Economía

El mercado responde sin sobresaltos la asunción de José María Balcázar: dólar y bolsa sin presión, ¿qué lo blinda?

Blindado. El mercado absorbe el nuevo giro político sin volatilidad abrupta en el precio del dólar apoyado en fundamentos macroeconómicos sólidos, alta acumulación de reservas y un contexto internacional favorable.

Dólar se mantiene estable tras elección de José María Balcázar y mercado prioriza fundamentos macroeconómicos.
Dólar se mantiene estable tras elección de José María Balcázar y mercado prioriza fundamentos macroeconómicos. | Foto: Composición LR/Aarón Ramos

En lo últimos 10 años, el Perú ha albergado en Palacio de Gobierno a ocho presidentes de la República. El último, José María Balcázar (Perú Libre), elegido anoche en un mano a mano con la acciopopulista María del Carmen Alva. Y aunque se inserta un nuevo episodio de volatilidad política, desde la orilla económica, los mercados se han mostrado estables. El precio del dólar abrió la mañana de hoy en S/3,34 y cerró en S/3,360, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tras la cotización de S/3,3530 del último miércoles, lo que implica un alza de 0,21%.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) avanzó 0,89% y ayer cerró marginalmente en terreno negativo -1,4% debido al retroceso de los commodities (materias primas). Sin embargo, si el impacto hubiera sido inmediato y fuerte, todos los activos del índice hubieran cerrado negativo.

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

"La bolsa cerró de forma mixta, solo las mineras como Southern y Volcan habían retrocedido y eso determinó que la bolsa entre a terreno negativo. Acciones como BAP (acción peruana más líquida) que se desenvuelve mucho con la División de Perú, había terminado al alza. Eso significa que el mercado ya había internalizado este evento", manifestó César Huiman, analista senior de equity research de Renta 4, en diálogo con La República.

El dólar no ha tenido mayor volatilidad esperada

El dólar inició este 19 de febrero en S/3,34, pero nada sorprendente. Si bien el sol se debilitó ligeramente, el nivel máximo que el tipo de cambio tocó este año fue de S/3,3778. Es decir, si esta nueva elección de José María Balcázar hubiera sido alarmante, se hubiera debilitado más el sol.

"Sí hay cierto nerviosismo, pero se va a diluir cuando termine la jornada. Los inversionistas ven más las variables macro que la parte política del Perú. Mientras la parte macroeconómica siga siendo firme, el mercado se va a comportar de forma lineal", explicó.

Agregó que si bien es cierto, el mercado estaba apostando que sea elegida María del Carmen Alva, el nuevo presidente no tiene espacio para aplicar reformas. "Su poder es limitado y tiene dependencia parlamentaria transversal", acotó.

Precio del dolar cerró este 19 de febrero en S/3,360, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),

Precio del dolar cerró este 19 de febrero en S/3,360, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),

Los fundamentos macroeconómicos blindan al Perú

Como los mercados reaccionan a expectativas futuras, Renta 4 anticipa presión inicial sobre el tipo de cambio, mayor sensibilidad en acciones domésticas vinculadas a demanda interna, consumo privado, público e inversión, y ajuste temporal en la prima de riesgo político, aunque sin giro económico abrupto.

La transición hacia Congreso bicameral en 2026 actuaría como principal ancla institucional y amortiguador frente a riesgos extremos.

Arturo García, profesor de ESAN, coincide que los mercados financieros, llámese bolsa de valores y tipo de cambio, se han mostrado en volatilidad diaria normal y no han tenido cambios abruptos por sólidos fundamentos macroeconómicos.

"Tenemos mayor nivel de reservas internacionales que respecto al PBI es 26%, el mas alto de la región, además de la menor deuda publica y la moneda más fuerte de la region, así como la menor inflacion y los elevados términos de intercambio. La tasa de crecimiento a pesar de ser baja (3,4%) ha estado entre las más altas. Todos estos factores blindan al Perú", afianzó García en diálogo con este diario.

José María Balcázar juró como nuevo presidente de la República. Foto: Carlos Félix/La República

José María Balcázar juró como nuevo presidente de la República. Foto: Carlos Félix/La República

Para el economista Ronald Casana, a pesar de la designación de un nuevo presidente interino, el mercado se ha acostumbrado al ruido político.

Sin embargo, remarca que para poder visualizar movimientos de impacto dependerá de las acciones que tome el mandatario en los próximos días o semanas sobre todo en materia de índole económica. "Esto sucede gracias a las fortalezas macroeconómicas que tenemos y a un Banco Central de Reserva del Perú - BCRP independiente que mantiene una estabilidad al tipo de cambio", indicó.

Por lo pronto, como primera acción de señal económica, en su agenda de actividades en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado se reunió hoy con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú Julio Velarde.

Previamente, el nuevo mandatario indicó que "vamos a conversar con el señor Velarde para ver las posibilidades de hacer un mejoramiento económico ya. Hay cosas que no se pueden esperar: hay una deuda social ahí trabada en el Ejecutivo por los grandes maestros del Perú", apuntó.

El papel del Banco Central de Reserva

La firma anticipa presión inicial sobre el tipo de cambio, mayor sensibilidad en acciones domésticas vinculadas a demanda interna (todo el gasto de familias, empresas y gobierno) y ajuste temporal en la prima de riesgo político.

A finales de noviembre hasta inicios de enero, el BCRP intervino más de lo común comprando dólares para que el sol no se aprecie demasiado. Sin embargo, a juicio de Huiman, ahora no ven alguna intervención. "Va a estar más moderado, viendo cómo se desenvuelve el tipo de cambio porque además, no creemos que habrá volatidades tan abruptas", explicó.

El BCRP ha sido activo en la compra de dólares para amortiguar su mayor caída. Foto: LR

El BCRP ha sido activo en la compra de dólares para amortiguar su mayor caída. Foto: LR

Recordemos que el dólar cayó en 10% el año pasado, lo que hizo que las monedas de economías emergentes como el Perú se aprecien más, más aún en economías, donde el PBI se fortalecía, uno de ellos nuestro país, a criterio del experto. "El debilitamiento del dólar sí tiene un factor bien importante, pero una gran parte del peso para lo cual ayudó que se aprecie másel sol, ayudó el factor interno macroeconómico del Perú", sostuvo.

El dólar seguiría la tendencia bajista

Por último, señala que el consenso del dólar a fin de año giraría en torno al S/3,35, pero más pegado a S/3,45 cuando ya comiencen las elecciones del 12 de abril.

Un componente que ayuda al escenario son los auspiciosos precios de los metales como el oro y el cobre, que seguirán al alza y servirían de viento de cola externo en beneficio de la economía peruana. Además, el impacto positivo del retiro de AFP, que se aprobo el año pasado, va a estar presente por lo menos el primer semestre de este 2026.

A nivel global el dólar registra una leve subida tras la publicación de datos de la economía estadounidense y después de que la Reserva Federal (Fed) mostrara cautela con las bajadas de los tipos de interés al prever presiones inflacionarias, apuntó Gianina Villavicencio, gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB.

