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BCP: SBS autoriza compra de banco en Estados Unidos por US$180 millones para impulsar su expansión financiera

La SBS autorizó al BCP adquirir el 100% de Helm Bank USA por US$ 180 millones. La operación aún requiere aprobaciones regulatorias en EE.UU. y busca fortalecer la atención a la comunidad latinoamericana con presencia financiera en ambos países.

Autorización de la SBS permite al BCP adquirir Helm Bank USA en EE.UU.
Autorización de la SBS permite al BCP adquirir Helm Bank USA en EE.UU. | Foto: La República/IA
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) notificó el martes 5 de mayo al Banco de Crédito del Perú (BCP) la autorización para adquirir el 100% de las acciones de Helm Bank USA. La operación se ejecutará mediante las subsidiarias Orange Perú Holding S.A. y Orange Financial Holding Inc., constituidas exclusivamente para implementar la compra y la tenencia de dichas acciones, según el Hecho de Importancia remitido al mercado de valores por el banco.

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La transacción forma parte de la estrategia de expansión internacional de Credicorp y aún está sujeta a aprobaciones regulatorias en Estados Unidos. El grupo financiero había anunciado en diciembre de 2025 la firma del acuerdo para adquirir la entidad por US$180 millones, monto que será ajustado al cierre, de acuerdo con información corporativa comunicada por la compañía.

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Autorización de la SBS habilita compra del banco en EE. UU.

La autorización fue comunicada al mercado como Hecho de Importancia, donde se detalla que el BCP ejecutará la adquisición a través de dos compañías creadas con propósito exclusivo: Orange Perú Holding S.A. y Orange Financial Holding Inc. Esta estructura permitirá concretar la operación y mantener la titularidad de las acciones del banco estadounidense, conforme a lo informado oficialmente por la entidad financiera.

El documento también precisa que la operación aún debe cumplir requisitos regulatorios en Estados Unidos. En particular, se requiere la aprobación de la Florida Office of Financial Regulation (OFR) y de la Federal Reserve System (FED), además del cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales, según lo comunicado por el BCP.

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Compra por US$180 millones y tamaño financiero de Helm Bank

Credicorp informó que el acuerdo para adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Helm Bank USA fue firmado en diciembre de 2025 por un valor de US$180 millones, sujeto a un ajuste habitual al cierre definitivo, de acuerdo con la información corporativa difundida por el grupo financiero.

Según los datos de Credicorp, al 30 de septiembre de 2025, Helm Bank registraba activos por US$1.141,8 millones y un patrimonio neto de US$106,8 millones, cifras que evidencian la escala de la institución que se integrará al grupo peruano tras obtener las aprobaciones regulatorias pendientes.

Expansión del BCP en EE. UU. y foco en clientes latinoamericanos

El CEO de Credicorp, Gianfranco Ferrari, señaló que la adquisición busca atender a la comunidad latinoamericana cuya actividad financiera se desarrolla tanto en sus países de origen como en Estados Unidos, reforzando la estrategia internacional del grupo, de acuerdo con sus declaraciones corporativas.

En esa misma línea, la Junta de Gobernadores de la Fed aprobó la solicitud del BCP para abrir una sucursal bancaria en Miami con licencia estatal de Coral Gables, mediante una orden emitida el 24 de abril de 2026, lo que complementa la futura adquisición y fortalece la presencia del banco en el mercado estadounidense.

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