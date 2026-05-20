Precio del dólar hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 20 de mayo de 2026 | Composición LR

Precio del dólar hoy, miércoles 20 de mayo de 2026 | Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 20 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,420 la compra y S/3,440 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 20 de mayo?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600