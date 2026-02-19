Retiro AFP: Proponen segundo proyecto para liberar fondos de hasta S/22.000

Congreso de la República presenta proyecto de ley para noveno retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/22.000). | La República

Congreso de la República presenta proyecto de ley para noveno retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/22.000). | La República

A menos de un mes de haber culminado el octavo retiro de AFP, el debate sobre el uso de los fondos de pensiones regresa a la agenda política. Pues, hasta la fecha ya se han presentado dos proyectos de ley que buscarían una nueva liberación de los ahorros previsionales.

En medio de un nuevo cambio de presidente, que para muchos genera un clima de incertidumbre, vuelve a presentarse el proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 4 UIT (S/ 22.000) de los fondos previsionales. La iniciativa, impulsada por el congresista Darwin Espinoza de Acción Popular, coincide con la propuesta planteada anteriormente por Américo Gonza de Perú Libre.

TE RECOMENDAMOS SE FUE JOSÉ JERÍ: ¿HOY TENDREMOS NUEVO PRESIDENTE? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

De acuerdo con el sustento presentado por Espinoza, la medida busca mitigar los efectos del aumento del costo de vida, la desaceleración económica, la caída del ingreso real de los hogares y la menor rentabilidad que han registrado algunos fondos previsionales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

¿Cómo se realizaría el noveno retiro AFP?

El documento señala que la solicitud para acceder al retiro podrá realizarse de manera presencial o virtual. Además, establece que el primer desembolso deberá realizarse dentro de los treinta días calendario posteriores a la presentación de la solicitud.

PUEDES VER: MEF permitirá intervención en obras con problemas para evitar paralizaciones

En esa misma línea, el procedimiento establece que los afiliados podrán solicitar el retiro de un monto máximo equivalente a cuatro (4) UIT vigentes al momento de presentar la solicitud. Asimismo, se dispone que el desembolso se efectúe en cuatro pagos mensuales equivalentes a una UIT cada uno. De igual modo, se precisa que los montos retirados tendrán carácter intangible, por lo que no podrán ser objeto de embargo, retención o compensación, salvo en el caso de deudas alimentarias conforme a la legislación vigente.

El proyecto de Espinoza sostiene que el sistema financiero peruano mantiene elevados niveles de liquidez y solidez patrimonial. También señala que los retiros efectuados en años anteriores no han generado quiebres institucionales ni crisis cambiaria.

Dos proyectos en busca del noveno retiro AFP

El pasado 12 de febrero, el congresista Américo Gonza, integrante de la bancada Perú Libre, fue el primero en presentar una propuesta para autorizar un nuevo retiro de fondos de las AFP correspondiente al noveno desembolso. Su iniciativa plantea la posibilidad de que los afiliados puedan retirar hasta S/ 22.000 de sus fondos privados de pensiones, así como la devolución total de los aportes a los herederos de afiliados fallecidos.

Por su parte, el nuevo proyecto de ley presentado por el congresista Darwin Espinoza contempla exclusivamente el retiro de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos acumulados en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).