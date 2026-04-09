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Política

Estos son los 35 candidatos que buscan la presidencia del Perú este domingo 12 de abril

Las elecciones generales del 12 de abril contarán con 35 candidaturas presidenciales tras el fallecimiento de Napoleón Becerra, reduciendo el listado inicial. Este proceso electoral también definirá la conformación del nuevo Congreso bicameral y el Parlamento Andino para el próximo periodo gubernamental.

Las Elecciones Generales Perú 2026 se desarrollarán el domingo 12 de abril. (Foto: Diseño de Gemini)
Las Elecciones Generales Perú 2026 se desarrollarán el domingo 12 de abril. (Foto: Diseño de Gemini)

Las Elecciones Generales Perú 2026 previstas para el 12 de abril se llevarán a cabo con 35 candidaturas presidenciales en carrera. El número se redujo respecto al listado inicial tras un hecho ocurrido durante el desarrollo de la campaña. En este contexto, las organizaciones políticas continúan con sus actividades proselitistas en la recta final del proceso, caracterizado por la participación de un elevado número de partidos.

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La variación en la cifra de postulantes se produjo luego del fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE). El aspirante murió el 15 de marzo como consecuencia de un accidente de tránsito en la carretera de Rumichaca, en la región Huancavelica, mientras se trasladaba a una actividad de campaña en Ayacucho. En el vehículo viajaban integrantes de su equipo, algunos de los cuales resultaron heridos.

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De acuerdo con el abogado especialista en derecho electoral, José Manuel Villalobos, cuando un candidato presidencial deja de participar en la contienda —por renuncia, retiro o fallecimiento—, la fórmula completa queda excluida del proceso, lo que impide a la organización política continuar en la competencia por la Presidencia.

Con este ajuste, el proceso electoral se desarrolla con 35 postulantes que buscan acceder a la jefatura del Estado. La elección también permitirá definir la nueva conformación del Congreso bicameral y del Parlamento Andino para el próximo periodo gubernamental.

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Lista de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales 2026

  • Fuerza Popular – Keiko Fujimori
  • Alianza para el Progreso – César Acuña
  • Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos
  • Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández
  • Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller
  • Ahora Nación – Alfonso López-Chau
  • Podemos Perú – José Luna Gálvez
  • Juntos por el Perú – Roberto Sánchez
  • Perú Moderno – Carlos Jaico
  • Partido Frente de la Esperanza 2021 – Fernando Olivera
  • Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco
  • Primero la Gente – Marisol Pérez Tello
  • Progresemos – Paul Jaimes
  • Partido Morado – Mesías Guevara
  • Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra
  • Partido Democrático Somos Perú – George Forsyth
  • País Para Todos – Carlos Álvarez
  • Perú Acción – Francisco Diez-Canseco
  • Integridad Democrática – Wolfgang Grozo
  • Partido Cívico Obras – Ricardo Belmont
  • Alianza Electoral Venceremos – Ronald Atencio
  • Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano
  • Partido Político Perú Primero – Mario Vizcarra
  • Partido Democrático Federal – Joaquín Massé Fernández
  • Partido Aprista Peruano – Enrique Valderrama
  • Partido Demócrata Verde – Alex Gonzales Castillo
  • Unidad Nacional – Roberto Chiabra
  • Libertad Popular – Rafael Belaunde
  • Partido SíCreo – Carlos Espá
  • Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano
  • Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli
  • Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Cerrón
  • Partido Político PRIN – Walter Chirinos
  • Renovación Popular – Rafael López Aliaga
  • Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), la jornada electoral se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todos los locales de votación a nivel nacional. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán acercarse a sus respectivos centros para sufragar de manera ordenada.

Es fundamental tener en cuenta que, si al llegar las 5.00 p. m. aún hay electores en cola dentro del local de votación, estos sí podrán ejercer su derecho al voto hasta que todos hayan sufragado. Sin embargo, no se permitirá el ingreso de más personas después de la hora límite.

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación para evitar aglomeraciones y contratiempos. Para ello, los electores pueden verificar previamente su local de votación y número de mesa a través de los canales oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma oficial para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. A través de este servicio en línea, los electores pueden verificar información clave como el centro de sufragio, número de mesa y dirección exacta ingresando únicamente su DNI, lo que facilita la planificación del voto y evita contratiempos el día de la jornada electoral.

Además, el sistema permite confirmar si una persona fue designada como miembro de mesa y conocer su rol específico dentro del proceso. La ONPE precisó que estos datos corresponden al padrón definitivo tras el cierre de tachas y reemplazos, por lo que recomienda revisar la información con anticipación. De esta manera, los ciudadanos pueden acudir preparados a votar el 12 de abril y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades electorales. Accede al portal desde aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana)

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