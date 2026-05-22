Los no precisa y los debates, por Hernán Chaparro

Recién estamos instalados, anímicamente, en la segunda vuelta y se acaba de difundir una encuesta de Ipsos. Hay que precisar el significado de las cifras y analizar el contexto para interpretar esos resultados. Lo único que ha cambiado significativamente, a nivel nacional, es el porcentaje de quienes dicen que no pueden precisar su voto. Esto podría afectar más a Juntos por el Perú, pero la campaña de segunda vuelta recién empieza. ¿Qué ha pasado? ¿Los debates serán importantes?

Siempre se habla de subidas y bajadas cuando los cálculos no sostienen esa afirmación. La diferencia entre Fujimori y Sánchez en la encuesta de mayo está dentro del margen de error. A nivel nacional, siguen empatados. ¿Hay subidas o bajadas de los candidatos entre abril y mayo a nivel nacional? No. Cuando se comparan los resultados de encuestas de diferentes meses, hay que considerar que son muestras independientes (los encuestados de abril no son los mismos que los de mayo). Por lo tanto, se debe estimar el error estándar de la diferencia entre una muestra y la otra. Ese cálculo indica que tampoco hay una variación estadísticamente significativa entre los postulantes.

Sin embargo, los resultados de Lima indicarían un posible movimiento de personas que pensaban votar blanco o viciado y que ahora se estarían inclinando hacia la candidata de Fuerza Popular, pero solo sería una tendencia por confirmar. En otras macrozonas, el partido naranja no se mueve. En el caso de Juntos por el Perú, la probabilidad de cambio sería mayor por movimientos en la intención de voto al interior de las macrozonas. Eso se analizará más adelante.

A nivel nacional, lo que sí muestra una diferencia estadísticamente significativa entre abril y mayo es el aumento de 7% a 12% entre las personas que en la encuesta figuran como 'No precisa'. Estos son quienes no definen su respuesta o dicen que lo están pensando. Estas diferencias a nivel nacional se explican por cambios significativos en las macrozonas norte y sur. En la macrozona norte ha disminuido significativamente el voto a favor de Sánchez y ha aumentado significativamente el 'No precisa'. En la macrozona sur disminuyen los blancos y nulos y aumenta significativamente el 'No precisa'. Por lo tanto, a nivel nacional no hay cambios en la intención de voto de los candidatos, pero sí un aumento de quienes dicen que van a pensarlo. Y esto vendría, sobre todo, de un descenso de la intención de voto a favor de Sánchez en el norte y un aumento de los que dudan en el sur. ¿Cómo se pueden interpretar estas cifras?

Respondería a una combinación de factores: a lo que cada candidato ha venido desarrollando, a una cobertura mediática más centrada en ambos —que ha permitido conocer más a Sánchez—, a la reacción de quienes no votaron por ninguno de los dos en primera vuelta y al efecto de las denuncias sobre fraude por parte de Rafael López Aliaga.

La semana previa a la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fueron días de transición en los que las acusaciones de fraude seguían presentes, pero disminuían en frecuencia. Si bien el objeto principal de las críticas por parte de López Aliaga y sus seguidores fue la ONPE y el JNE, se puede asumir que, en esa narrativa, Roberto Sánchez formaba parte de las fuerzas oscuras.

Además, diversos medios han pasado a concentrar su cobertura en los dos candidatos, ya no en la historia del fraude. El aumento del conocimiento sobre los contrincantes de segunda vuelta, al menos en esta etapa, no ha beneficiado a Sánchez. Con relación a Keiko Fujimori, se sabe casi todo; sobre Sánchez había menos información, como muestran las encuestas de Ipsos. A comienzos de abril, muchos no sabían quién era Sánchez (30% no lo conocía). A fines de abril, esa cifra disminuyó a 5%, pero aumentó la de quienes dicen que definitivamente no votarían por él (¿efecto Antauro Humala?). Además, Fujimori ha visitado diferentes regiones, en particular las del norte del Perú. En ellas, fuera de Fujimori y Sánchez, los votos fueron a favor de Nieto, Álvarez y López Aliaga. La disminución del voto por Juntos por el Perú, para incrementar el 'No precisa' en esa zona, podría ser el efecto combinado de estos movimientos.

En el sur, donde quienes votaron por Belmont, López Chau, Nieto o incluso Lescano se quedaron sin candidato, podrían haber pasado de querer votar en blanco o nulo a pensarlo. Al revés de lo ocurrido en el norte, sería una tendencia que podría resolverse a favor de Sánchez.

Fuerza Popular ha mostrado tener una estrategia planificada para este escenario: no polarizar, buscar contacto directo con la población para recordar el trabajo que hacía Alberto Fujimori y actuar como si su actual bancada no fuera parte de su futuro gobierno. Sánchez ha estado menos activo y, aparentemente, evalúa cómo captar el voto del centro o incluso de la centroizquierda sin perder su voto duro. Parece que no habrá hoja de ruta, pero sí gestos y personas que irán matizando el discurso radical de la primera vuelta. Más Pedro Francke y menos Antauro Humala. Juntos por el Perú tiene más cartas que mostrar, aunque muchos duden de la jugada.

Todo se puede mover porque en la segunda vuelta de 2021 un 25% decidió su voto en la última semana. ¿Los debates influirán? Según datos del IEP de 2021, los debates en primera vuelta influyeron en la decisión del 65%. No hay datos precisos sobre la segunda vuelta. Sin embargo, hay estudios que plantean que, en general, los debates presidenciales, si bien son una performance mediática, movilizan opiniones. Por ejemplo, Pinedo (2017) encontró que luego de los debates se incrementaba la discusión política interpersonal. Macassi (2022) identificó que los medios dan más espacio al contenido temático después de los debates. La segunda vuelta será corta, pero recién empieza.