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Política

EE. UU. aplica aranceles de hasta 50% a productos de cobre peruano

La nueva medida del gobierno de Trump afecta a productos como cables, barras y láminas. Mientras las materias primas siguen libres de este impuesto.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Andina

El gobierno de Estados Unidos ha decidido aplicar un impuesto del 50% a los productos de cobre fabricados en Perú. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esta medida impacta directamente a las exportaciones que tienen mayor elaboración y afecta envíos valorizados en aproximadamente US$500 millones.

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La nueva disposición, impulsada por la administración de Donald Trump, afecta principalmente a productos como cables, alambres, tubos y láminas de cobre. Al subir el costo de entrada a la mitad de su valor, estos artículos peruanos pierden competitividad frente a otros países que sí mantienen beneficios comerciales o que no enfrentan este castigo arancelario.

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Este nuevo impuesto no afecta a la materia prima. Los minerales de cobre en bruto, los cátodos y la chatarra seguirán ingresando al mercado estadounidense sin pagar este arancel adicional. Esto significa que EE. UU. facilita la compra del mineral puro, pero castiga a la industria peruana que intenta procesarlo y darle un valor adicional.

Los especialistas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) advierten que el Perú no cuenta con un trato preferencial en esta medida, lo que obliga a las empresas locales a replantear su estrategia. La recomendación principal es no depender de un solo destino y buscar nuevos mercados internacionales para colocar estos productos manufacturados que hoy enfrentan barreras en el mercado norteamericano.

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