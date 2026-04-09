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Aranceles al cobre: Perú activa diálogo con Estados Unidos y evalúa medidas ante impuestos a las manufacturas del metal rojo

El impacto de estos aranceles podría alcanzar cerca de US$ 500 millones en exportaciones peruanas, afectando productos de mayor valor agregado como alambres y barras de cobre. Ante esta medida, el Mincetur evalúa medidas para mitigar el impacto.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Perú mantiene un diálogo constante con las autoridades estadounidenses.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Perú mantiene un diálogo constante con las autoridades estadounidenses. | Bloomberg

Las exportaciones peruanas de manufacturas de cobre enfrentarán un nuevo escenario adverso en el mercado estadounidense. Una proclama presidencial del Gobierno de Estados Unidos aplicará aranceles de hasta 50% a estos productos.

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A raíz de este pronunciamiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló que este intercambio busca explorar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto de las nuevas medidas comerciales.

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Asimismo, indicó que el Gobierno viene evaluando estas disposiciones en el marco de los compromisos internacionales del país, con el fin de analizar sus posibles implicancias sobre el comercio bilateral y la competitividad de la oferta exportable peruana. 

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Perú activa negociaciones comerciales con Estados Unidos

“Se viene reforzando la estrategia de promoción comercial y diversificación de mercados, mediante una activa agenda de negociaciones comerciales, así como la participación en ferias internacionales, misiones empresariales y ruedas de negocios, orientadas a ampliar la presencia de productos peruanos en el exterior, especialmente aquellos con mayor valor agregado”, indicó.

Finalmente, la entidad reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo el comercio exterior como un motor clave del crecimiento económico del país, promoviendo condiciones que mejoren la competitividad, impulsen la generación de empleo y consoliden la integración del Perú en los mercados internacionales. 

Estados Unidos impone aranceles de hasta 50% a manufacturas de cobre peruano

De acuerdo con estimaciones del sector privado, la medida adoptada por Estados Unidos tendría un impacto negativo sobre el Perú, ya que cerca de US$500 millones en exportaciones de manufacturas de cobre enfrentarían aranceles de hasta 50%. Estos gravámenes afectarían principalmente a productos con mayor valor agregado, mientras que las materias primas mantendrían su acceso actual al mercado estadounidense. 

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El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la nueva proclama presidencial amplía el alcance de los bienes sujetos a mayores gravámenes y modifica el tratamiento arancelario de diversos productos manufactureros

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, explicó que entre los productos impactados se encuentran alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios de cobre, los cuales podrían enfrentar aranceles de hasta 50% al ingresar al mercado estadounidense. “Se trata de bienes con mayor nivel de elaboración. En tanto, la afectación en productos de acero y aluminio sería menor”, manifestó.

Asimismo, señaló que en varios casos el arancel se aplicará sobre el valor total del producto importado, lo que incrementaría el costo de ingreso a ese mercado e impactaría en la competitividad de las exportaciones peruanas con mayor valor agregado, particularmente en actividades como el trefilado, laminado y extrusión de cobre

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El Idexcam precisó que las exportaciones peruanas de materias primas, como minerales de cobre, cátodos y chatarra, así como chatarra de hierro, acero y aluminio, no se verían afectadas por esta medida, manteniendo sus condiciones actuales de acceso al mercado estadounidense. 

En ese contexto, el gremio advirtió que Perú no se encuentra entre los países con trato preferencial bajo esta proclama, lo que limita su capacidad de mitigar el impacto frente a otros competidores, por lo que recomendó monitorear de manera permanente las medidas comerciales adoptadas por los principales socios del país.

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