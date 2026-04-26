Rafael López Aliaga solo logró apoyo mayoritario en Lima: regiones del sur le dieron la espalda en las Elecciones 2026

¿Un candidato solo de Lima? Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, obtuvo respaldo mayoritario solo en el distrito electoral de Lima Metropolitana. Fuera de la capital, su desempeño fue considerablemente menor: en diversos departamentos —especialmente del sur del país— los electores optaron por otros proyectos políticos como el fujimorismo o el castillismo de Roberto Sánchez. El ahora virtual senador no logró imponerse en ninguna región fuera de Lima.

Con el 95,88% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), López Aliaga registra 1.917.559 votos a nivel nacional. De ese total, 1.165.274 provienen de Lima Metropolitana, lo que representa aproximadamente el 60% de su votación.

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En el sur del país, su presencia es marginal en comparación con los candidatos más votados, llegando incluso a registrar menos del 2% en algunos departamentos. Tal es el caso de Puno, donde se ubica en el décimo lugar, por detrás de candidaturas que no superaron la valla electoral, como las de Yohny Lescano (Cooperación Popular), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) o Carlos Espá (Partido SiCreo).

La tendencia se repite en otras regiones del sur: López Aliaga figura en el sexto lugar en Cusco; séptimo en Moquegua, Apurímac y Madre de Dios; octavo en Tacna; décimo en Puno; y tercero en Arequipa, donde obtiene su mayor porcentaje en esta zona, con 10,5%.

“Existe una percepción negativa del centralismo limeño”

Para el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Hernán Chaparro, el hecho de que Rafael López Aliaga sea el candidato más votado en Lima Metropolitana no implica que el electorado limeño se identifique masivamente con él. El analista considera que la capital mantiene un voto fragmentado entre diversas opciones.

“Asumamos que por Renovación Popular votó entre el 22% y el 23%, considerando los problemas con las mesas. Es decir, no menos del 75% votó por otros candidatos. Si se revisa por distritos, en San Juan de Lurigancho —el más poblado de Lima— el 19% votó por Renovación Popular, el 18% por Keiko Fujimori y el 16% por Jorge Nieto. No hay una mayoría de López Aliaga”, señaló a este medio.

Chaparro explicó que la percepción de López Aliaga como candidato predominante en Lima responde a factores comunicacionales: “Lo que sí hay es capacidad para hacer campaña en redes sociales, el apoyo de ciertos medios masivos y un activismo en calle que genera la sensación de respaldo ‘limeño’. El apoyo en distritos de mayores ingresos es más alto, pero los niveles socioeconómicos A y B representan alrededor del 21% de Lima. En el sector medio (nivel C), el voto está más dividido”, indicó.

Respecto al bajo respaldo en el sur del país, Chaparro sostiene que responde a factores estructurales y a decisiones del propio candidato: “Es un tema que precede a López Aliaga. Existe una percepción negativa del centralismo limeño. Además, el candidato adoptó posturas que reforzaron esa imagen asociada al abuso de poder. Durante la etapa final de la campaña, quienes rechazaban su llegada recordaban las restricciones impuestas cuando ciudadanos del sur viajaron a Lima a protestar por las muertes en Puno y Ayacucho. Lo que señalaban es que, si él fue hostil en ese contexto, no había razones para recibirlo de manera distinta. La animadversión ya estaba instalada y, en ese escenario, el discurso de fraude pierde credibilidad entre esos sectores”, explicó.

Un rechazo anticipado

Semanas antes de la primera vuelta, el candidato ya había enfrentado episodios de rechazo en regiones del sur. Durante la etapa final de su campaña, López Aliaga fue cuestionado por ciudadanos en Puno y Apurímac.

En Juliaca, el candidato fue advertido de que enfrentaría una respuesta adversa. Parte de este rechazo se vincula a su actuación política en el contexto de las protestas sociales de 2022 y 2023. Según manifestantes, el exalcalde no respaldó a los familiares de las víctimas de esos hechos.

“Muy atrevido este señor. En Lima cerró las plazas cuando fuimos a protestar contra Dina Boluarte y ahora viene a pedir votos a Puno. (...) No lo queremos. Los puneños tenemos memoria”, declaró Claudio García, dirigente local, durante una manifestación.

En Abancay, el candidato realizó un mitin en un hotel cercano a la plaza principal. En los exteriores, decenas de personas se congregaron para exigir su retiro de la ciudad. Para abandonar el lugar, López Aliaga contó con resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que formó un cordón de seguridad alrededor de su vehículo.

Horas antes, en un evento público, el candidato se había referido a un grupo de manifestantes en términos despectivos, lo que provocó reacciones en su contra, incluido el lanzamiento de objetos.