Petroperú con nuevo presidente, a la espera de financiamiento privado de US$ 2.000 millones. | Andina

Petroperú con nuevo presidente, a la espera de financiamiento privado de US$ 2.000 millones. | Andina

La Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú decidió remover al economista Roger Arévalo y nombrar en su lugar a Edmundo Lizarzaburu Bolaños como nuevo presidente del Directorio de la petrolera estatal. La decisión fue adoptada el 2 de mayo y comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Este cambio se produce en un momento crítico para la empresa, marcado por problemas de liquidez, riesgos operativos y la necesidad urgente de financiamiento. Días antes, el presidente José María Balcázar condicionó cualquier respaldo financiero a una renovación total del Directorio.

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“Se critica que Petroperú no ha administrado bien los recursos (…) por eso vamos a poner una condición: tiene que cambiarse el Directorio”, sostuvo el mandatario. Además, cuestionó presuntos privilegios en el pago a proveedores e incluso el reparto de utilidades, pese a la delicada situación financiera de la empresa.

En esa línea, el Ejecutivo evalúa facilitar un crédito privado con aval del Estado como alternativa para evitar un colapso operativo. “Es un crédito privado avalado por el Estado peruano, porque no hay otra solución”, afirmó Balcázar, quien también remarcó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debe liderar este proceso.

Petroperú a la espera de financiamiento por US$2.000 millones

La necesidad de financiamiento es uno de los puntos más críticos. Antes de su salida, Arévalo advirtió que la empresa requería un “salvavidas” de al menos US$2.000 millones para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, el exfuncionario señaló que la banca privada estaría dispuesta a otorgar ese monto, siempre que exista una garantía estatal que respalde el préstamo. Según explicó, este mecanismo no implicaría un desembolso directo del Tesoro Público, sino un aval contingente.

“El sector privado solo pide una garantía. No será un salvataje porque no saldrá del presupuesto del Estado”, sostuvo. Sin embargo, la necesidad total de liquidez ascendería a unos US$2.500 millones, lo que evidencia la magnitud de la crisis financiera que atraviesa la empresa.

Refinerías de Talara y Conchán en riesgo de paralización

Actualmente, Petroperú enfrenta una deuda de corto plazo de US$3.578 millones y una fuerte restricción de caja, en parte debido a los recursos destinados a la modernización de la Refinería de Talara.

Esta situación ya ha tenido impacto en sus operaciones. La refinería de Iquitos se encuentra paralizada por falta de recursos para adquirir insumos, mientras que las plantas de Talara (Piura) y Conchán (Lima) están en riesgo de detener sus actividades.

“Si no tomamos medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible”, advirtió Arévalo, quien alertó que el momento más crítico se presentaría en los primeros días de mayo.

El retraso en la aprobación de medidas urgentes, como un decreto que facilite el financiamiento, incrementa la incertidumbre sobre la continuidad operativa de la empresa.

Petroperú: Fenpetrol exige al Gobierno garantizar aval estatal para asegurar continuidad operativa

Mediante un comunicado, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) exigió al Ejecutivo cumplir con el compromiso de otorgar un aval estatal que permita a Petroperú acceder a financiamiento para la compra de crudo y asegurar la continuidad de sus operaciones. El gremio recordó que esta medida debía concretarse antes del 5 de mayo, según lo anunciado por el presidente José Balcázar.

El pronunciamiento se da tras la decisión de la Junta General de Accionistas de Petroperú —integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas— de remover a Roger Arévalo de la presidencia del Directorio y designar en su reemplazo a Edmundo Lizarzaburu.

Edmundo Lizarzaburu es el nuevo presidente del Directorio tras remoción de Roger Arévalo.

En ese sentido, Fenpetrol señaló que “si bien es cierto que se ha procedido con el cambio del Directorio, (…) exigimos que se cumpla también con garantizar el aval del Estado”, al considerar que sin este respaldo no se asegura la operatividad de la empresa.

El gremio advirtió además que la empresa estatal enfrenta restricciones de liquidez pese a haber registrado una utilidad neta de US$133,2 millones en el primer trimestre de 2026, lo que limita su capacidad operativa. En esa línea, enfatizó: “Ya se hizo el cambio de Directorio; ahora cumpla con la parte financiera”, en referencia al compromiso pendiente del Ejecutivo.

Finalmente, la federación sindical demandó postergar el Decreto de Urgencia en evaluación para el próximo gobierno y reiteró la necesidad de una auditoría forense en Petroperú. Según el gremio, esta medida permitiría revisar contratos, proyectos como la Refinería de Talara y eventuales irregularidades, con el objetivo de “recuperar la confianza de inversionistas, proveedores y del propio Estado”.

¿Quiénes forman parte del nuevo Directorio de Petroperú?

Con la designación de Lizarzaburu, el nuevo Directorio de Petroperú queda conformado por Carlos Linares como vicepresidente, además de Richard Almerco, Luis Alberto Camino, Julio César De La Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, estos últimos en representación de los trabajadores.

Lizarzaburu es ingeniero industrial, cuenta con un Global MBA y un doctorado en Management por la Universidad Carlos III de Madrid y es candidato a PhD en Economía por la Universidad de Valladolid.

Tiene más de 20 años de experiencia en estrategia, finanzas y gestión de riesgos, con trayectoria en sectores como energía, hidrocarburos, banca y retail. Asimismo, ha participado en proyectos de consultoría con organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de instituciones locales como el Banco de la Nación e Inretail.