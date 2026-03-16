Restricciones en Machu Picchu impulsan al sector turístico a promover nuevos destinos: Conoce cuáles son

Las dificultades para acceder al Santuario Histórico de Machu Picchu, ocasionadas por la limitada disponibilidad de entradas, han impulsado al sector turístico a promover nuevos destinos en el país como alternativas atractivas para los visitantes internacionales.

Como parte de esta estrategia, se busca impulsar regiones como Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica y Chachapoyas con el objetivo de diversificar la oferta turística. Según pudo conocer La República, en Ayacucho se impulsará la puesta en valor de su centro histórico, que reúne 33 iglesias coloniales, así como el complejo arqueológico de Vilcashuamán y la destacada producción artesanal y cultural de la zona. En Cajamarca, la promoción incluirá el Cuarto del Rescate, el Bosque de Piedras de Cumbemayo, Granja Porcón y los baños termales del Inca.

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Algunas de estas regiones ya muestran señales de crecimiento. En Ica, por ejemplo, las Islas Ballestas recibieron 563.366 visitantes en 2025, lo que significó un incremento del 1,8% respecto de 2024, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Asimismo, la Reserva Nacional de Paracas registró 473.656 visitantes, consolidándose como un destino de naturaleza en expansión. Esta estrategia de descentralización también busca promover lugares icónicos como el oasis de Huacachina, las Líneas de Nazca y la ruta del pisco y el vino.

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Cusco, epicentro del turismo peruano

Entre los atractivos turísticos más visitados en 2025, varios destinos de Cusco destacan. El Santuario Histórico de Machu Picchu registró 1.448.305 visitantes, lo que representó un incremento de 2,6% respecto a 2024, aunque aún por debajo de los niveles de 2019, alcanzando el 97,4% del flujo prepandemia. En este caso, 78,1% de los visitantes fueron extranjeros y 21,9% nacionales.

Otros espacios del circuito cusqueño también muestran alta afluencia: la Explanada de Saqsayhuamán con 889.244 visitantes, el Parque Arqueológico de Ollantaytambo con 840.752 ingresos y el Complejo Arqueológico de Moray con 729.447 visitantes durante el mismo periodo.

Lugares con mayor registro de visitantes en Perú (2025)

En Amazonas, la oferta incluirá la fortaleza prehispánica de Kuélap, las cataratas de Gocta y experiencias de turismo comunitario, fortaleciendo la conexión entre visitantes y comunidades locales.

En Cusco, además de Machu Picchu, se promoverán el Valle Sagrado de los Incas, nuevas rutas hacia Choquequirao y diversas actividades culturales y gastronómicas. Estas iniciativas amplían la oferta del destino y permiten que los compradores internacionales conozcan otras regiones del país que reciben menos turistas, generando mayores oportunidades de desarrollo turístico regional.

Australia, India y China ponen foco en Perú

Durante la conferencia de lanzamiento del Perú Travel Mart 2026, una rueda de negocios que conecta a empresas turísticas peruanas —como hoteles, agencias de viaje y operadores— con compradores internacionales que posteriormente venden estos destinos en sus mercados, la presidenta del comité organizador, Maritza Montero, destacó que se está trabajando para mostrar la diversidad de las regiones y facilitar la comercialización de productos turísticos fuera del circuito tradicional.

Para su edición 2026, el Perú Travel Mart reunirá 190 compradores internacionales de más de 20 países, incorporando a Australia como nuevo mercado estratégico. Para el evento se proyectan más de 7.600 citas de negocio, encuentros en los que las empresas turísticas presentan su oferta y los compradores internacionales las llevan a sus mercados. La proyección de ingresos es de US$18,5 millones para este 2026.

Entre los países participantes figuran Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Australia, China e India, entre otros.

Ante esto, la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, destacó que Perú busca atraer a viajeros interesados en naturaleza, aventura, cultura viva y turismo sostenible, señalando el creciente interés de turistas provenientes de Australia, India y China.

Montero admitió que el turismo enfrenta retos significativos debido a los conflictos en el Medio Oriente y los problemas energéticos relacionados con el suministro de gas de Camisea, que han impactado la actividad turística. No obstante, destacó que también hay oportunidades: muchos turistas están reconsiderando sus destinos y, en lugar de elegir el sudeste asiático o Europa, están optando por Sudamérica, lo que beneficia directamente al país. Además, las soluciones energéticas han avanzado más del 50%, lo que ayuda a reducir los efectos negativos. “Hasta ahora no se han registrado cancelaciones masivas, aunque el contexto sigue siendo desafiante”, añadió.

Buscan superar los 4,1 millones de turistas para este año

El objetivo del sector es que Perú supere los 4,1 millones de turistas internacionales este año, consolidando la recuperación tras la caída provocada por la pandemia. Sin embargo, el turismo internacional aún no alcanza los niveles previos al Covid-19. Según datos de Mincetur, el país cerró 2025 con cerca de un millón menos de turistas que en 2019, lo que representa una caída del 22%. Antes de la pandemia, Perú había recibido 4.371.787 turistas internacionales, una cifra récord que todavía no se ha logrado superar.

En 2025, Machu Picchu recibió 39.000 turistas menos que en 2019

El menor atractivo de Machu Picchu se debe, en parte, a una gestión deficiente del ingreso a la ciudadela. Desde 2022, 1.000 de los 3.500 boletos diarios (4.600 en temporada alta) se reservan para venta presencial en Machu Picchu pueblo, lo que genera largas filas, dificulta la planificación de los viajes y obliga a pernoctar en la zona. Además, un informe de la Contraloría alertó sobre la custodia deficiente del dinero recaudado por la venta de boletos.

Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2020 y 2025, alrededor de 5,5 millones de turistas dejaron de visitar el Santuario de Machu Picchu en comparación con la tendencia de crecimiento proyectada antes de la pandemia. Solo en 2025, el sitio recibió 1.448.305 visitantes, un 2,6% menos que en 2019, cuando se registraron 1.487.621 turistas, es decir, más de 39.000 visitantes menos que en el último año prepandemia.

Entre los factores que explican esta situación están los cuellos de botella en transporte: el fin de la concesión de buses de la empresa Consettur provocó protestas y bloqueos que dejaron varados a cientos de turistas. Además, entre enero y noviembre del 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió 13 alertas de viaje relacionadas con manifestaciones, paros y estados de emergencia en el país.

Otro desafío es el retraso en la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que duplicaría la capacidad del actual aeropuerto cusqueño. El proyecto acumula seis años de retraso y presenta solo un tercio de avance. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó a finales de 2025 un nuevo cronograma que aplaza su puesta en operación hasta finales de 2027 o inicios de 2028.