Embajadora de Cuba denuncia cerco energético en la isla por parte de Trump

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Yamila Pinto, embajadora de Cuba se pronunció sobre cerco energético que sufre la isla: “El gobierno de Cuba está en estos momentos atravesando un cerco energético, un bloqueo que cada vez se ha recrudecido más.”

En el marco del 131° aniversario de la muerte del poeta José Martí, la embajadora se Cuba, Yamila Pinto, se pronunció sobre la situación actual de la isla, que sufre un grave bloque energético como consecuencia directa del endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

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"El gobierno de Cuba está en estos momentos atravesando un cerco energético, más que una crisis energética, un bloqueo que cada vez se ha recrudecido más... con extensas horas sin corriente, sin agua. Hemos debido hacer muchísimas adecuaciones para seguir adelante", declaró.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, remarcó la disposición de Cuba al diálogo y a la defensa de su soberanía y autodeterminación frente a las presiones externas.

"Somos un Estado agredido y sometido a un cerco económico. No estamos fallando, estamos luchando por salir adelante en medio de una tremendísima, brutal guerra multidimensional. La gran potencia que es los Estados Unidos nos hace hoy una guerra criminal, criminal y además somete a Cuba y a su pueblo a un castigo colectivo.”, agregó.

Pinto confía en que saldrán adelante de esta situación como ya lo hicieron anteriormente.

“Tenemos la convicción de que nuestro pueblo, que en su gran mayoría apoya a nuestros gobiernos revolucionarios, resistirá y vencerá. Confiamos en que esta situación habrá de resolverse”.