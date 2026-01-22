Beca 18: Falta de presupuesto retrasa publicación de resultados y el Minedu opta por el silencio

Jóvenes que postularon a Beca 18 exigen celeridad y prontitud para que el Minedu publique la lista de preseleccionados. | Composición LR/Omar Neyra

Jóvenes que postularon a Beca 18 exigen celeridad y prontitud para que el Minedu publique la lista de preseleccionados. | Composición LR/Omar Neyra

Los más de 100.000 jóvenes en situación de pobreza que postularon a una vacante de Beca 18, la oferta bandera del Programa Nacional de Becas (Pronabec), viven hoy en una permanente incertidumbre. La falta de definición presupuestal ha retrasado la publicación de los resultados de preseleccionados, que inicialmente debían difundirse el 22 de diciembre. Un mes después, el proceso sigue en el limbo, agravado aún más por el silencio del Ministerio de Educación (Minedu), que no ha brindado información oficial sobre las razones ni los plazos del retraso.

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Minedu no ha emitido el informe técnico que sustenta el financiamiento de las becas de este año, pese a que este documento debía estar listo a inicios de enero, señaló a este diario Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv).

"Nos reunimos el 19 de diciembre con la nueva directora del Pronabec (Paola Fuch) y se comprometió a exigir que el informe se haga lo más rápido posible. Lo mismo hizo el ministro de Educación Jorge Figueroa. Sin embargo, hasta ahora no hay respuesta", criticó.

A la fecha, se han realizados dos movilizaciones de los jóvenes postulantes a Beca 18 frente al Minedu y MEF.

Sin bases ni número oficial de becas

Mientras no se publique la Resolución Directoral Ejecutiva que aprueba las bases del concurso de Beca 18, no es posible conocer cuántas becas se otorgarán este 2026.

"En ese documento aparece el número oficial de vacantes. Sin informe presupuestal no hay resolución, y sin resolución no sabemos cuántas becas existen. Están ganando tiempo lamentablemente", indicó.

Recordemos que en busca del voto de confianza ante el Congreso, el premier Ernesto Álvarez anunció la entrega de 38.000 becas para el 2026, entre ellos Beca 18, Beca Permanencia y Beca Tec. Días después, se desdijo y pidió disculpas, alegando haber leído una hoja que le fue alcanzada y que no la revisó.

En el caso de Beca 18, afirmó que se otorgarían al menos 20.000 vacantes como en el 2025. Sin embargo, el presupuesto aprobado por el Congreso, apenas S/50 millones, solo alcanza para financiar alrededor de 2.000 becas, según reconoció el propio Ministerio de Educación a La República en diciembre. Por ello, desde el Minedu debían de pugnar por solicitar más presupuesto al Ministerio de Economía vía crédito suplementario, pero hasta ahora ni si quiera hay intenciones, reclama el dirigente.

Jóvenes perjudicados por cierre de convocatorias

El retraso viene afectando directamente a miles de postulantes, especialmente a quienes buscan ingresar a universidades privadas. "Cerca del 40% postula a la PUCP, UPC o Cayetano. Muchas de estas ya están cerrando sus procesos de admisión. Los jóvenes se preguntan, ¿cómo postulo si todavía no soy preseleccionado?", manifestó Ramos.

Por ejemplo, la inscripción en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cierra el 30 de enero, mientras que en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), otra de las casas de estudio a las que accededen mayoritariamente los becarios, las vacantes disponibles se vienen reduciendo. Aunque las clases inician en marzo, en algunas carreras como Arquitectura ya quedan apenas seis plazas disponibles en la sede de Chorrillos, según pudo corroborar este diario. Ello obliga a muchos estudiantes a descartar universidades de su interés.

Cambios en Pronabec afectan cronograma de becas

Otro factor que habría contribuido a las demoras en el proceso de becas son los recientes cambios en la conducción de Pronabec. Cecilia García, quien se desempeñaba como viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y asumió brevemente la dirección ejecutiva de Pronabec, fue retirada del cargo tras solicitársele la renuncia, según fuentes de este diario.

En su reemplazo fue designado Walter Borja Rojas, médico cirujano que hasta la víspera se desempeñaba como secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Borja incluso ahora asume de manera temporal la jefatura de Pronabec debido a que la nueva directora ejecutiva, Paola Lobatón Fuch, acaba de solicitar una licencia sin goce de haber del 23 al 28 de enero de 2026, según reza la Resolución Ministerial N.º 026-2026-Minedu.

"Han cambiado equipos y reiniciado procesos. Esto genera retrasos y afecta directamente a los beneficiarios. Es la primera vez que un cronograma no cuenta ni un sol de presupuesto, no se está ofertando nada", afirmó el dirigente.

Observaciones del MEF

De acuerdo con Renajuv, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atribuyó al Minedu la responsabilidad de no haber presupuestado S/793 millones para financiar las 38.000 becas anunciadas.

"El MEF estaba esperando el informe técnico, pero ni siquiera ha sido compartido. Ni si quiera han solicitado los S/50 millones adicionales que se estableció en la Ley de Presupuesto", reveló Ramos.

Recordó que, en años anteriores, las bases de los concursos se publicaban entre noviembre y diciembre, tras la aprobación del presupuesto. En esta ocasión, ello no ocurrió.

Por este motivo, Renajuv anunció que ha elevado reclamos ante la Contraloría General de la República. "¿Cómo es posible que se haya iniciado un concurso público que compromete más de S/500 millones y no se haya priorizado su financiamiento, cuando el proceso ya estaba en marcha y el examen de preselección ya se había tomado?", cuestionó.

Este medio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el Ministerio de Educación, mediante llamadas y mensajes dirigidas a la jefa de prensa del Minedu, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Ayer acorralado por las reuniones clandestinas, el presidente José Jerí dijo ante la Comisión de Fiscalización que "Beca 18 es un tema que está pendiente y vamos a solucionarlo a la brevedad por las expectativas que se han generado".

Desde Renajuv replicaron "que el presidente Jerí se digne a recibir a los jóvenes de Beca 18, ya que tiene tiempo para reunirse con los amigos del chifa".