Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

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Universitario mantiene sus opciones de pasar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026. Tras su última caída por 2-1 ante Coquimbo Unido en Chile, el cuadro crema viajará para enfrentar a Nacional en busca de un triunfo que lo ubique en puestos de clasificación. Los dirigidos por Héctor Cúper podrían quedar fuera de la competencia si no obtienen un buen resultado en su visita a Uruguay.

En el otro duelo del grupo, Coquimbo Unido recibirá a Deportes Tolima en Chile. Ambos equipos cuentan con 7 puntos en la tabla y, si gana alguno, podría asegurar su presencia en los octavos de final. Un resultado que podría convenirle a la 'U' es un empate, ya que podría igualarlos en puntaje si vence a los uruguayos.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Previo al inicio de la quinta fecha, Deportes Tolima y Coquimbo Unido lideran el Grupo B.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Tolima (Colombia) 4 2 +4 7 2 Coquimbo Unido (Chile) 4 2 0 7 3 Universitario (Perú) 4 1 -1 4 4 Nacional (Uruguay) 4 1 -3 4

Programación de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido vs Nacional | Martes 19/05 - 5.00 p. m.

| Martes 19/05 - 5.00 p. m. Nacional vs Uruguay | Miércoles 20/05 - 5.00 p. m.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

El quinto duelo de Universitario por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Nacional en Uruguay.