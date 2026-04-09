Este contexto se agrava con el escalation de ataques en Líbano, que resultaron en 182 muertes, generando reacciones internacionales y restricciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz. Foto: AFP | AFP | AFP

Este contexto se agrava con el escalation de ataques en Líbano, que resultaron en 182 muertes, generando reacciones internacionales y restricciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz. Foto: AFP | AFP | AFP

El conflicto en Medio Oriente tiene el potencial de sumir a 45 millones de personas adicionales en inseguridad alimentaria, advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante su discurso previo a las reuniones de primavera del organismo.

El aumento pronunciado de los precios de la energía, sumado a las interrupciones en el suministro de petróleo, gas natural y fertilizantes, genera este riesgo. De concretarse la proyección, la cifra total de personas que padecen hambre ascendería a más de 360 millones en todo el planeta. “Incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro y nítido” a la situación previa al estallido de las hostilidades, aseguró Georgieva. La funcionaria explicó que la institución calcula una demanda de ayuda entre 20.000 y 50.000 millones de dólares por parte de los países miembros, según se mantenga o no el alto el fuego.

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El FMI publicará el martes una actualización de su informe sobre la economía mundial. El documento incluirá varios escenarios: desde una normalización relativamente rápida hasta uno donde los precios del petróleo y del gas se mantengan elevados por largo tiempo. Este último panorama podría desanclar las expectativas de inflación de los mercados y desatar un nuevo ciclo inflacionario costoso para las economías globales.

Ataques en Líbano elevan tensión

Las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron el miércoles su mayor ataque coordinado en Líbano desde el inicio de la guerra. Más de 100 centros de mando y emplazamientos de Hezbolá fueron bombardeados de forma simultánea. El Ministerio de Salud libanés reportó 182 muertos y 890 heridos. Entre los fallecidos se encuentra Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del subcomandante de la milicia, Naim Qassem.

La reacción no se hizo esperar. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó las embestidas como “indiscriminadas” y advirtió que suponen una amenaza directa a la sostenibilidad del alto el fuego. Pakistán sostuvo que Líbano está incluido en la tregua negociada entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, la administración Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmaron que la pausa no aplica en operaciones contra Hezbolá.

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La secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, declaró a Times Radio que los bombardeos eran “profundamente perjudiciales”. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, convocó al embajador israelí y calificó los asaltos como “injustificados e inaceptables”. La embajada italiana en Beirut señaló que atacar zonas densamente pobladas viola “todos los principios del derecho internacional humanitario”.

Estrecho de Ormuz enfrenta restricciones y afecta comercio

Desde el anuncio de la tregua a última hora del martes, muy pocos buques cruzaron el estrecho de Ormuz. MarineTraffic registró el paso de solo dos embarcaciones el miércoles: una con bandera griega y otra liberiana. Lloyd's List identificó tres buques con vínculos actuales o pasados con Irán, mientras Reuters reportó seis en las últimas 24 horas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que el tráfico marítimo se interrumpió tras el ataque israelí contra Líbano, al que consideró una violación del cese al fuego. Sultan Al Jaber, ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, instó a Teherán a reabrir el paso “de forma plena, incondicional y sin restricciones”. El funcionario advirtió que “la seguridad energética y la estabilidad económica mundial dependen de ello”. En un comunicado por LinkedIn, Al Jaber estimó que 230 buques cargados de petróleo están listos para zarpar.

Presión crece por escalada militar en la región

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, propuso detener los ataques por dos semanas a través de sus redes sociales. La publicación se produjo horas antes del plazo fijado por el jefe de Estado de EE. UU. Fuentes familiarizadas con las conversaciones revelaron a CNN que la Casa Blanca ya había aprobado varios puntos del comunicado antes de su difusión.

Altos funcionarios de Washington mantuvieron contacto con los paquistaníes durante toda la jornada. Steve Witkoff, enviado especial del mandatario, y el vicepresidente JD Vance participaron en los canales diplomáticos. Sharif etiquetó al líder republicano a otros altos cargos estadounidenses e iraníes en su mensaje. Un funcionario de la Casa Blanca reconoció haber recibido comunicaciones previas, pero negó que el gobierno estadounidense participara en la redacción del texto. “El primer ministro informó al equipo del presidente que iba a emitir este comunicado. Pero la Casa Blanca no lo redactó, ni Trump lo vio hasta que se publicó”, declaró a CNN.