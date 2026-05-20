Fonavi anuncia Lista 23 para diciembre: si aún no recibiste el pago ahora podrías ser beneficiario ¿cómo saber si estás incluido?

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La Comisión Ad Hoc del Fonavi confirmó este 20 de mayo que la Lista 23 de nuevos beneficiarios se encuentra en preparación y que su publicación estaría prevista para diciembre de este año. Este grupo estaría dirigido principalmente a los fonavistas que no recibieron aún ningún pago previo ni figuran en padrones anteriores.

El anuncio se da en paralelo al avance de los pagos del Reintegro 5, que ya se ejecutan a nivel nacional a través del Banco de la Nación (BN). Mientras tanto, las autoridades reiteran que el proceso de devolución continúa en evaluación debido a la antigüedad de la información y la necesidad de validar aportes.

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Lista 23 Fonavi diciembre: nuevos beneficiarios sin cobro previo

El jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Eduardo Gaytán, explicó en Andina Canal Online que la nueva lista está en evaluación y podría salir en diciembre. Según indicó: “La Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo esfuerzos denodados por tratar de sacarla lo antes posible y esperemos que todo vaya bien y sea para el mes de diciembre”.

Además, precisó el alcance de este nuevo grupo de beneficiarios: “Estarán en el grupo N° 23 todos aquellos fonavistas que no hayan recibido ningún cobro y no hayan salido en ningún padrón”. Con ello, se busca incorporar a quienes nunca accedieron a devoluciones previas. El funcionario también remarcó la dificultad del proceso por la antigüedad de los registros del Fonavi señalando que “debemos verificar la información que nos han enviado en su formulario y estamos hablando de data de hace 40 años”.

Asimismo, destacó el avance general del proceso de devolución, indicando que “ya se ha pagado a más de un millón 200,000 personas y se ha hecho la devolución de más de 3,000 millones de soles. Eso demuestra que la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo todos los esfuerzos para que se complete la devolución”.

“El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado”

El proceso de incorporación a la Lista 23 también depende de la validación de información histórica, lo que generó demoras en algunos casos. De acuerdo con las autoridades, muchos expedientes requieren documentación adicional para confirmar aportes.

El representante de la Comisión Ad Hoc, Jorge Milla, explicó anteriormente en RPP que el nuevo grupo de diciembre estará enfocado en quienes nunca cobraron. Precisó que “el tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”.

Asimismo, advirtió que la falta de documentación es una de las principales razones por las que algunos no fueron considerados en listas anteriores. “Este grupo de diciembre va a ser el grupo 23. Entonces, si en 22 grupos no me han pagado, lo más probable es que es un tema de información. Entonces, el fonavista y los herederos deben preocuparse en acercar esta información a la Secretaría Técnica: los certificados de trabajo, las boletas, información que pueda ayudar a que se pueda incorporar al proceso del grupo de fin de año”.

Reintegro 5 Fonavi, vía Banco de la Nación: pagos y beneficiarios

El proceso de devolución continúa con el Reintegro 5, que ya se viene pagando desde el 14 de mayo a nivel nacional. Este grupo incluye a exfonavistas que ya habían recibido montos parciales en listas anteriores, específicamente del 1 al 19.

Según lo establecido por la Comisión Ad Hoc, los pagos se destinan a beneficiarios con condiciones específicas. 'Este quinto grupo lo conforman todas aquellas personas que hayan salido en un grupo de pago del 1 al 19 y que hayan cumplido 68 años de edad al 31 de mayo del 2026 o quienes hubieran cumplido 88 años al 31 de mayo del 2026'.

Además, se incluyen personas con discapacidad, pensionistas de invalidez o casos de enfermedades graves debidamente acreditadas, de acuerdo con los criterios oficiales del padrón aprobado.

También se recomendó a los beneficiarios verificar previamente su inclusión antes de acercarse a cobrar. Por ello, los fonavistas antes de ir a cobrar primero ingresen a la página web: www.fonavi-st.gob.pe. Ahí coloquen el DNI del titular fonavista y una vez que hayan verificado que está en la relación recién pueden acercarse al Banco de la Nación.