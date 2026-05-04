Sunat: recaudación tributaria crece 13,9% en abril y alcanza S/24.962 millones con fuerte impulso del IGV

Ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzan S/24.962 millones en abril de 2026, con un crecimiento del 13,9%. | Foto: La República/IA

Ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzan S/24.962 millones en abril de 2026, con un crecimiento del 13,9%. | Foto: La República/IA

En abril, los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/24.962 millones, lo que representó un crecimiento de 13,9% respecto al mismo mes del año anterior, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Este resultado significó un incremento de S/3.888 millones y consolidó 23 meses consecutivos de crecimiento sostenido de la recaudación nacional.

El desempeño estuvo influenciado por el mayor dinamismo de la actividad económica de marzo, el crecimiento de las importaciones, la campaña de regularización del Impuesto a la Renta y el incremento de las cotizaciones internacionales de metales como el cobre y el oro. A ello se sumaron las acciones de control, fiscalización y facilitación ejecutadas por la Sunat, que contribuyeron al cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias.

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Ingresos Tributarios 2025-2026: Evolución de la recaudación mensual y variación porcentual real del Gobierno Central. Foto: captura Sunat

IGV y demanda interna: crecimiento de 19,2% impulsado por actividad económica

El Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/9.094 millones en abril, con un crecimiento de 19,2% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Sunat. Este resultado fue uno de los principales motores del crecimiento total de la recaudación.

El IGV interno sumó S/5.400 millones, aumentando 19,6%, impulsado por el crecimiento de la demanda interna de marzo (7,0%) y los mayores pagos de sectores como minería, comercio e industria no primaria. También influyeron las acciones de control, cobranza y facilitación tributaria aplicadas por la Sunat.

Monto de devoluciones (2025-2026), resaltando el pico de S/ 3,351 millones en marzo de 2026 y el salto real de 284.4% en noviembre de 2025. Foto: captura Sunat

Por su parte, el IGV de importaciones alcanzó S/3.694 millones, creciendo 18,6%, explicado por el incremento de las importaciones en 33,5%. Este resultado fue atenuado por la caída del tipo de cambio, que redujo el impacto en la conversión a moneda nacional, según detalló la Sunat.

Impuesto a la renta: mayor actividad empresarial y efectos de regularización (Sunat)

La recaudación del Impuesto a la Renta llegó a S/14.781 millones en abril, con un crecimiento de 2,0% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado reflejó el comportamiento mixto entre los distintos regímenes y categorías tributarias.

Se registraron incrementos en los pagos a cuenta de Tercera Categoría (28,2%), Quinta Categoría (15,8%) y rentas de no domiciliados (44,5%), impulsados por mayores utilidades empresariales y operaciones extraordinarias, como la venta de una empresa del sector eléctrico. También crecieron Primera, Segunda, Cuarta Categoría y el Régimen Especial de Renta.

Evolución mensual de la recaudación del Impuesto a la Renta (2025-2026) en millones de soles y su variación porcentual real. Foto: captura Sunat

En contraste, la regularización del Impuesto a la Renta cayó 16,2% debido a un efecto estadístico por pagos extraordinarios registrados en el mismo mes del año anterior. Sin ese efecto, la Sunat precisa que la regularización habría crecido 28,8%, reflejando el aumento de utilidades empresariales del ejercicio 2025.

ISC y otros ingresos: crecimiento de 34,1% y menor nivel de devoluciones (Sunat)

Según la Sunat, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/897 millones en abril, creciendo 34,1% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado fue impulsado por mayores pagos en combustibles, cervezas y juegos y apuestas a distancia.

El ISC interno creció 36,9%, destacando la recaudación por combustibles (S/85 millones), mientras que el resto de productos como cervezas y juegos digitales también aportaron al incremento. En el caso del ISC de importaciones, este aumentó 29,3%, explicado por mayores compras de combustibles (98,4%) y equipos de transporte (60,3%).

Recaudación mensual del ISC (2025-2026), destacando el pico de 1,021 millones de soles en enero de 2026 y el crecimiento real máximo de 34.1% en abril del mismo año. Foto: captura Sunat

En Otros Ingresos, la recaudación sumó S/2.534 millones, creciendo 19,4%, impulsada por mayores pagos de ITAN, ITF, casinos, tragamonedas y regímenes especiales. En contraste, las devoluciones de impuestos cayeron 20,4%, totalizando S/2.507 millones en el mes.