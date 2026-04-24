Retiro AFP: Ya van cinco proyectos de ley presentados por el Congreso ¿Cómo sería el cronograma para acceder a más de S/20.000?

Cinco proyectos de ley proponen autorizar el noveno retiro de fondos AFP por hasta 4 UIT: Detalles y estado actual en el Congreso. | Foto: La República/IA

Cinco proyectos de ley proponen autorizar el noveno retiro de fondos AFP por hasta 4 UIT: Detalles y estado actual en el Congreso. | Foto: La República/IA

El debate por un nuevo retiro AFP de los fondos de pensiones volvió a instalarse en el Congreso de la República, donde ya se presentaron cinco proyectos de ley durante el 2026 para autorizar el noveno acceso extraordinario al ahorro previsional. Todas las iniciativas coinciden en permitir el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/22.000.

Sin embargo, pese al creciente número de propuestas, ninguna ha sido aún debatida ni dictaminada. Actualmente, los proyectos se encuentran en la etapa inicial del trámite legislativo, a la espera de ser evaluados y acumulados por la Comisión de Economía, paso previo a cualquier eventual debate en el Pleno.

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Cinco proyectos de retiro AFP en marcha: autores, fechas y estado actual

Durante el primer trimestre del año se presentaron cinco iniciativas legislativas que buscan habilitar el noveno retiro de fondos AFP. Todas fueron registradas y derivadas a la Comisión de Economía, donde permanecen en fase de estudio sin predictamen ni agenda de debate.

Proyecto de Américo Gonza Castillo (Perú Libre) - presentado el 12 de febrero del 2026

Fue la primera iniciativa del año. Propone el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000) para todos los afiliados. Incluye un elemento diferenciador: plantea la devolución total de fondos a herederos de afiliados fallecidos.

Estado: presentado y pendiente de evaluación en Comisión.

Primer proyecto para el noveno retiro de la AFP presentado por el congresista Américo Gonza.

Proyecto de Jhaec Darwin Espinoza (Podemos Perú) - presentado el 18 de febrero del 2026

Autoriza el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), replicando el esquema de retiros previos para aliviar el impacto del costo de vida y la pérdida de ingresos.

Estado: presentado y pendiente de evaluación en Comisión.

Segundo proyecto para el noveno retiro de la AFP presentado por el congresista Jhaec Darwin.

Proyecto de Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) - presentado el 23 de febrero del 2026

También propone el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), con reglas operativas más detalladas: desembolsos mensuales y protección del dinero frente a embargos, salvo deudas alimentarias.

Estado: presentado y pendiente de evaluación en Comisión.

Tercer proyecto para el noveno retiro de la AFP presentado por el congresista Alfredo Pariona.

Proyecto de Miguel Ángel Ciccia (Renovación Popular) - presentado el 20 de marzo de 2026

Plantea retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), y deja a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) la regulación del procedimiento. Refuerza el concepto de propiedad del afiliado sobre sus fondos.

Estado: presentado y pendiente de evaluación en Comisión.

Cuarto proyecto para el noveno retiro de la AFP presentado por el congresista Miguel Ciccia.

Proyecto de Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) - presentado el 7 de abril del 2026

Es la iniciativa más reciente y mantiene el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), sustentado en el contexto económico y la necesidad de liquidez familiar.

Estado: presentado y pendiente de evaluación en Comisión.

Quinto proyecto para el noveno retiro de la AFP presentado por el congresista Segundo Montalvo.

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Retiro AFP: ¿Qué propone cada proyecto de ley?

Aunque las iniciativas tienen matices, comparten el objetivo central: permitir el retiro extraordinario de 4 UIT, es decir, S/22.000.

Las diferencias principales se concentran en tres aspectos:

Herencia del fondo: solo el proyecto de Gonza incluye devolución total a herederos.

solo el proyecto de incluye devolución total a herederos. Protección del dinero retirado: el proyecto de Pariona establece que no pueda ser embargado salvo deudas alimentarias.

el proyecto de establece que no pueda ser embargado salvo deudas alimentarias. Enfoque regulatorio: el proyecto de Ciccia deja el procedimiento a la SBS.

el proyecto de deja el procedimiento a la SBS. Sustento social: la propuesta de Montalvo enfatiza la crisis económica y la liquidez de los hogares.

la propuesta de enfatiza la crisis económica y la liquidez de los hogares. Continuidad del esquema anterior: la iniciativa de Espinoza replica la fórmula de retiros previos.

¿Cómo sería el cronograma para acceder a más de S/20.000?

Actualmente no existe un calendario oficial para un nuevo retiro AFP, ya que los proyectos aún se encuentran en etapa inicial dentro del Congreso. El primer paso del proceso es la evaluación de las iniciativas en la Comisión de Economía, donde los proyectos deben acumularse, solicitarse opiniones técnicas y elaborarse un predictamen.

Si la comisión aprueba un dictamen, el texto pasa al Pleno para su debate y votación. De obtener luz verde, la autógrafa se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Solo después de publicada la ley y aprobado el reglamento operativo se habilitaría el registro de solicitudes y el cronograma de pagos, momento en el que recién los afiliados podrían iniciar el proceso para retirar los fondos.

De acuerdo con los proyectos presentados, el retiro AFP autorizado se realizaría en cuatro desembolsos mensuales consecutivos: el primero sería de hasta 1 UIT; el segundo, también de hasta 1 UIT, se entregaría a los 30 días calendario del primer abono; el tercero, igualmente de hasta 1 UIT, se efectuaría 30 días después del segundo; y el cuarto desembolso, de hasta 1 UIT, se otorgaría 30 días después del tercero. Además, el afiliado tendría la posibilidad de desistir del retiro de los desembolsos posteriores en cualquier momento.