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Economía

Hoy, el Congreso da el primer paso para derogar decreto que privatiza Petroperú

Decisión. La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá este martes el predictamen que reúne 13 proyectos de ley para anular el decreto 010-2025, impulsado en las postrimerías del 2025 porJerí, el cual desmembrana a Petroperú.

Déficit. Petroperú ganó US$133 millones de enero a marzo de 2026, pero aún tiene más deudas que recursos para operar.
Déficit. Petroperú ganó US$133 millones de enero a marzo de 2026, pero aún tiene más deudas que recursos para operar.
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Hoy en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República se debatirá el predictamen para archivar el decreto de urgencia 010-2025, el cual encamina la privatización de Petroperú.

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El documento agrupa 13 proyectos de ley orientados a frenar lo que sus impulsores califican como un “desmembramiento” de la petrolera estatal.

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Entre los coautores figura el actual presidente de la República, José María Balcázar, quien en enero firmó la iniciativa cuando aún era congresista en funciones.

La sesión, programada para las 2:30 p. m., será conducida por el titular del grupo de trabajo, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú).

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El predictamen plantea derogar el decreto, que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú, bajo el argumento de “evitar su privatización y fortalecer la soberanía energética del país”.

En esa línea, el texto establece que no se podrá privatizar Petroperú mediante decretos de urgencia u otros mecanismos excepcionales. También prohíbe la venta total o parcial de sus acciones, la disposición de sus activos estratégicos o su incorporación a procesos de privatización, concesión o liquidación por esa vía, y precisa que cualquier decisión de este tipo solo podrá realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso, conforme a la Constitución.

Además, propone autorizar un nuevo aporte de capital y habilitar al Ministerio de Energía y Minas a transferir hasta S/240 millones este 2026 para sostener la operación de la empresa.

Según el documento, estos recursos buscan asegurar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos, evitar riesgos de desabastecimiento, especialmente en regiones donde Petroperú es el principal o único proveedor, y mantener su carácter de empresa estatal.

El predictamen también restituye el artículo 1 de la Ley 28244, que excluye a Petroperú de los mecanismos de promoción de la inversión privada establecidos en el Decreto Legislativo 674.

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Aval en espera

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) exhortó al gobierno de Balcázar a garantizar el aval estatal comprometido para Petroperú a fin de acceder al financiamiento de US$2.000 millones, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus operaciones, especialmente en la Refinería de Talara. El mandatario había prometido que la medida se concretaría hasta ayer lunes 4 de mayo.

El pronunciamiento se produce tras la reciente designación de Edmundo Lizarzaburu como nuevo presidente del Directorio, en reemplazo de Roger Arévalo. Para el gremio, si bien el relevo en la alta dirección era una condición esperada, resulta insuficiente sin medidas concretas que atiendan la crítica situación financiera de la empresa, cuyas dos refinerías (Talara y Conchán) están próximas a paralizar.

“Si bien se ha procedido con el cambio del Directorio, exigimos que se cumpla con garantizar el aval del Estado, a fin de que Petroperú pueda acceder a la compra de crudo y asegurar la continuidad de las operaciones de refinación en Talara”, indicaron.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, señaló a este diario que el reperfilamiento de la deuda “es parte de la salida de Petroperú”, al permitir distribuir el costo del ajuste en el tiempo. Esta medida consiste en reprogramar los vencimientos de deuda para aliviar la presión financiera de corto plazo.

Finalmente, Fenpetrol pidió una auditoría forense para revisar decisiones financieras, contratos y proyectos —como la modernización de la Refinería de Talara—, así como posibles conflictos de interés.

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