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Política

"En cuatro años no se perforó un solo pozo exploratorio en el Perú", según expertos en foro de La República

Colombia perfora 80 pozos al año. El Perú, cero. El país consume 265.000 barriles diarios y produce apenas 30.000. Y ningún candidato tiene un plan para cerrar esa brecha.

"En cuatro años no se perforó un solo pozo exploratorio en el Perú"
"En cuatro años no se perforó un solo pozo exploratorio en el Perú" | Nano Banana | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI
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Hay una crisis energética paralela a la de Petroperú que el debate de segunda vuelta ignora por completo. No tiene que ver con la refinería de Talara ni con los bonos corporativos ni con la injerencia política en el directorio de la empresa estatal. Tiene que ver con algo más básico y más urgente: el Perú lleva cuatro años sin perforar un solo pozo exploratorio de petróleo. Cero. En ese mismo periodo, Colombia perforó más de 300.

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El dato lo puso sobre la mesa Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro —la agencia del Estado encargada de promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos—, durante el segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República. "En los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú. Colombia tiene en promedio 80 pozos anuales exploratorios. Es un país superexplorado. El caso nuestro es un país superexplorado desde el punto de vista petrolero en el pasado, pero que ya no lo es."

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Las consecuencias de esa parálisis son aritméticas e inevitables: sin exploración no hay descubrimientos, sin descubrimientos no hay reservas nuevas, sin reservas la producción cae y sin producción el país compra afuera lo que podría producir adentro. El Perú consume actualmente 265.000 barriles diarios de petróleo y produce apenas 30.000. Importa el 80% restante a precio de mercado internacional, con toda la volatilidad que eso implica en un contexto de conflicto en el Golfo Pérsico.

Las reservas que se agotan y nadie repone

El cuadro de reservas petroleras del Perú que Ochoa presentó en el foro es de lectura incómoda. Las reservas probadas alcanzan para apenas siete u ocho años al ritmo de consumo actual. Y, a diferencia de lo que ocurre con el gas —donde al menos existe Candamo como horizonte de exploración posible—, en el caso del petróleo no hay un yacimiento conocido que pueda cambiar esa ecuación en el corto plazo.

"Lógicamente, teniendo un territorio con posibilidades de poder encontrar petróleo, no se ha perforado y no se ha encontrado nada. No estamos produciendo y cada vez nuestras reservas se van consumiendo", explicó Ochoa. La causa no es geológica. Es política y regulatoria: los mismos problemas de permisología que frenaron la exploración de gas —aplicar normas de explotación a la exploración, primacía de los ministerios de Ambiente y Cultura sobre Energía y Minas— se replican en el sector petrolero con el mismo resultado devastador.

Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, añadió la dimensión institucional del problema: los vaivenes políticos sobre si Petroperú debe o no participar en la explotación de lotes petroleros han ahuyentado también a los operadores privados. "Son decisiones de tipo político, idas y vueltas. Los mismos gobiernos recientes en su momento estuvieron de acuerdo y luego retrocedieron. Esos vaivenes al final perjudicaron y los que estaban en contra lograron que retrocediese el gobierno de turno."

El resultado concreto: Petroperú opera apenas el lote Z-69 en el zócalo continental, con una producción de 3.600 barriles diarios. Una minúscula fracción de los 265.000 que el país consume cada día.

El petróleo no desaparece en 2050: el argumento que hay que desmontar

Uno de los argumentos más usados para justificar la inacción en exploración petrolera es que el mundo va hacia las renovables y el petróleo desaparecerá pronto. Los tres panelistas coincidieron en que ese argumento, aunque políticamente conveniente, no resiste el contraste con los datos.

Narváez citó las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía: "Al 2050 todavía los fósiles van a estar. El crecimiento del consumo de petróleo es de 0.6% anual incluso en el mejor escenario renovable. De los 260,000 barriles que consumimos hoy, en 20 años estaremos consumiendo 300,000. Las proyecciones indican que hasta el año 2060 tendremos aproximadamente el mismo consumo de petróleo y gas."

Humberto Campodónico, economista y expresidente de Petroperú, completó el argumento con la lista de países que mejor refuta la narrativa de la obsolescencia petrolera: "Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, Chile. Ninguno tiene petróleo propio en cantidad significativa. Todos tienen refinería. ¿Por qué? Por seguridad energética y por el margen que genera la refinación." El Perú, que sí tiene petróleo en su subsuelo, lleva cuatro años sin buscarlo.

La matriz energética actual del país lo confirma: el 86% de la energía que consume el Perú es de origen fósil. Las renovables representan apenas el 4%. Hablar de que el petróleo es prescindible en ese contexto no es una política energética. Es una ilusión.

Lo que el próximo gobierno debe hacer desde el primer día

Los tres panelistas coincidieron en que reactivar la exploración petrolera no es una opción de largo plazo. Es una urgencia inmediata que el siguiente gobierno debe abordar desde el primer día, antes de que la brecha entre producción y consumo se vuelva estructuralmente irreversible.

Ochoa fue el más directo sobre lo que está en juego: "Si no encontramos hidrocarburos, no producimos. Si no producimos, seguimos dependiendo de la importación. Y cada barril que importamos es un dólar que sale del país en lugar de quedarse en él."

Campodónico cerró con el diagnóstico más amplio: "Necesitamos un consenso de Estado, una política energética de largo plazo. Chile tiene el Plan Energía 2050, construido con sociedad civil, partidos políticos y empresariado. Acá lo único que tenemos son resultados operativos. Miramos el pasado. ¿Y cómo miramos el futuro? Cuatro años. Terrible."

Cuatro años sin perforar un solo pozo. Cuatro años sin política energética de largo plazo. Cuatro años de campaña permanente mientras el reloj de las reservas no para. El próximo gobierno tiene hasta el 28 de julio para empezar a cambiar eso. Y hasta ahora ningún candidato ha explicado cómo.

El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.

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