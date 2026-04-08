Pedro Gamio: “Se está dejando morir por inanición a Petroperú, que a diario pierde mercado ante privados”

Daño. Pedro Gamio considera que la injerencia política le ha hecho mucho daño a la empresa.

Daño. Pedro Gamio considera que la injerencia política le ha hecho mucho daño a la empresa.

La crisis financiera de Petroperú se agrava en medio de una parálisis en las decisiones del Gobierno sobre cómo rescatar a la empresa estatal. Mientras la petrolera pierde participación en el mercado y enfrenta problemas de liquidez para operar con normalidad, Pedro Gamio, exviceministro de Energía advierte en entrevista con La República que la demora en definir un plan de reestructuración podría terminar asfixiando a la compañía.

Para el también exdirector de Petroperú, la situación es crítica y el Estado no ha respondido con la rapidez que requiere la empresa. “Por la lentitud de la respuesta se está dejando morir a Petroperú por inanición. Sigue en cuidados intensivos y cada día pierde mercado”, afirma.

TE RECOMENDAMOS LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 07/04/26 | La República - LR+

Petroperú en cuidados intensivos: pierde mercado y falta capital

— Petroperú registró en 2025 un ebitda (ganancia operativa) positivo luego de tres años, pero no se ha concretado respaldo pese a que ya se advertía que necesitaba apoyo estatal. ¿Estamos frente a una muerte anunciada?

Mi impresión es que por la lentitud de la respuesta, se está dejando morir a Petroperú por inanición. Ya está perdiendo mercado aceleradamente porque no está pudiendo cubrir su cuota en el mercado, y este ya es un problema que tiene buen tiempo.

Su situación crítica viene desde la época de la señora Dina Boluarte, pero no se ha sabido enfrentar el problema. Lamentablemente se anuncian medidas, pero no terminan de salir y la situación de Petroperú es muy complicada: sigue en cuidados intensivos.

— La nueva refinería de Talara paralizó operaciones por fallas en la unidad desalinizadora. ¿Qué implica este episodio?

Es un signo más de una empresa que no tiene capital de trabajo y necesita recursos para descolmatar la planta de tratamiento de agua. No puede pagar a los proveedores de crudo. Eso está documentado en manos del Ministerio de Economía, pero no ha habido hasta ahora una decisión que, más que desembolso, pasa por una reprogramación de la deuda con aval del Estado para que Petroperú tenga tiempo de recuperar capital de trabajo.

Es muy importante reperfilar los distintos tipos de crédito y financiamiento que ha recibido Petroperú, sobre todo los de corto plazo, para tener el tiempo necesario en la operación de la nueva refinería de recuperar capital de trabajo. Esto no se resuelve en semanas, sino en un periodo mayor.

Ante la falta de apoyo del Gobierno, la Refinería de Talara interrumpió sus operaciones por fallo en la unidad de desalinización de agua ·

"Aval del Estado y reestructuración de deuda"

— Considerando el deterioro reciente de la operación, ¿ve más viable el aval del Estado o una inyección de liquidez?

El aval significa que el Estado respalda la reprogramación de la deuda y con eso se obtiene un interés competitivo y Petroperú tendría un horizonte de tiempo para recuperar su capital de trabajo.

Al mismo tiempo se debe seguir la reestructuración que Deloitte (consultora) preste, oriente y recomiende, porque esto tiene que ir de la mano con un trabajo cercano con el reestructurador internacional para hacer mejoras de la empresa junto con la recuperación de su capacidad de pago.

Entonces todo este programa articulado debería ya estar definido y en marcha, porque la situación de la empresa es muy difícil.

— ¿Qué tan rápido podría ejecutarse un aval estatal?

Una vez que obtiene la respuesta favorable del aval del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el área respectiva que se contacta con la banca internacional y ayuda a Petroperú a conseguir el recurso que se necesita en condiciones competitivas para poder seguir operando, pero esto amarrado a un programa de reestructuración.

En pocas palabras, la señal es muy rápida, una vez que el MEF da el aval a un monto determinado en función de todo lo que es la deuda de corto plazo de la empresa, y dentro de un plan de reestructuración automáticamente las cosas se resuelven

Hay que recuperar la confianza del mercado y hacer que la empresa también pueda conseguir socios de primer nivel.

Petroperú pierde mercado mientras los importadores ganan espacio

— ¿El problema central como la falta de liquidez (dinero) no hace concluir que se requiere una inyección directa?

Sí, pero es mejor que sea a través de un aval del Estado, porque así se ataca el problema en su conjunto, que es reestructurar la deuda de corto plazo. No se da una cantidad de dinero específica como un tubo de oxígeno que solamente va a durar una semana, sino se va a una solución quirúrgica mayor.

— Usted ha mencionado el caso de Ecopetrol como referencia. ¿Qué lecciones deja para Petroperú?

