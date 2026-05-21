Una nación sudamericana se posiciona como un actor clave en el mercado global de minerales estratégicos, con más de 20 millones de toneladas, solo superado por China. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

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Un país de Sudamérica emerge como actor clave en el mercado global de minerales estratégicos, elementos esenciales para fabricar baterías, tecnología de punta y armamento. De acuerdo con el United States Geological Survey (USGS), los depósitos de esta nación superan los 20 millones de toneladas, una cifra que la posiciona en el segundo puesto del planeta, solo por detrás de China y con una ventaja notoria sobre India, que registra cerca de 6,9 millones de toneladas.

El interés internacional en este territorio responde al deseo global de diversificar proveedores frente al monopolio de Beijing en dicho sector. Ante las fricciones comerciales y tecnológicas actuales, Estados Unidos aceleró sus inversiones y convenios en la región con el propósito de contrarrestar el dominio asiático y garantizar así el abastecimiento seguro de sus industrias fundamentales.

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¿Qué nación sudamericana posee el potencial para disputar el trono de las tierras raras a China?

Brasil surge como el competidor estratégico en la región gracias a sus yacimientos de elementos críticos, como neodimio y praseodimio, minerales indispensables para la tecnología avanzada. De acuerdo con datos oficiales del Servicio Geológico de los Estados Unidos, los depósitos de la nación sudamericana superan los 20 millones de toneladas.

No obstante, la explotación actual resulta insignificante frente al mercado global. Mientras el gigante asiático monopoliza cerca de dos tercios de un suministro mundial calculado en 390.000 toneladas, el país latinoamericano apenas exportó 20 toneladas en 2024. Dicha brecha evidencia que el liderazgo de Beijing no radica solo en su fortuna geológica, sino en una infraestructura de procesamiento industrial que supera con creces la de sus rivales.

Para fracturar este monopolio, el Gobierno brasileño teje alianzas estratégicas con potencias occidentales mediante el fomento de capitales privados y el desarrollo de refinerías locales. En este escenario, Washington ya suscribió acuerdos e inyectó sumas millonarias en complejos mineros como Serra Verde, una maniobra que persigue la creación de cadenas de abastecimiento alternativas fuera de la órbita asiática.

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¿Qué factores determinan si el gigante sudamericano logrará liderar el mercado de minerales críticos?

Brasil alberga yacimientos geológicos colosales de tierras raras, pero superar la hegemonía de Beijing representa un reto considerable. La nación asiática no solo posee depósitos masivos, sino que también domina una fracción sustancial de la purificación y de la cadena de valor global. Diversas proyecciones ubican la intervención china en fases cruciales de manufactura y componentes finales muy por encima de cualquier competidor.

La falta de infraestructura y tecnología de vanguardia en el territorio brasileño frena hoy la capacidad de procesar y refinar estas materias primas a nivel comercial. A pesar de los esfuerzos actuales, mediante inyecciones de capital extranjero y planes para fortalecer el ecosistema local, la transformación del país en un abastecedor principal exige sumas multimillonarias en innovación, energía y capacidad industrial. Actualmente, todos estos elementos estructurales permanecen en una fase temprana de desarrollo.

El éxito frente a la soberanía de Pekín estará sujeto a variables geopolíticas y financieras, tales como la inserción en mercados internacionales, alianzas de mutuo beneficio y leyes internas que impulsen la actividad extractiva. Incluso con reservas extensas, competir con una producción integrada y con posicionamiento tecnológico requerirá tiempo, colaboración internacional y un enfoque estratégico de largo alcance.