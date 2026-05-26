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Dalia Durán denuncia nuevamente a John Kelvin y revela presuntas agresiones contra su hijo de 16 años

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, Dalia Durán contó detalles de los presuntos episodios de violencia familiar que habría vivido junto al cantante.

Dalia Durán habló sobre los presuntos episodios de violencia que habría vivido junto al cantante. Foto: Composición LR
Dalia Durán habló sobre los presuntos episodios de violencia que habría vivido junto al cantante. Foto: Composición LR
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Dalia Durán volvió a denunciar públicamente a John Kelvin luego de revelar nuevos y delicados episodios de presunta violencia familiar que, según contó, también habrían afectado a uno de sus hijos.

De acuerdo a una denuncia expuesta en ‘Magaly TV La Firme’, la modelo acusó al cantante de cumbia de haberla agredido físicamente dentro de su vivienda. Asimismo, aseguró que uno de sus hijos tuvo que intervenir en varias oportunidades para defenderla.

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Dalia Durán denuncia otra vez a John Kelvin por presunta agresión

Mediante una comunicación con el programa de la ‘Urraca’, Dalia aseguró que su hijo de 16 años habría sido uno de los más afectados por los episodios de violencia que, según afirmó, ocurrieron dentro de su entorno familiar.

“Lo único que te puedo decir es que no solo a mis hijitos, sino que a mi hijito también de 16 años, él es el que se ha llevado la peor parte siempre en todo este proceso”, comentó.

Asimismo, la cubana señaló que el adolescente tuvo que intervenir en varias ocasiones para defenderla. Incluso, aseguró que el menor también habría sufrido agresiones físicas al intentar protegerla durante los presuntos episodios de violencia familiar.

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“Él ha tenido que defenderme en muchísimas oportunidades porque obviamente ya es un chico, un joven adolescente y ha tenido que aguantarse muchas cosas”, agregó.

Cubana admite que defendió a John Kelvin por dependencia emocional

En esa misma línea, Durán reconoció que durante años defendió públicamente al cantante de cumbia debido a la dependencia emocional que mantenía hacia él.

“He sido una mujer vulnerable, sí, con dependencia emocional durante muchos años”, expresó.

No obstante, también admitió que cometió un error al cambiar su versión en anteriores oportunidades y explicó que decidió guardar silencio por sus hijos.

“Yo cometí un gravísimo error en cambiar mi versión, en querer defenderlo por muchos motivos […] yo he estado protegiendo a mis hijos”, señaló.

Como se recuerda, Dalia Durán denunció a John Kelvin en 2021 por agresión física y sexual, caso que generó gran repercusión pública y procesos judiciales contra el cantante.

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