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Economía

Sunat: recaudación tributaria crece 13,9% en abril y alcanza S/24.962 millones con fuerte impulso del IGV

En abril de 2026, los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron S/24.962 millones (+13,9%), impulsados por el IGV, mayor actividad económica y acciones de fiscalización de la Sunat, informó la entidad.

Ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzan S/24.962 millones en abril de 2026, con un crecimiento del 13,9%.
Ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzan S/24.962 millones en abril de 2026, con un crecimiento del 13,9%. | Foto: La República/IA
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En abril, los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/24.962 millones, lo que representó un crecimiento de 13,9% respecto al mismo mes del año anterior, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Este resultado significó un incremento de S/3.888 millones y consolidó 23 meses consecutivos de crecimiento sostenido de la recaudación nacional.

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El desempeño estuvo influenciado por el mayor dinamismo de la actividad económica de marzo, el crecimiento de las importaciones, la campaña de regularización del Impuesto a la Renta y el incremento de las cotizaciones internacionales de metales como el cobre y el oro. A ello se sumaron las acciones de control, fiscalización y facilitación ejecutadas por la Sunat, que contribuyeron al cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias.

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Ingresos Tributarios 2025-2026: Evolución de la recaudación mensual y variación porcentual real del Gobierno Central. Foto: captura Sunat

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IGV y demanda interna: crecimiento de 19,2% impulsado por actividad económica

El Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/9.094 millones en abril, con un crecimiento de 19,2% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Sunat. Este resultado fue uno de los principales motores del crecimiento total de la recaudación.

El IGV interno sumó S/5.400 millones, aumentando 19,6%, impulsado por el crecimiento de la demanda interna de marzo (7,0%) y los mayores pagos de sectores como minería, comercio e industria no primaria. También influyeron las acciones de control, cobranza y facilitación tributaria aplicadas por la Sunat.

Monto de devoluciones (2025-2026), resaltando el pico de S/ 3,351 millones en marzo de 2026 y el salto real de 284.4% en noviembre de 2025. Foto: captura Sunat

Monto de devoluciones (2025-2026), resaltando el pico de S/ 3,351 millones en marzo de 2026 y el salto real de 284.4% en noviembre de 2025. Foto: captura Sunat

Por su parte, el IGV de importaciones alcanzó S/3.694 millones, creciendo 18,6%, explicado por el incremento de las importaciones en 33,5%. Este resultado fue atenuado por la caída del tipo de cambio, que redujo el impacto en la conversión a moneda nacional, según detalló la Sunat.

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Impuesto a la renta: mayor actividad empresarial y efectos de regularización (Sunat)

La recaudación del Impuesto a la Renta llegó a S/14.781 millones en abril, con un crecimiento de 2,0% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado reflejó el comportamiento mixto entre los distintos regímenes y categorías tributarias.

Se registraron incrementos en los pagos a cuenta de Tercera Categoría (28,2%), Quinta Categoría (15,8%) y rentas de no domiciliados (44,5%), impulsados por mayores utilidades empresariales y operaciones extraordinarias, como la venta de una empresa del sector eléctrico. También crecieron Primera, Segunda, Cuarta Categoría y el Régimen Especial de Renta.

Evolución mensual de la recaudación del Impuesto a la Renta (2025-2026) en millones de soles y su variación porcentual real. captura Sunat

Evolución mensual de la recaudación del Impuesto a la Renta (2025-2026) en millones de soles y su variación porcentual real. Foto: captura Sunat

En contraste, la regularización del Impuesto a la Renta cayó 16,2% debido a un efecto estadístico por pagos extraordinarios registrados en el mismo mes del año anterior. Sin ese efecto, la Sunat precisa que la regularización habría crecido 28,8%, reflejando el aumento de utilidades empresariales del ejercicio 2025.

ISC y otros ingresos: crecimiento de 34,1% y menor nivel de devoluciones (Sunat)

Según la Sunat, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/897 millones en abril, creciendo 34,1% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado fue impulsado por mayores pagos en combustibles, cervezas y juegos y apuestas a distancia.

El ISC interno creció 36,9%, destacando la recaudación por combustibles (S/85 millones), mientras que el resto de productos como cervezas y juegos digitales también aportaron al incremento. En el caso del ISC de importaciones, este aumentó 29,3%, explicado por mayores compras de combustibles (98,4%) y equipos de transporte (60,3%).

Recaudación mensual del ISC (2025-2026), destacando el pico de 1,021 millones de soles en enero de 2026 y el crecimiento real máximo de 34.1% en abril del mismo año. Foto: captura Sunat

Recaudación mensual del ISC (2025-2026), destacando el pico de 1,021 millones de soles en enero de 2026 y el crecimiento real máximo de 34.1% en abril del mismo año. Foto: captura Sunat

En Otros Ingresos, la recaudación sumó S/2.534 millones, creciendo 19,4%, impulsada por mayores pagos de ITAN, ITF, casinos, tragamonedas y regímenes especiales. En contraste, las devoluciones de impuestos cayeron 20,4%, totalizando S/2.507 millones en el mes.

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