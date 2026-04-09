Estos son los 35 candidatos que buscan la presidencia del Perú este domingo 12 de abril

Las Elecciones Generales Perú 2026 previstas para el 12 de abril se llevarán a cabo con 35 candidaturas presidenciales en carrera. El número se redujo respecto al listado inicial tras un hecho ocurrido durante el desarrollo de la campaña. En este contexto, las organizaciones políticas continúan con sus actividades proselitistas en la recta final del proceso, caracterizado por la participación de un elevado número de partidos.

La variación en la cifra de postulantes se produjo luego del fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE). El aspirante murió el 15 de marzo como consecuencia de un accidente de tránsito en la carretera de Rumichaca, en la región Huancavelica, mientras se trasladaba a una actividad de campaña en Ayacucho. En el vehículo viajaban integrantes de su equipo, algunos de los cuales resultaron heridos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

De acuerdo con el abogado especialista en derecho electoral, José Manuel Villalobos, cuando un candidato presidencial deja de participar en la contienda —por renuncia, retiro o fallecimiento—, la fórmula completa queda excluida del proceso, lo que impide a la organización política continuar en la competencia por la Presidencia.

Con este ajuste, el proceso electoral se desarrolla con 35 postulantes que buscan acceder a la jefatura del Estado. La elección también permitirá definir la nueva conformación del Congreso bicameral y del Parlamento Andino para el próximo periodo gubernamental.

PUEDES VER: El candidato presidencial Rafael López Aliaga gana litigio al Cusco por el Sanctuary Lodge de Machu Picchu

Lista de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales 2026

Fuerza Popular – Keiko Fujimori

– Keiko Fujimori Alianza para el Progreso – César Acuña

– César Acuña Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos

– Jorge Nieto Montesinos Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández

– Rosario del Pilar Fernández Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller

– Herbert Caller Ahora Nación – Alfonso López-Chau

– Alfonso López-Chau Podemos Perú – José Luna Gálvez

– José Luna Gálvez Juntos por el Perú – Roberto Sánchez

– Roberto Sánchez Perú Moderno – Carlos Jaico

– Carlos Jaico Partido Frente de la Esperanza 2021 – Fernando Olivera

– Fernando Olivera Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco

– Charlie Carrasco Primero la Gente – Marisol Pérez Tello

– Marisol Pérez Tello Progresemos – Paul Jaimes

– Paul Jaimes Partido Morado – Mesías Guevara

– Mesías Guevara Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra

– Álvaro Paz de la Barra Partido Democrático Somos Perú – George Forsyth

– George Forsyth País Para Todos – Carlos Álvarez

– Carlos Álvarez Perú Acción – Francisco Diez-Canseco

– Francisco Diez-Canseco Integridad Democrática – Wolfgang Grozo

– Wolfgang Grozo Partido Cívico Obras – Ricardo Belmont

– Ricardo Belmont Alianza Electoral Venceremos – Ronald Atencio

– Ronald Atencio Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano

– Yonhy Lescano Partido Político Perú Primero – Mario Vizcarra

– Mario Vizcarra Partido Democrático Federal – Joaquín Massé Fernández

– Joaquín Massé Fernández Partido Aprista Peruano – Enrique Valderrama

– Enrique Valderrama Partido Demócrata Verde – Alex Gonzales Castillo

– Alex Gonzales Castillo Unidad Nacional – Roberto Chiabra

– Roberto Chiabra Libertad Popular – Rafael Belaunde

– Rafael Belaunde Partido SíCreo – Carlos Espá

– Carlos Espá Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano

– Antonio Ortiz Villano Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli

– Fiorella Molinelli Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Cerrón

– Vladimir Cerrón Partido Político PRIN – Walter Chirinos

– Walter Chirinos Renovación Popular – Rafael López Aliaga

– Rafael López Aliaga Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), la jornada electoral se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todos los locales de votación a nivel nacional. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán acercarse a sus respectivos centros para sufragar de manera ordenada.

Es fundamental tener en cuenta que, si al llegar las 5.00 p. m. aún hay electores en cola dentro del local de votación, estos sí podrán ejercer su derecho al voto hasta que todos hayan sufragado. Sin embargo, no se permitirá el ingreso de más personas después de la hora límite.

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación para evitar aglomeraciones y contratiempos. Para ello, los electores pueden verificar previamente su local de votación y número de mesa a través de los canales oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. A través de este servicio en línea, los electores pueden verificar información clave como el centro de sufragio, número de mesa y dirección exacta ingresando únicamente su DNI, lo que facilita la planificación del voto y evita contratiempos el día de la jornada electoral.

Además, el sistema permite confirmar si una persona fue designada como miembro de mesa y conocer su rol específico dentro del proceso. La ONPE precisó que estos datos corresponden al padrón definitivo tras el cierre de tachas y reemplazos, por lo que recomienda revisar la información con anticipación. De esta manera, los ciudadanos pueden acudir preparados a votar el 12 de abril y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades electorales. Accede al portal desde aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio