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Economía

Petroperú: Congreso debatirá mañana martes la derogatoria de decreto que privatiza a la petrolera

Comisión de Energía y Minas del Congreso dará el primer paso este martes para anular el decreto 010-2025 impulsado en las postrimerías del 2025 por José Jerí para desmembrar a Petroperú

Comisión de Energía y Minas agenda debate de predictamen para derogar decreto que privatiza Petroperú.
Comisión de Energía y Minas agenda debate de predictamen para derogar decreto que privatiza Petroperú.
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La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República debatirá mañana martes 5 de mayo el predictamen que manda al archivo el decreto de urgencia 010-2025, el cual encamina la privatización de Petroperú. Se tratan de 13 proyectos de ley reunidos que buscan evitar el desmembramiento de la petrolera estatal, entre los cuales figura como coautor el presidente José María Balcázar, siendo en enero congresista.

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El debate iniciará a partir de las 2:30 pm y será presidido por el presidente del grupo parlamentario en cuestión Víctor Cutipa.

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Según reza el predictamen, "se deroga el Decreto de Urgencia N° 010-2025 que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción, a fin de evitar la privatización de Petroperú y fortalecer la soberanía energética del país".

larepublica.pe

Además, busca restituir el artículo 1 de la Ley 28244, Ley que excluye a Petroperú S.A. de las modalidades de promoción a la inversión privada en empresas del Estado previstas en los incisos a) y d) del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674.

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También permite un aporte de capital para el fortalecimiento operativo de Petroperú y se autoriza al Ministerio de Energía y Minas, durante este año 2026, a realizar transferencias financieras, hasta por la suma de S/240 millones a favor de la empresa.

Ello tiene como objetivo garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos que permitan el desarrollo de las actividades económicas vinculadas al transporte, distribución, suministros y comercialización de combustibles, así como también prevenir riesgos de desabastecimiento en los departamentos donde Petroperú es el principal o único proveedor, entre otros, prevaleciendo que sea una empresa estatal.

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