HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez frente a frente: ¿Quién llega mejor al debate? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Petroperú: Poder Judicial admite demanda de amparo contra decreto que abre paso a la privatización

Fempetrol advierte de una "privatización encubierta" en activos estratégicos de Petroperú y exige cese de amenazas a derechos laborales y supervisión en procesos de reestructuración.

Poder Judicial admite demanda de amparo de trabajadores de Petroperú
Poder Judicial admite demanda de amparo de trabajadores de Petroperú | Composición LR/ Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de acción de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fempetrol) contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión y la propia empresa estatal.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima mediante la Resolución N.° 01, donde se dispone "ADMITIR a trámite la demanda de PROCESO DE AMPARO" interpuesta por el sindicato petrolero.

TE RECOMENDAMOS

PITUCOS MARRONES EN VIVO: ¿QUIÉN GANARÁ LAS ELECCIONES? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Además, el juzgado programó una audiencia única virtual para el próximo 5 de octubre del 2026 a las 9.00 a. m., en la que las partes deberán sustentar oralmente sus posiciones.

La demanda busca que se declare inaplicable e inconstitucional el Decreto de Urgencia 010-2025, norma emitida por el Ejecutivo como parte del proceso de reorganización patrimonial y financiera de Petroperú.

PUEDES VER: Petroperú: Congreso rechazó derogar decreto de urgencia que privatiza la petrolera estatal

lr.pe

Sindicato advierte riesgo para estabilidad laboral

En el expediente judicial, Fempetrol sostiene que el decreto "introduce medidas que precarizan el empleo" y tiene "un carácter regresivo prohibido por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú".

Según el sindicato, la norma "abre la puerta a procesos de ‘reestructuración’ y ‘optimización’", debido a que traslada decisiones empresariales a ProInversión. En esa línea, advierte que "el desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de ‘optimización’".

Por ello, la federación solicita que el Poder Judicial ordene "el cese inmediato de toda amenaza o afectación al derecho fundamental al trabajo y a la estabilidad laboral" de los trabajadores afiliados al gremio.

Asimismo, pide que se declare la inconstitucionalidad de la transferencia de facultades de Petroperú a ProInversión y de la inclusión de la empresa estatal dentro del ámbito del Decreto Legislativo 674, norma relacionada con procesos de promoción de inversión privada.

PUEDES VER: Pedro Francke sobre Julio Velarde: "Hay que buscar la continuidad (...) Sí pediría su ratificación"

lr.pe

Cuestionan participación privada en activos estratégicos

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta al denominado "plan vinculante" impulsado por ProInversión, el cual contempla mecanismos de participación privada en activos estratégicos de Petroperú, como la refinería de Talara, el Oleoducto Norperuano y la red comercial.

Fempetrol considera que modalidades como concesiones, contratos de gerencia o joint ventures representarían una "privatización encubierta" de la petrolera estatal, al permitir una mayor injerencia privada en operaciones fundamentales de la compañía.

En paralelo, ProInversión asumirá un rol más activo en la supervisión de adquisiciones de petróleo crudo, derivados, aditivos e insumos críticos destinados a las refinerías y terminales de la empresa.

PUEDES VER: Yape lanza cuentas para menores: ¿qué requisitos se necesitan y cómo funcionará el control parental?

lr.pe

Denuncian presuntas irregularidades

La federación sindical también cuestionó contrataciones y asesorías externas vinculadas al proceso de reestructuración, incluidas consultorías realizadas por empresas privadas como Deloitte.

Según el gremio, dichos contratos se habrían efectuado sin respetar plenamente los procedimientos administrativos ni los principios de transparencia en el uso de recursos públicos.

Dentro de sus argumentos, los trabajadores señalan además que el costo de la planilla de Petroperú para 2025 asciende a US$128 millones, monto que, afirman, "representa apenas el 3,77% del total de ingresos" y el "3,49% de los costos y gastos".

PUEDES VER: Internet en el Perú rural: acceso alcanza el 85% de hogares y se duplica en solo seis años

lr.pe

PJ notificará a entidades demandadas

En la resolución, el Quinto Juzgado Constitucional remarca que la demanda cumple con los requisitos establecidos en el Nuevo Código Procesal Constitucional. Además, recuerda que en este tipo de procesos "no procede el rechazo liminar de la demanda", debido a la necesidad de garantizar la tutela de derechos fundamentales.

El juzgado también ordenó "córrase traslado a las partes procesales; para que hagan valer su derecho en el término de ley".

De esta manera, las entidades demandadas deberán presentar sus descargos y sustentar la legalidad del Decreto de Urgencia 010-2025 y del proceso de reestructuración de Petroperú, en una disputa que ahora también se traslada al ámbito constitucional.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Petroperú: Congreso rechazó derogar decreto de urgencia que privatiza la petrolera estatal

Petroperú: Congreso rechazó derogar decreto de urgencia que privatiza la petrolera estatal

LEER MÁS
El Perú discute su futuro energético: tres foros abrirán el debate sobre gas, Petroperú y energías renovables

El Perú discute su futuro energético: tres foros abrirán el debate sobre gas, Petroperú y energías renovables

LEER MÁS
Petroperú en riesgo de perder operación del lote Z-69 por demora en aprobación de extensión del contrato

Petroperú en riesgo de perder operación del lote Z-69 por demora en aprobación de extensión del contrato

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 10 horas Lima: distritos y horarios afectados del 19 al 21 de mayo por Sedapal

Corte de agua hasta por 10 horas Lima: distritos y horarios afectados del 19 al 21 de mayo por Sedapal

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Sunafil reporta que ‘Verifica tu Chamba’ permitió más de 837 mil ingresos a planilla desde 2021: ¿cómo saber si estás registrado?

Sunafil reporta que ‘Verifica tu Chamba’ permitió más de 837 mil ingresos a planilla desde 2021: ¿cómo saber si estás registrado?

LEER MÁS
Fonavi anuncia Lista 23 para diciembre: si aún no recibiste el pago ahora podrías ser beneficiario ¿cómo saber si estás incluido?

Fonavi anuncia Lista 23 para diciembre: si aún no recibiste el pago ahora podrías ser beneficiario ¿cómo saber si estás incluido?

LEER MÁS
Sunafil: aprende a usar la app 'Verifica tu chamba' para comprobar si estás en planilla

Sunafil: aprende a usar la app 'Verifica tu chamba' para comprobar si estás en planilla

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Reintegro 5 del Fonavi 2026: qué documentos deben presentar los herederos de fonavistas fallecidos para cobrar en Banco de la Nación

Reintegro 5 del Fonavi 2026: qué documentos deben presentar los herederos de fonavistas fallecidos para cobrar en Banco de la Nación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025