Gremios del turismo y aviación rechazan firma de adenda del Jorge Chávez y alertan pérdida de competitividad | Composición LR/ Difusión

Gremios del turismo y aviación rechazan firma de adenda del Jorge Chávez y alertan pérdida de competitividad | Composición LR/ Difusión

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La inminente firma de la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los principales gremios del sector aéreo y turístico.

A un día de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) concrete la suscripción del documento, asociaciones empresariales advirtieron que las condiciones actuales de la adenda afectarían la competitividad del Perú como hub regional, encarecerían las conexiones aéreas y generarían pérdidas para el turismo. Pero ¿qué es exactamente la Adenda N.° 9 y por qué ha generado tanta controversia entre los gremios?

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Esta adenda es una modificación al contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez, administrado por Lima Airport Partners (LAP). El punto más cuestionado gira en torno a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, un cobro aplicado a los pasajeros que realizan conexiones en Lima para continuar su viaje hacia otro destino.

Actualmente, la propuesta impulsada por el MTC plantea eliminar la TUUA de transferencia nacional, pero mantener vigente la tarifa internacional hasta el 2041. Según los gremios, esta decisión no cuenta con suficiente sustento técnico ni económico y podría perjudicar el flujo de pasajeros internacionales que utilizan Lima como punto de conexión.

Gremios cuestionan cobro de la TUUA

A través de un comunicado conjunto, organizaciones del sector sostuvieron que la tarifa ya tiene consecuencias directas sobre la conectividad aérea del país. Indicaron que, desde que comenzó a cobrarse en diciembre del 2025, ocho rutas internacionales desde y hacia Lima fueron canceladas.

Además, señalaron que el propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estimó pérdidas de hasta US$33 millones para el turismo receptivo durante el 2026 debido al impacto de esta tarifa sobre la llegada de viajeros internacionales.

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“El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es parte de la infraestructura estratégica del país y sus políticas deben estar orientadas al beneficio del interés nacional, priorizando la conectividad, competitividad y crecimiento sostenible del Perú”, señalaron las organizaciones en el pronunciamiento.

El presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, señaló a La República que el problema va más allá de un simple cobro aeroportuario.

Advirtió que la firma de la Adenda N.° 9 afectaría la competitividad del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez frente a otros hubs regionales. “La afectación de Lima como hub regional se da frente a otros competidores como Panamá y Bogotá, que no tienen este cobro”, señaló en referencia a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia internacional.

Asimismo, cuestionó que la propuesta solo elimine el cobro para conexiones nacionales y no para las internacionales. “La internacional no se está tocando”, afirmó.

Gutiérrez también criticó que el esquema planteado implique costos para el Estado. “Por una parte el Estado deja de recaudar y, por otra, va a subvencionar al aeropuerto aquello que no pueda cobrar”, sostuvo.

Finalmente, alertó que el mayor impacto recaería en los pasajeros internacionales en tránsito. “El pasajero empieza a evaluar otras opciones como Panamá o Bogotá”, indicó.

Preocupación por el futuro del nuevo terminal

El contexto resulta especialmente sensible debido a la reciente inauguración del nuevo terminal del Jorge Chávez, una obra que buscaba posicionar al aeropuerto peruano como uno de los principales hubs de Sudamérica.

Sin embargo, según los gremios, el terminal proyectaba movilizar alrededor de 30 millones de pasajeros anuales, pero cerró el 2025 con 25,4 millones de usuarios. En ese escenario, el sector considera que mantener la tarifa de transferencia internacional podría reducir aún más la capacidad del aeropuerto para atraer nuevas rutas y pasajeros en tránsito.

Otro de los cuestionamientos apunta a la rapidez con la que se habría elaborado la adenda. Los gremios afirman que el documento fue trabajado “en tiempos mucho menores a los usuales” y sin recoger las observaciones planteadas por representantes del turismo y la aviación comercial.

Asimismo, advirtieron que el proceso avanza pese a que existen tres acciones legales vinculadas al tema: una demanda contencioso-administrativa y dos acciones de amparo relacionadas con la aplicación de la tarifa.

A ello se suma un reciente dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que declaró de interés nacional la negociación de una nueva adenda que revise tanto la TUUA doméstica como la internacional, con el objetivo de fortalecer la competitividad del aeropuerto y promover el crecimiento económico y turístico.

Pese a ello, el MTC prevé firmar la Adenda N.° 9 este 29 de mayo. Frente a este panorama, los gremios hicieron un llamado al Ejecutivo para retomar el diálogo con todos los actores involucrados y renegociar una propuesta consensuada.

“El Perú necesita una adenda que resuelva integralmente el problema de fondo y coloque al país en la senda del crecimiento que merece”, indicaron.

El comunicado fue suscrito por distintos gremios empresariales y turísticos, entre ellos COMEX Perú, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), IATA Perú y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Frente a ello, Lima Airport Partners (LAP) defendió la medida y aseguró que el cobro está contemplado en el contrato de concesión firmado con el Estado desde 2013. La concesionaria afirmó además que las aerolíneas no han presentado estudios que sustenten el supuesto impacto económico y señaló que este tipo de tarifas es habitual en aeropuertos internacionales.

Asimismo, LAP respaldó la legalidad de la Adenda N.° 9 y advirtió que judicializar decisiones técnicas podría afectar la seguridad jurídica y las inversiones aeroportuarias. En paralelo, el debate ocurre en un contexto en el que el país busca reactivar el turismo y fortalecer la conectividad aérea internacional tras la pandemia.

Mientras el MTC evalúa firmar la adenda, el sector privado insiste en que mantener la tarifa internacional podría debilitar el objetivo de posicionar a Lima como uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica.

Este medio solicitó comentarios al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto de las observaciones planteadas por los gremios. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la entidad no emitió respuesta.