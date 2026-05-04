ONP inicia pagos desde el 8 de mayo: ¿Quiénes cobran? Revisa AQUÍ el cronograma para pensionistas de todos los regímenes

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó el cronograma de pagos correspondiente a mayo para pensionistas de los regímenes que administra, incluyendo los decretos ley 19990, 18846 y 20530, además de las leyes especiales 30003 y 26790. El abono en cuenta bancaria comenzará el 8 de mayo y continuará en fechas específicas según cada grupo.

La entidad precisó que los pagos se realizarán de forma escalonada, considerando la primera letra del apellido paterno en el caso del Decreto Ley 19990, así como fechas diferenciadas para otros regímenes y modalidades como el pago a domicilio.

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Decreto Ley 19990: Cronograma escalonado por apellido

Los pensionistas del Decreto Ley 19990 iniciarán el proceso de pagos el 8 de mayo mediante abono en cuenta bancaria. Este sistema escalonado busca organizar la entrega de pensiones según la primera letra del apellido paterno, permitiendo que los depósitos se realicen de manera progresiva durante varios días.

El cronograma para el cobro de los pensionistas está establecido de la siguiente manera:

8 de mayo: pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras A a la C

pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras 11 de mayo: pensionistas con apellidos de la D a la L .

pensionistas con apellidos de la . 12 de mayo: pensionistas con apellidos de la M a la Q .

pensionistas con apellidos de la . 13 de mayo: pensionistas con apellidos de la R a la Z .

pensionistas con apellidos de la . 15 de mayo: cobran los beneficiarios de convenios internacionales y los pensionistas comprendidos en la Ley 27803.

Fechas de pago a domicilio por régimen

Para quienes reciben su pensión bajo la modalidad de pago a domicilio del Decreto Ley 19990, la entrega se realizará entre el 14 y el 23 de mayo. Esta modalidad permite que los beneficiarios que no utilizan cuentas bancarias puedan recibir el pago directamente en sus viviendas dentro de ese rango de fechas.

En el caso de los pensionistas de los decretos ley 18846 y 20530, así como las pensiones por encargo, el abono en cuenta bancaria se realizará el 14 de mayo. Posteriormente, el pago a domicilio para estos regímenes se efectuará del 18 al 23 de mayo, siguiendo un calendario posterior al depósito en cuenta.

Depósitos del 14 de mayo para leyes 30003 y 26790

Los beneficiarios de la Ley 30003, correspondiente a pensionistas del sector pesquero, recibirán su abono en cuenta bancaria el 14 de mayo. Este grupo mantiene el mismo esquema de pago domiciliario que otros regímenes, programado entre el 18 y el 23 de mayo.

De igual manera, los pensionistas de la Ley 26790, que comprende el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, cobrarán el 14 de mayo mediante abono en cuenta bancaria. Para quienes reciben la pensión en casa, el pago se realizará también entre el 18 y el 23 de mayo, siguiendo el mismo calendario establecido.