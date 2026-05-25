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MEF: economía peruana mantiene dinamismo con inversión privada de 13,2% en el primer trimestre pese a incertidumbre electoral

La inversión privada creció 13,2% en el primer trimestre del 2026 y suma nueve trimestres al alza, impulsando la demanda interna, el empleo y el consumo, según el MEF, en un contexto de mayor confianza empresarial.

Inversión privada en Perú crece 13,2% en primer trimestre del 2026, impulsando demanda interna y empleo.
Inversión privada en Perú crece 13,2% en primer trimestre del 2026, impulsando demanda interna y empleo. | Foto: La República/IA
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La inversión privada en el Perú registró una expansión de 13,2% en el primer trimestre del año y acumuló nueve trimestres consecutivos de crecimiento. Este resultado la consolida como uno de los principales motores del dinamismo del consumo interno y del crecimiento de la economía peruana, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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El desempeño responde al mayor avance de la inversión minera y no minera, lo que permitió fortalecer la demanda interna, impulsar la generación de empleo y dinamizar el consumo de los hogares. En ese marco, el MEF destacó que el sector privado mantiene su apuesta por el país incluso en un contexto electoral de incertidumbre.

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Inversión privada en Perú crece 13,2% en primer trimestre del 2026, impulsando demanda interna y empleo.

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Inversión minera y no minera como base del crecimiento de 13,2%

El resultado de la inversión privada estuvo sustentado en el comportamiento positivo tanto del componente minero como del no minero, de acuerdo con el MEF. Esta dinámica conjunta permitió sostener la expansión de 13,2% en el primer trimestre del 2026 sin depender de un solo sector económico.

En el caso de la inversión no minera, el avance estuvo asociado principalmente a la ejecución y continuidad de grandes proyectos de infraestructura. Entre ellos destacan la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Red Vial N.° 6 y las inversiones finales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que reflejan una fase intensiva de ejecución de obras estratégicas para la conectividad del país.

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“Aún en un contexto electoral, el sector privado continúa apostando por el Perú”

La demanda interna creció 6,6% en el primer trimestre del año, registrando su mayor nivel de expansión en casi cinco años. Este comportamiento refleja la interacción entre mayor inversión privada y el incremento del gasto del sector privado, lo que refuerza la actividad económica general.

El titular del sector, Rodolfo Acuña, resaltó que este desempeño permite proyectar continuidad en el crecimiento durante el segundo trimestre del 2026. “Este resultado es importante porque la inversión privada mantiene una trayectoria favorable y sigue acompañando el dinamismo de la demanda interna. Ello refleja que, aún en un contexto electoral, el sector privado continúa apostando por el Perú y por las oportunidades de crecimiento que ofrece nuestra economía”, precisó.

Gasto privado crece 5,7% y consumo mantiene 10 trimestres de expansión

El gasto privado mostró un incremento de 5,7% en el primer trimestre, lo que lo convierte en uno de los componentes más dinámicos del comportamiento de la demanda interna. Este avance se vincula directamente con la mayor actividad del sector privado en la economía.

A su vez, el consumo privado creció 3,5% y completó 10 trimestres consecutivos de expansión. Este resultado estuvo respaldado por mejores ingresos de los hogares, una mejora en las condiciones del mercado laboral y la recuperación del crédito de consumo, factores que contribuyen a sostener el nivel de actividad económica y el flujo de demanda interna.

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