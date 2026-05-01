ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

El traslado de afiliados entre el sistema público y privado de pensiones comenzaría en setiembre de este año como parte de la Ley 32123 de Modernización del Sistema Previsional Peruano. El reglamento es elaborado de forma conjunta por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La reforma incorpora la posibilidad de migrar en ambos sentidos entre los sistemas previsionales, lo que marca un cambio frente al esquema previo de libre desafiliación informada. En ese contexto, el jefe de la ONP, Gastón Remy, adelantó que “el traslado va a ser tanto del sistema público al sistema privado como del privado al público” y que el inicio del proceso está previsto para setiembre.

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Traslado ONP AFP: migración bidireccional desde setiembre

La reforma previsional establece que los afiliados podrán trasladarse entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en ambos sentidos, una vez que se publique el reglamento que elaboran la ONP y la SBS. Este cambio busca ampliar las alternativas para los afiliados y facilitar la toma de decisiones informadas.

En ese marco, Remy resaltó el enfoque de la reforma al señalar que “la reforma nace con una mirada de ampliación de cobertura y sostenibilidad” y añadió que la informalidad laboral seguirá siendo un desafío que deberá abordarse progresivamente dentro del nuevo esquema previsional.

Bono de Reconocimiento y pensión mínima: claves para pasar de ONP a AFP

La normativa indica que los afiliados de la ONP podrán trasladarse a una AFP en cualquier momento y solicitar un Bono de Reconocimiento por los aportes realizados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Los detalles sobre si se aplicarán bonos anteriores o nuevos se definirán en el reglamento pendiente.

Además, si el afiliado acredita al menos 240 aportes —equivalentes a 20 años— podrá acceder a una pensión mínima o proporcional en la ONP, la cual no será incompatible con la pensión que genere posteriormente en el sistema privado con nuevos aportes. Remy explicó que “este diseño busca garantizar la protección de los aportes previos dentro del nuevo esquema de traslados”.

Traslado de AFP a ONP: transferencia del fondo y cálculo conjunto

Los afiliados del sistema privado también podrán migrar al sistema público en cualquier momento, siempre que transfieran el 100% del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización, sin considerar aportes voluntarios sin fin previsional. La pensión en el sistema público se calculará sumando los aportes realizados en ambos sistemas.

Sobre la implementación de la reforma, Remy señaló que “tenemos que administrar tres pilares” y que la ONP asumirá un rol más articulado con distintas entidades del Estado, como Midis, Reniec, Migraciones, Sunat y la SBS. También advirtió que “el mercado laboral tiene una informalidad del 75%” y que será necesario diseñar estrategias diferenciadas para incorporar a más trabajadores al sistema previsional.