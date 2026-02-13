HOYSuscripcion LR Focus

Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

El retiro de AFP busca permitir que los afiliados accedan a sus fondos de pensiones para enfrentar la crisis económica y el aumento del costo de vida, según el proyecto de ley.

Desde el Congreso proponen un noveno retiro de AFP de hasta S/22.000
Desde el Congreso proponen un noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 | Foto: Composición LR

En menos de un mes de haber pasado por el octavo retiro de AFP, desde el Congreso ya han presentado el proyecto de ley que buscaría una nueva liberación de fondos de pensiones. Igual que en las ocasiones anteriores, se busca el acceso libre a 4 UIT (equivalentes a S/22.000) para los afiliados.

La propuesta del congresista Américo Gonza de Perú Libre, además de plantear un noveno retiro de fondos, establece que, en caso de fallecimiento del afiliado o aportante, el Sistema Privado de Pensiones, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), realizará la devolución íntegra de los fondos acumulados, junto con las ganancias generadas hasta ese momento, a los familiares directos o beneficiarios legales.

¿Por qué sería necesario un noveno retiro?

Como en ocasiones anteriores, la justificación para la propuesta del noveno retiro de fondos de AFP se basa en las difíciles condiciones económicas del país. En los retiros previos, se argumentó que la recesión de 2023 y sus efectos negativos sobre el 2024, sumados al aumento del costo de vida, hacían necesario un acceso adicional a los ahorros previsionales.

En esta ocasión, la justificación es similar, pues se busca que los afiliados puedan disponer de sus fondos para hacer frente al impacto del incremento en el costo de vida y a la desaceleración económica. Según el texto presentado por el congresista Américo Gonza, la ley tiene como objetivo principal ayudar a los ciudadanos a aliviar las dificultades económicas generadas por estos factores.

Asimismo, la propuesta también destaca que, a pesar de las ganancias significativas de las AFP's, con fluctuaciones de hasta un 12% de rentabilidad anual, los afiliados han experimentado rendimientos negativos en sus inversiones. Según el proyecto de ley, entre febrero de 2022 y 2024, la rentabilidad nominal anualizada de los fondos ha variado entre -0.02% y -1.77%, evidenciando la discrepancia entre las ganancias de las administradoras y las pérdidas de los aportantes.

Devolución total de fondos a herederos

Además de permitir el acceso libre a los fondos para los afiliados, la propuesta también contempla un beneficio para los herederos en caso de fallecimiento del aportante. De esta manera, los familiares o beneficiarios legales no perderán los fondos acumulados.

Según el proyecto de ley, si el afiliado fallece, el Sistema Privado de Pensiones, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), realizaría la devolución total de los fondos acumulados y sus ganancias generadas hasta la fecha. Esta devolución se llevaría a cabo tras la presentación de la solicitud correspondiente, la cual podrá realizarse en cualquier mes del año, asegurando así que los beneficiarios legales accedan al dinero del partidario sin restricciones.

