en 'Enfocados'