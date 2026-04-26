Captan a congresista Raúl Doroteo usando seguridad del Estado para fines personales
La seguridad del parlamentario fue vista trasladando a una trabajadora del Congreso. Al ser consultado, el parlamentario evitó dar declaraciones y aseguró que es una “ex trabajadora y solo tienen un vínculo laboral”.
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Un reportaje de Cuarto Poder presentó al congresista Raúl Doroteo destinando a su seguridad personal para trasladar a una trabajadora del Parlamento. Al ser consultado, evitó dar declaraciones y aseguró que es una ex trabajadora y que solo tienen un vínculo laboral.
En los registros se muestra cómo un agente de seguridad trasladaba a la joven en diversas ocasiones.
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Se trata de Grecia Dávila Albitres, quien trabaja en la Oficina de Enlace del Congreso. Antes de ello, ocupó el cargo de técnico en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, que hasta noviembre del 2025 era precedida por Doroteo.
“Es un abuso de poder. Yo creo que los miembros de la PNP están sujetos a presiones y, alguno de ellos, contravienen a las normas que se establecen para el custodio y resguardo de los parlamentarios. Por lo tanto, el responsable es el congresista”, señala José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso.
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Los lineamientos para brindar seguridad a funcionarios establecen que el resguardo es personal e intransferible. Está prohibido que conduzcan vehículos particulares y protejan a personas que no les corresponde la seguridad y protección.
“No solamente es no conducir el vehículo particular del congresista, sino también realizar servicios a terceros desnaturalizando la función que tiene la PNP”, agregó Cevasco.