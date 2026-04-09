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Economía

Gobierno peruano se endeuda para modernizar Base Naval: pidió prestado más de S/4.000 millones

El servicio de la deuda por la modernización de la Nueva Base Naval será atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los recursos asignados al pago de la deuda pública. La Fase II

Perú autorizó un endeudamiento para mejorar la infraestructura de la Base Naval del Callao. Foto: Marina de Guerra.
Perú autorizó un endeudamiento para mejorar la infraestructura de la Base Naval del Callao. Foto: Marina de Guerra.

El Gobierno de José María Balcázar aprobó un endeudamiento de S/4.287 millones para financiar la segunda fase de la Nueva Base Naval del Callao. La medida incluye la emisión de bonos soberanos y se apoya en la reciente autorización de Estados Unidos para la venta de equipos y servicios por US$ 1.500 millones para esta etapa. Cabe precisar que el objetivo es fortalecer las capacidades operativas de la Marina de Guerra del Perú.

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Este traslado permitirá liberar terrenos estratégicos para el desarrollo portuario del Callao. La operación se fundamenta en la Ley de Endeudamiento del Sector Público. Los recursos se asignarán mediante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La iniciativa refuerza la infraestructura naval y contribuye al crecimiento estratégico del puerto.

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¿En qué consiste la Fase II de la Nueva Base Naval?

La Fase II se ejecutará se enfocará en la construcción de una nueva dársena naval, muelles, rompeolas y edificios administrativos para mejorar los servicios de la Marina. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa (Mindef) a través de la Marina de Guerra.

El proyecto se encuentra en fase de ejecución, es considerado viable y forma parte del Programa Multianual de Inversiones 2025-2027 del Mindef. Esta fase refuerza la infraestructura naval y consolida los objetivos estratégicos de la Marina.

Perú autorizó un endeudamiento para mejorar la infraestructura de la Base Naval del Callao. Foto: Marina de Guerra.

Perú autorizó un endeudamiento para mejorar la infraestructura de la Base Naval del Callao. Foto: Marina de Guerra.

Cabe señalar que la operación se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2025, que permite aprobar en 2026 operaciones que quedaron en trámite al cierre del año pasado. El plazo para su aprobación se extendió hasta el 30 de junio de 2026. En la publicación oficial del Diario El Peruano se precisa que los pagos se realizarán a través de CAVALI S.A. ICLV.

La Fase I de la modernización de la Base Naval comenzó oficialmente en junio de 2023. Uno de los objetivos centrales de esta fase fue liberar 42.5 hectáreas en la zona sur para el desarrollo del Antepuerto del Callao. En la etapa de cierre (donde actualmente se encuentra el proyecto), el enfoque principal fue la reubicación de la DIMATEMAR y de la Inspectoría General hacia la zona norte de la base.

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