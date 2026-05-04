HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Domingo Pérez confiesa todo sobre Roberto Sánchez, Antauro y Juntos por el Perú | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

ONP inicia pagos desde el 8 de mayo: ¿Quiénes cobran? Revisa AQUÍ el cronograma para pensionistas de todos los regímenes

La ONP anunció el cronograma de pagos de mayo para pensionistas de distintos regímenes. El depósito inicia el 8 de mayo y se realizará de forma escalonada según el sistema y modalidad de cobro establecida.

Pensionistas ONP ya tienen cronograma oficial de pagos para mayo.
Pensionistas ONP ya tienen cronograma oficial de pagos para mayo. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó el cronograma de pagos correspondiente a mayo para pensionistas de los regímenes que administra, incluyendo los decretos ley 19990, 18846 y 20530, además de las leyes especiales 30003 y 26790. El abono en cuenta bancaria comenzará el 8 de mayo y continuará en fechas específicas según cada grupo.

Únete a nuestro canal de política y economía

La entidad precisó que los pagos se realizarán de forma escalonada, considerando la primera letra del apellido paterno en el caso del Decreto Ley 19990, así como fechas diferenciadas para otros regímenes y modalidades como el pago a domicilio.

TE RECOMENDAMOS

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

lr.pe

Decreto Ley 19990: Cronograma escalonado por apellido

Los pensionistas del Decreto Ley 19990 iniciarán el proceso de pagos el 8 de mayo mediante abono en cuenta bancaria. Este sistema escalonado busca organizar la entrega de pensiones según la primera letra del apellido paterno, permitiendo que los depósitos se realicen de manera progresiva durante varios días.

El cronograma para el cobro de los pensionistas está establecido de la siguiente manera:

  • 8 de mayo: pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras A a la C
  • 11 de mayo: pensionistas con apellidos de la D a la L.
  • 12 de mayo: pensionistas con apellidos de la M a la Q.
  • 13 de mayo: pensionistas con apellidos de la R a la Z.
  • 15 de mayo: cobran los beneficiarios de convenios internacionales y los pensionistas comprendidos en la Ley 27803.

PUEDES VER: Sunat acelera devoluciones del Impuesto a la Renta 2025 y ya abonó S/173 millones a personas naturales con saldo a favor

lr.pe

Fechas de pago a domicilio por régimen

Para quienes reciben su pensión bajo la modalidad de pago a domicilio del Decreto Ley 19990, la entrega se realizará entre el 14 y el 23 de mayo. Esta modalidad permite que los beneficiarios que no utilizan cuentas bancarias puedan recibir el pago directamente en sus viviendas dentro de ese rango de fechas.

En el caso de los pensionistas de los decretos ley 18846 y 20530, así como las pensiones por encargo, el abono en cuenta bancaria se realizará el 14 de mayo. Posteriormente, el pago a domicilio para estos regímenes se efectuará del 18 al 23 de mayo, siguiendo un calendario posterior al depósito en cuenta.

Depósitos del 14 de mayo para leyes 30003 y 26790

Los beneficiarios de la Ley 30003, correspondiente a pensionistas del sector pesquero, recibirán su abono en cuenta bancaria el 14 de mayo. Este grupo mantiene el mismo esquema de pago domiciliario que otros regímenes, programado entre el 18 y el 23 de mayo.

De igual manera, los pensionistas de la Ley 26790, que comprende el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, cobrarán el 14 de mayo mediante abono en cuenta bancaria. Para quienes reciben la pensión en casa, el pago se realizará también entre el 18 y el 23 de mayo, siguiendo el mismo calendario establecido.

Notas relacionadas
Día del Trabajador: ONP alerta de que más de 157.000 empresas mantienen deudas previsionales y pide regularizar aportes al SNP

Día del Trabajador: ONP alerta de que más de 157.000 empresas mantienen deudas previsionales y pide regularizar aportes al SNP

LEER MÁS
ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

LEER MÁS
Cronograma 2026 del Estado: ¿Sabes cuándo cobras? Revisa AQUÍ las fechas de PAGOS de los sueldos y pensiones, vía Banco de la Nación

Cronograma 2026 del Estado: ¿Sabes cuándo cobras? Revisa AQUÍ las fechas de PAGOS de los sueldos y pensiones, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

LEER MÁS
Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

LEER MÁS
Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

LEER MÁS
Petroperú nombra a nuevo presidente y queda a la espera de financiamiento privado de US$2.000 millones

Petroperú nombra a nuevo presidente y queda a la espera de financiamiento privado de US$2.000 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025