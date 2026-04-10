Mercados sienten más presión por guerra en Irán que por elecciones: dólar a la baja y sube apetito por deuda peruana

El alivio global tras la tregua presiona a la baja el dólar y sostiene el interés de inversionistas, en un escenario donde las elecciones aún no generan ruido.

El alivio global tras la tregua presiona a la baja el dólar y sostiene el interés de inversionistas, en un escenario donde las elecciones aún no generan ruido.

A dos días de las elecciones generales, los mercados financieros en el Perú se mantienen tranquilos. Lejos de mostrar nerviosismo por el proceso electoral, el principal factor que guía su comportamiento es el contexto internacional, en particular la reciente tregua en el conflicto en Medio Oriente.

Así lo explicó a La República, Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research, quien señaló que tanto el tipo de cambio (dólar expresado en soles) como el mercado de bonos han reaccionado positivamente tras el anuncio de un cese al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, más allá de si el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del petróleo mundial, se abre o no.

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“Hoy no vemos que los mercados financieros locales estén presionados por el tema electoral. La dinámica ha estado vinculada más a los temas externos. Las elecciones no digo que no tengan incidencia, pero no parecen ser el principal motor en este momento”, sostuvo.

Precio del dólar baja tras semanas de volatilidad

Uno de los reflejos más claros es el tipo de cambio. El dólar, que a fines de marzo había superado los S/3,50, en medio de la escalada del conflicto, ha retomado una tendencia a la baja y se ubica ahora en torno a los S/3,37. Solo en los últimos días perforó el umbral de S/3,40, impulsado por una menor aversión global al riesgo tras la tregua, aunque sigue en observación.

Evolución del dólar en Perú. Al cierre del 9 de abril, el tipo de cambio cotizó en S/3,37. Fuente: La República

Es decir, cuando hay conflictos internacionales, los inversionistas se ponen más cautelosos y buscan activos seguros como el dólar, lo que hace que suba. Pero cuando hay señales de calma, como la tregua, ese miedo baja y el dólar retrocede.

Además, el retroceso también estuvo influido por la caída del precio del petróleo, que llegó a desplomarse hasta 16%, lo que redujo el nerviosismo global y presionó el dólar a la baja en países como el Perú.

Bonos peruanos con alta demanda

Otro indicador importante es el mercado de bonos soberanos, es decir, la deuda que emite el Estado peruano para financiarse. Cuando los inversionistas confían en un país, compran esos bonos.

En los últimos días, el apetito por activos peruanos se ha fortalecido. El Ministerio de Economía realizó dos emisiones de bonos a plazos de 10 años. “La demanda en estas dos últimas colocaciones que ha hecho el Ministerio de Economía, ha sido muy alta y ha superado la oferta”, agregó Perea.

Gran parte de esa demanda vino del extranjero, de inversionistas globales que están regresando a mercados emergentes como el peruano, refiere.

Además, las tasas de interés de estos bonos bajaron, por ejemplo, el bono al año 2037 cayó más de 20 puntos básicos (0,20 puntos porcentuales). En resumidas cuentas, el Perú ahora puede endeudarse a un menor costo, una señal positiva. “Los mercados han reaccionado positivamente y no se ve que haya mayor ansiedad sobre el tema electoral”, acotó.

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Elecciones sin ruido

En el análisis de Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima (CEL), los auspiciosos fundamentos macroeconómicos han generado que el dólar tenga sesgo bajista. “Tenemos una balanza comercial superavitaria. El año pasado fue cerca de US$34.000 millones. Eso ha hecho que la tendencia del dólar en el Perú haya sido a la baja desde el año pasado”, sostuvo a este diario.

El economista señala que los mercados no están demasiado preocupados porque, “en la mayoría de escenarios, habría candidatos que respetan el actual modelo económico”.

Pese a que todo apunta a una segunda vuelta, el proceso electoral todavía no genera movimientos bruscos en los mercados. Perea del BBVA señala que los inversionistas sí están atentos, pero no han adoptado posiciones de “cautela extrema”.

El verdadero impacto, sin embargo, se verá después de las elecciones. “A partir del lunes tendremos más claridad sobre los candidatos que pasarán a segunda vuelta y cómo se conforma el Congreso”, indicó.

Perú con ventaja, pero con riesgos internos

En comparación con otros países de la región, Perú tiene una posición relativamente sólida para enfrentar estos choques. A diferencia de economías como Colombia, Ecuador o Venezuela, que exportan petróleo, Perú es importador de combustibles, por lo que un alza del crudo lo perjudica.

Sin embargo, cuenta con fortalezas como bajo nivel de deuda y un déficit fiscal manejable, lo que le da margen de reacción ante crisis externas. No obstante, Perea advierte que estas fortalezas deben cuidarse, ya que recientes medidas fiscales aprobadas por el Congreso podrían debilitarlas.

Datos:

2037: La tasa del bono peruano a ese año bajó más de 20 puntos básicos. Es decir, el Perú se endeuda a menor costo.

3,37 soles es el tipo de cambio en Perú, luego de mostrar una abrupta subida a fines de marzo rompiendo la barrera de los S/3,50.

Reacciones

Hugo Perea, economista jefe en BBVA Research:

“Las elecciones no digo que no tengan incidencia. Generan cautela, pero no son el principal motor ahora. No han frenado interés de los inversionistas. Ha habido buena demanda en bonos soberanos”

Arturo García, director de Colegio de Economistas de Lima

“Tenemos una balanza comercial superavitaria. El año pasado fue cerca de US$34.000 millones. Eso ha hecho que la tendencia del dólar en el Perú haya sido a la baja desde el año pasado”.