Así ocurrió con Colombia en un momento determinado con Ecopetrol, que contrató un reestructurador internacional y sacó adelante a una filial que estaba en una situación muy difícil por la construcción de una refinería; entonces esa debe ser la pauta.

— Hoy los márgenes de refino (ganancias por procesar crudo) están históricamente elevados por la guerra en Medio Oriente. ¿Se está perdiendo una oportunidad?

Se está perdiendo una oportunidad valiosa de capitalizar esos ingresos al tener limitada la operación de la refinería por falta de capacidad de comprar crudo para poder procesarlo.

— ¿Lo atribuye al Gobierno o a la propia petrolera?

PetroPerú está en cuidados intensivos, necesita una reestructuración y reprogramar su deuda. Ya esto lo viene informando al gobierno desde la época de la señora Dina Boluarte y lamentablemente el apoyo del gobierno no se ha dado conforme debía ser. Ha habido discurso hacia la platea diciendo no vamos a dar nada y al final daban un tubo de oxígeno y seguía el paciente en cuidados intensivos. Se ha manejado Petroperú de una manera poco responsable.

No se ha sincerado el mensaje al país diciendo que Petroperú le ha dado utilidades al Perú el 80% de su historia, pero ha habido órdenes políticas que han sobreendeudado a la empresa y se necesita una cirugía mayor. No ha habido un lenguaje claro, todo ha sido maquillaje y eso hace daño.

— Una situación similar de ganancias por refino ocurrió durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Si Petroperú deja de producir, ¿los importadores terminarán cubriendo esa demanda con combustibles a precios internacionales más altos?

Es como cuando los directivos de Petroperú equivocadamente decidieron cerrar la refinería antigua. En ese momento aún no había una fecha segura para la entrada en operación de la nueva refinería y, pese a ello, solo se utilizó el 5% de la capacidad de la planta vieja.

Esa decisión hizo que Petroperú perdiera mercado rápidamente, porque no es lo mismo refinar tus propios combustibles que tener que importar el producto final. Ahí la empresa perdió una cuota importante de mercado por una decisión que no fue bien meditada.

— Con márgenes de refinación alrededor de 50 dólares, ¿Ya la mayoría de refinerías estarán aprovechándolo no?

Sí, definitivamente. Además, esta es una de las 13 refinerías más avanzadas del mundo que tiene un margen mayor porque trata crudo pesado. Esa es una paradoja.

Guerra y petróleo caro: riesgos para la inflación y el costo de vida

— La guerra entre Estados Unidos e Irán trae aún incertidumbre. Frente a este alza de combustibles, ¿qué efectos macroeconómicos podría tener esta situación en el Perú?

Lo mismo que está ocurriendo en muchos países, desde Alemania hasta Australia. Hay problemas de alto precio del petróleo. Eso trae consigo una recesión económica, inflación, afecta la canasta de productos básicos que tienen que ver con las familias peruanas.

No hay un plan de contingencia claro. No se está ayudando a la población a salir de este cuello de botella. Estamos frente a una situación muy complicada. Hay herramientas, pero no se han activado, como el Fondo de Estabilización de Precios.

Y en este momento hay una subida importante de productos de primera necesidad y la úrea también se ha disparado, ha subido más de 40%. Va a afectar toda la cadena de producción de alimentos. No hay una respuesta articulada y una respuesta clara frente a la crisis internacional y eso me genera preocupación, porque un país no puede ser manejado con piloto automático.

— Usted ha planteado ajustes al decreto de urgencia 010-2025. ¿Qué cambios son necesarios?

Mejorado y ajustado. La institución estatal preparada para monitorear el manejo corporativo se llama Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), no es Proinversión. Ahí se debe corregir. Fonafe puede ayudar a monitorear la reestructuración de la empresa de la mano con el reestructurador internacional.

— ¿Y en este caso qué rol debería jugar Proinversión en este proceso?

Proinversión puede ayudar en la promoción de inversiones y en la búsqueda de socios para Petroperú, pero, como se dice, “zapatero a tus zapatos”. Cada institución debe respetar su especialidad. En este caso, su rol sería ayudar en la búsqueda de socios y en el empoderamiento de Petroperú.

Es probable que se plantee la creación de un fideicomiso para canalizar los recursos destinados al pago de la deuda. Al mismo tiempo, en diálogo con todas las partes involucradas, se debe explicar que la formación de filiales busca generar condiciones atractivas para la entrada de socios.

Por ejemplo, podría crearse una filial que agrupe la refinería y las plantas de almacenamiento; otra dedicada al manejo de los campos de producción en la selva y Talara; y una tercera vinculada al 'patito feo', el oleoducto, que hoy enfrenta problemas de seguridad y operación.

Con una estructura de este tipo, Petroperú tendría mayor capacidad para atraer capital privado a través de sus filiales y, al mismo tiempo, avanzar gradualmente en el pago de su deuda y al mismo tiempo comenzar a tener las cuentas en azul.

