El presidente Balcázar responsabilizó al exmandatario Jerí por haber excluido a otras empresas para contratar sin concurso a la estadounidense Lockheed Martin. Foto: Presidencia Perú

El presidente Balcázar responsabilizó al exmandatario Jerí por haber excluido a otras empresas para contratar sin concurso a la estadounidense Lockheed Martin. Foto: Presidencia Perú

En el proceso de compra de una flota de 24 aviones de combate, fue el expresidente José Jerí quien decidió excluir las ofertas de Francia y Suecia, con la finalidad de negociar en directo con Estados Unidos y su propuesta del F-16 Block 70, según la afirmación del mandatario José María Balcázar en el programa 'Sin Rodeos', la noche del domingo.

“Al final, cuando se presentó el punto de quiebre, y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o americanos (estadounidenses), el gobierno de Jerí acordó que ese proceso se terminara. Y ahí acuerdan que se debe comprar solamente a los americanos. Los F-16 (Block 70)”, explicó el mandatario Balcázar.

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El jefe de Estado ofreció más detalles de cómo el proceso original se inició en el régimen de la expresidenta Dina Boluarte, durante el cual autoridades peruanas y el comandante general de la FAP viajaron a los países concursantes, Francia, Suecia y Estados Unidos, y luego, en la gestión de Jerí, se resolvió negociar únicamente con la compañía norteamericana Lockheed Martin, fabricante del F-16 Block 70.

Balcázar afirmó que destituyó al canciller Hugo de Zela, y al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, porque no le informaron los detalles de la contratación de los F-16 Block 70. Foto: difusión

Fue una compra 'a dedo'

“Jerí y la Fuerza Aérea eliminan a los franceses y suecos, ya no los consideran (en el proceso). Y sacan una disposición que dice que la compra será de carácter secreto. Por lo tanto, solamente intervendrían el vendedor y el comprador a través de la Fuerza Aérea. (...) (No participan) ni el Ministerio de Economía y Finanzas, ni el Presidente. Eso fue antes de que yo llegara (a Palacio de Gobierno). Era una norma interna y secreta”, añadió Balcázar, en un intento por explicar por qué no se había enterado de la contratación hasta que se hizo pública el 14 de abril, como lo reportó La República.

“Eso hicieron para excluir a los demás competidores, que eran Francia y Suecia”, precisó el mandatario, entrevistado en Palacio de Gobierno por Milagros Leiva.

“¿Para tener un postor a dedo?”, preguntó la periodista.

“A dedo”, contestó Balcázar.

El jefe de Estado dijo que el próximo gobierno podría revertir el contrato de compra de los cazas F-16 Block 70. Foto: Lockheed Martin

La compra 'se puede revertir'

El presidente probablemente se refería a la resolución de la Comandancia General de la FAP del 11 de febrero de este año, suscrita por el general del aire Mario Contreras León Carty, en la que se indica que la institución decidió seleccionar la oferta de la estadounidense Lockheed Martin, el F-16 Block 70. Ocurrió siete días antes de que José Jerí fuera destituido por el Congreso.

Con dicho documento se canceló la licitación internacional y se iniciaron las tratativas directas con Lockheed Martin, con lo que se excluyó la propuesta de la francesa Dassault Aviation (Rafale F4) y de la sueca Saab (Gripen E/F).

Balcázar relató que no se enteró del proceso de negociación para la compra de una flota de F-16 Block 70 porque se trataba de un acuerdo secreto, y que, cuando lo supo, demandó la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino porque no le informaron, pese a que era jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

José María Balcázar se reafirmó en que el contrato debió suscribirlo el gobierno que salga elegido en la segunda vuelta y sugirió que este investigue las circunstancias en las que fue firmado el acuerdo comercial.

“Si bien se ha dado un adelanto (de US$462 millones a Lockheed Martin), sería pertinente que el gobierno que entra revise los documentos y pueda determinar en su momento si convalida o no convalida (el contrato)”, dijo.

“¿Esta compra se puede cancelar? ¿Se puede revertir?”, preguntó Leiva.

“Depende del nuevo gobierno”, respondió.

“¿El nuevo gobierno podría revertirlo?”, insistió la periodista.

“Podría (revertirlo), si lo cree conveniente”, señaló el presidente.

‘Fue con postor único’

Balcázar reiteró que fue el mandatario Jerí quien optó por la oferta estadounidense, sin evaluar las propuestas de Francia y Suecia, como reveló una investigación de La República.

“Fue una compra directa, sin licitación pública”, dijo.

“¿Con postor único?”, interrogó Milagros Leiva.

“Con postor único”, confirmó Balcázar.

También es relevante la versión del jefe de Estado, quien asegura que se enteró de que se estaba negociando solamente con Estados Unidos cuando se informó sobre la carta del vicepresidente de Saab, Lars Tossman. El directivo sueco se quejaba por no haber sido convocado por la FAP para sustentar su propuesta de los Gripen E/F. La misiva, firmada el 10 de abril de este año, confirmaba que Jerí desactivó la licitación internacional.

“Yo creía que el proceso de licitación seguía por sus cauces normales. Había una carta de los suecos que reclamaba que le informáramos sobre cómo caminaba el proceso de la compra-venta. Ahí me entero yo de que habían ministros que estaban participando, no en una licitación sino en una compra directa”, señaló el presidente.

El lunes 20 de abril, dos días después de que Balcázar anunció que dejaba al próximo gobierno la firma del contrato para la compra de los aviones de combate, la FAP suscribió un contrato con Lockheed Martin por una primera flota de F-16 Block 70. El total por 24 unidades se ha presupuestado en US$3.500 millones.