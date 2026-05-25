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Política

Ciudadanos protestan por visita de Keiko Fujimori en Huancayo: "Aquí la repudiamos"

La lideresa celebró su cumpleaños en Huancayo a puerta cerrada y sin acceso a la prensa. Un grupo de opositores a la candidata presidencial se reunió en la plaza Constitución para rechazar su presencia.

Ciudadanos protestan por visita de Keiko Fujimori en Huancayo: "Aquí la repudiamos"
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Un grupo de ciudadanos protestó en la plaza Concepción de Huancayo por la presencia de Keiko Fujimori en esa ciudad. “Por memoria y dignidad, Fujimori nunca más”, “Un pueblo consciente no elige delincuentes” y “Keiko, escucha, Huancayo te repudia” fueron algunas de las expresiones en la manifestación.

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La candidata no tuvo apariciones públicas. Cumple años este 25 de mayo y lo celebró en un restaurante en la provincia de Concepción, en un evento privado. El acceso también fue restringido para la prensa.

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Se prevé que este 26 de mayo sí realice actividades proselitistas. Primero se presentará en el estadio de El Tambo, en Huancayo, y por la tarde realizará un mitin.

Alistan manifestación

En vista de ello, los manifestantes informaron que también realizarán un plantón este 26 de mayo.

“Es posible que mañana de un mitin. Nosotros, de manera democrática, vamos a manifestarnos para dar a conocer nuestro rechazo. El día de ayer la señora ha demostrado que no tiene el equipo técnico que había dicho. Que va a reformar el país es una falsedad. Mañana de forma pacífica la rechazaremos”, dijo uno de los participantes.

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