Yape lanza cuentas para menores: ¿qué requisitos se necesitan y cómo funcionará el control parental?

Yape permitirá a menores enviar dinero y pagar con QR bajo supervisión de sus padres. | Composición LR/ Difusión

Yape permitirá a menores enviar dinero y pagar con QR bajo supervisión de sus padres. | Composición LR/ Difusión

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Yape presentó 'Hijos', una nueva funcionalidad dirigida a menores de entre 10 y 17 años que permitirá a niños y adolescentes usar dinero digital bajo supervisión de sus padres o apoderados.

La herramienta busca responder al creciente uso de pagos digitales entre menores y ofrecer a las familias una forma más segura de administrar el dinero de sus hijos. La empresa informó que el perfil estará vinculado al del adulto responsable, quien podrá monitorear movimientos, revisar saldos y gestionar la cuenta desde su propio celular.

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¿Qué podrán hacer los menores con Yape Hijos?

Con esta nueva modalidad, los usuarios menores de edad podrán enviar y recibir dinero, pagar y cobrar con código QR, realizar recargas de celular y cargar saldo para el Metropolitano y corredores complementarios.

Sin embargo, el sistema contará con límites predefinidos: los menores podrán enviar hasta S/500 diarios y recibir un máximo de S/1.000 mensuales. Estos montos no podrán modificarse.

Además, tendrán acceso a Aprende con Yape, un espacio orientado a fomentar la educación financiera y el uso responsable del dinero desde edades tempranas.

“Con Yape Hijos buscamos que los menores vayan ganando autonomía financiera de forma gradual”, señaló Micaela Elías, gerente de Propuesta de Valor de Pagos de Yape.

Padres podrán supervisar movimientos y administrar hasta cinco cuentas

La aplicación permitirá que madres y padres administren hasta cinco perfiles “Hijos” desde una misma cuenta principal. También podrán revisar movimientos recientes y eliminar la cuenta cuando lo consideren necesario.

Como medida de seguridad, los yapeos realizados desde la cuenta del menor mostrarán únicamente el nombre del adulto responsable y no el del hijo.

¿Cómo activar Yape Hijos?

Para habilitar esta función, el adulto debe contar con una cuenta Yape adicional, aparte de su cuenta principal, y descargar la aplicación en el celular del menor.

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En caso de no tener una cuenta extra, deberá crearla utilizando otro número de celular y un correo electrónico distinto. Luego, desde la sección 'Hijos', podrá seleccionar la cuenta, asignarle un apodo interno e ingresar la fecha de nacimiento del menor para completar la migración.

La empresa precisó que los usuarios de Yape con cuenta BCP podrán crear las cuentas adicionales directamente desde la aplicación. En cambio, quienes usan Yape solo con DNI deberán acercarse a una agencia del Banco de Crédito del Perú para abrir la cuenta que será vinculada al perfil del menor.