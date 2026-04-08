Banco Mundial es menos entusiasta que el MEF y BCR: ¿Combustibles y El Niño frenarán la economía o habrá recuperación tras elecciones?

El Banco Mundial observa un crecimiento moderado, apoyado en el consumo de las familias y del país, así como en inversiones en minería e infraestructura.

El Banco Mundial observa un crecimiento moderado, apoyado en el consumo de las familias y del país, así como en inversiones en minería e infraestructura.

El Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento económico para el Perú en 2026 de 2,5% en enero a 2,7% en abril, según el Panorama Económico de América Latina y el Caribe publicado hoy 8 de abril. Cabe recordar que en 2025 la economía peruana creció 3,4%.

Pese al ajuste al alza, la previsión se mantiene por debajo de las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que apuntan a una expansión optimista de 3,2%.

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Lento crecimiento en América Latina por incertidumbre mundial

El organismo multilateral advierte que el entorno en Latinoamérica sigue condicionado por alta incertidumbre internacional y debilidad de la inversión, factores que acotan una recuperación más dinámica.

Para la región, el crecimiento estimado se redujo a 2,1% en 2026 debido a las presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica que frenan la inversión privada y la creación de empleo.

"Los precios de petróleo y gas en el mundo afectarán a países que intenten reducir el impacto subsidiando el petróleo y gas. Allí va a tener un impacto inmediato en el área fiscal (las finanzas del país)”, apuntó William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Añadió que se corre el riesgo de perder lo que se ha recuperado. "Puede afectar las tasas de interés que van a seguir altas y esto va a impactar la carga fiscal”, acotó.

En el caso peruano, el Banco Mundial observa un crecimiento moderado, apoyado en la recuperación de la demanda interna (consumo de las familias y gasto dentro del país) y en inversiones en minería e infraestructura. Tras la recesión registrada en 2023, el país "ha mantenido un crecimiento en torno al 3,1%, respaldado por exportaciones de cobre e inversión en infraestructura", señaló.

Sin embargo, advierte que las ganancias a mediano plazo dependerán de sostener la cartera minera y destrabar "cuellos de botella de larga data" que frenan el crecimiento potencial y el consumo privado.

Banco Mundial: economía enfrenta alza de precios del petróleo, pero espera impulso tras elecciones

Maloney precisó que la previsión de 2,7% para la actividad económica del Perú incorpora choques recientes registrados en marzo como la rotura del ducto de gas en Camisea (Cusco) y el fenómeno climatológico que afecta importantes sectores como la agricultura y la pesca.

"La proyección de 2,7% tiene en cuenta las cuestiones con el gas, el efecto de El Niño y el aumento de precios del petróleo y fertilizantes, que son relevantes para Perú", manifestó. Además, dijo que en medio del entorno electoral que enfrenta el país (este domingo será las elecciones presidenciales), se pondría en marcha la mejora de la producción nacional.

"Habrá una recuperación sólida alrededor proceso electoral y seguramente mejorará el comercio. La situación trae cosas negativas y positivas por lo tanto tenemos buena esperanza", refirió.

El informe señala que el consumo en el Perú si bien muestra señales de mejora, aún se mantiene por debajo de las tendencias previas a la pandemia. En ese contexto, la principal limitación sigue siendo la inversión.

Banco Mundial: Perú tiene espacio fiscal para aliviar alza de combustibles, pero con cautela

Consultado por La República sobre la posibilidad de aplicar subsidios para amortiguar el alza de combustibles, que viene golpeando el bolsillo de la población, en un momento en el que Perú mantiene un déficit sin mayores presiones, el ejecutivo del Banco Mundial sostuvo que “cada país tiene que decidir cuánto puede aportar, dada la magnitud del esfuerzo fiscal que implica controlar precios”.

Sin embargo, añadió que “es bueno que el Perú tenga espacio fiscal para explorar estas opciones, pero depende de cada país”. En esa línea, remarcó que estamos "en una posición razonablemente buena en cuanto a política fiscal”, aunque advirtió que “hay que tener cuidado al tomar decisiones de subsidios en combustibles y otros productos”.

En declaraciones a este diario, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, sostuvo que "estamos frente a una situación muy complicada y hay herramientas, como el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (mecanismo en el que el Estado subsidia parte del alza para que los precios no suban de golpe, que todavía no se han activado".

"En este momento hay una subida importante de productos de primera necesidad y la úrea se ha disparado más de 40%. Va a afectar a toda la cadena de producción de alimentos. No hay una respuesta articulada y clara frente a la crisis internacional y eso me genera preocupación, porque un país no puede ser manejado en piloto automático", cuestionó.

El Banco Mundial concluye que, para consolidar el crecimiento, el Perú deberá fortalecer la inversión privada y la productividad, en un año donde se enfrentan choques externos como el alza del petróleo por la guerra en Irán, pero también el ruido político interno como la apretada contienda electoral.

El Banco Mundial concluye que, para consolidar el crecimiento, el Perú deberá fortalecer la inversión privada y la productividad, en un año donde se enfrentan choques externos como el alza del petróleo por la guerra en Irán, pero también el ruido político interno como la apretada contienda electoral.

El organismo financiero internacional refiere que para que América Latina aumente el crecimiento, su éxito dependerá de fortalecer bases como la educación, la apertura económica y las instituciones, para que las empresas puedan innovar, competir y crecer.