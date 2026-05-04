Pobreza se habría reducido ligeramente y aún lejos del nivel prepandemia

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dará a conocer este martes 5 de mayo los resultados de la pobreza monetaria en el Perú (basado en ingresos) correspondientes a todo el periodo 2025, en medio de un escenario en el que se anticipa una leve mejora, aún es insuficiente para retornar a niveles prepandemia, según pudo conocer La República.

De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, la pobreza habría registrado "una acotada reducción" respecto al 2024 y será expuesta por el jefe del ente estadístico Gaspar Morán.

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Recordemos que tras el Covid-19, no se han podido revertir los años de fuerte deterioro social provocados por la pandemia y este año tampoco será la excepción luego de un magro crecimiento económico (3,4%) registrado al cierre del 2025, pese al auspicioso viento externo de los términos de intercambio, léase como la relación entre lo que un país vende al extranjero (exportaciones) y lo que compra (importaciones).

La pobreza monetaria alcanzó al 27,6% de la población en 2024, equivalente a cerca de 9 millones 395.000 personas. Este nivel, si bien menor al 29% registrado en 2023, aún se mantiene por encima del 27,5% de 2022 y del 25,9% de 2021, una recuperación irregular tras el pico de 30,1% observado en 2020.

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En el Perú, la pobreza monetaria se mide a partir del nivel de gasto en bienes y servicios esenciales que puede cubrir una persona. Bajo este criterio, se considera en situación de pobreza a quienes no logran alcanzar el costo de una canasta básica de consumo, que incluye alimentos y otros bienes y servicios necesarios para vivir.

En 2024, esa línea de pobreza se ubicó en S/454 mensuales por persona, lo que implica un gasto mínimo de S/1.816 para un hogar promedio de cuatro integrantes. En ese contexto, los 9 millones 395.000 peruanos clasificados como pobres monetarios son aquellos cuyos ingresos o gastos no les permiten cubrir ese umbral básico de subsistencia.

En 2019, la pobreza monetaria se ubicaba en 20,2%, lo que implica que, incluso con una eventual caída en los resultados 2025, el país continuaría varios puntos porcentuales por encima de ese umbral.

Pobreza multidimensional afecta a 11 millones de peruanos

Recordemos que se tratan de los resultados de la pobreza monetaria del INEI, ligada al crecimiento de la economía, y no de la medición de la pobreza multidimensional, que está entrampada desde hace un año y que abarca dimensiones esenciales en la vida de un ciudadano como salud, educación, vivienda, empleo, tecnología o acceso a servicios básicos.

Según instituciones privadas, por ejemplo, la Universidad de Lima en su más reciente investigación basada en métricas de la Universidad de Oxford, la pobreza multidimensional afecta a 11 millones de compatriotas, sobre todo en Loreto y Puno, regiones con los mayores niveles de carencia.

Este rezago muestra que la recuperación económica no ha sido suficiente para recomponer los ingresos de los hogares más vulnerables, en un escenario marcado por alta informalidad, una mayor inflación que supera el rango meta y golpea la billetera, acompañada de un subempleo, que afecta a más de 17 millones.