— ¿Qué haríamos con el plan de promoción de Proinversión respecto a la creación de los bloques patrimoniales, en el que la refinería de Talara sería el primer activo estratégico en tener capital privado.

Se debe aclarar que los bloques patrimoniales no son para liquidar, sino para la búsqueda de socios. Eso se debe aclarar, se debe precisar en una modificación del decreto.

— ¿Cuál es la diferencia frente al esquema actual?

Significa, por ejemplo, hacer una filial de lo que es el downstream, refinación y las plantas de almacenamiento. Esa puede ser una filial. La otra filial puede ser producción de hidrocarburos en Selva y Talara.

Entonces, así se genera una reestructuración de la empresa buscando que ingresen a cualquiera de las dos filiales, ya sea producción en campo o refinación y almacenamiento para efectos de mejorar su rendimiento.

La ley permite hasta 49% de participación privada. Sólo con 5% ya se ponen los candados para evitar el manejo político que tanto daño hace y al mismo tiempo se aclara y se precisa de manera expresa en la norma que esa reestructuración, debidamente informada a los bonistas internacionales, lo que busca es fortalecer la empresa, no liquidar activos.

— ¿Eso es totalmente diferente a la separación de bloques patrimoniales que el decreto mantiene?

Hay que acabar con las ambigüedades que han provocado la desconfianza hasta de los propios bonistas internacionales.

— El Decreto de urgencia incorpora a Petroperú al marco del Decreto Legislativo N.° 674, que allana ese proceso de privatización. ¿También se debería quitar del espectro?

No, más que quitar, precisar que la reestructuración lo que busca es fortalecer a Petroperú en condiciones competitivas. Si Petroperú quiebra, el Estado peruano va a tener que pagarle a los bonistas internacionales. Hay jurisprudencia internacional al respecto. Entonces es un error los que opinan que a Petroperú hay que dejarlo morir. Es un error, porque eso es tras cuernos palos.

— Finalmente, ¿Qué mejoras podrían aplicarse, tomando como referencia experiencias como Ecopetrol?

Petroperú necesita llegar a un acuerdo con el Estado sobre el tema tributario. No es posible que se le castigue por atender a pueblos alejados de la selva peruana, vendiendo al mismo precio que en Lima. Ahí se le debe crear una figura jurídica por la cual pueda recuperar el IGV que se le está cobrando. Petro Perú está pagando un IGV por una operación que no paga IGV en Selva.

Debería crearse una figura jurídica que le permita recuperar el IGV que actualmente se le cobra en esas operaciones. Hoy Petroperú paga un IGV por ventas en zonas donde ese impuesto no aplica. Hay un tema que es discriminatorio con Petroperú, que ayuda a los peruanos a obtener un precio competitivo en los pueblos más alejados, y se le está castigando por eso. Eso es absurdo.

— Si Petroperú no lo está aprovechando, los importadores como ExxonMobil , Rexol, sí lo están haciendo

Todos estos días que están pasando Petroperú está perdiendo el mercado y alguien se lo está quitando.

— Los privados

Obviamente, porque Petro Perú no está recibiendo ayuda y no se está ejecutando una solución, sino que se mantiene en cuadro de cuidados intensivos. No hay un informe claro al país del problema y las soluciones más serias.

— Vamos con el aval. Si el Gobierno decide otorgar el aval a puertas de las elecciones, ¿los financistas podrían esperar al próximo gobierno antes de comprometer recursos? ¿Eso no retrasaría la ayuda?

Es que eso no es exacto, porque los bonistas internacionales tienen contratos protegidos por la Constitución. Acá se tiene que hablar de política de Estado. Tiene que haber una hoja de ruta respaldada por un reestructurador internacional, pensando, evidentemente, en la participación del nuevo gobierno y el que venga después.

En pocas palabras, no podemos actuar con un sentido de falta de responsabilidad. Hay que pensar que la solución de Petroperú necesita cuatro años, como mínimo, para recuperar el punto de equilibrio técnico-económico de la mano con el hecho de reperfilar la deuda. Porque si no se logra reperfilar la deuda, se mantiene en cuadro de cuidados intensivos.

— Cosa que desde el año pasado ya hay propuestas de reperfilamiento sobre la marcha

Así es, entonces no podemos tener una Junta General de Accionistas que un día decide A, mañana decide B, y al día siguiente C. Eso es una irresponsabilidad mayor.

Destaque:

“Petroperú sigue en cuidados intensivos y cada día pierde mercado. Se anuncian medidas, pero no se concretan. Eso agrava la situación”

“No se trata de dar un tubo de oxígeno (dinero específico). Eso es paliativo. Se necesita cirugía mayor: reperfilar deuda, recuperar capital y una reestructuración”

“No se ha sincerado el mensaje: Petroperú le ha dado utilidades al Perú el 80% de su historia, pero órdenes políticas la han sobreendeudado”