Petroperú: Congreso rechaza derogar decreto de urgencia que privatiza la petrolera estatal

La Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el predictamen que proponía derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, con 10 votos en contra y 9 a favor. | Andina

La Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el predictamen que proponía derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, con 10 votos en contra y 9 a favor. | Andina

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Con 10 votos en contra, nueve a favor y tres abstenciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso presidida por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), rechazó el predictamen que proponía derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que encamina el proceso de reestructuración de Petroperú.

El predictamen agrupaba 13 proyectos de ley y planteaba dejar sin efecto la norma bajo el argumento de evitar una eventual privatización de la empresa estatal. Entre los impulsores de la iniciativa figuraba el actual presidente de la comisión, José María Balcázar, quien presentó la propuesta cuando aún era congresista.

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El texto sostenía que la derogatoria del DU 010-2025 buscaba 'fortalecer la soberanía energética del país' y evitar que la petrolera quede sujeta a mecanismos vinculados a la promoción de inversión privada. Además, proponía restituir disposiciones que excluyen a Petroperú de ciertos esquemas de participación privada.

La discusión sobre el decreto ya había sido abordada hace dos semanas en la Comisión de Energía y Minas, cuando se decidió postergar la votación para escuchar las posiciones de los actores involucrados.

En ese contexto, el último martes 12 se realizó una mesa de trabajo en la que participaron representantes del sector energético y el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, quien expuso la situación financiera de la compañía y defendió la necesidad de avanzar con la reestructuración. Tras ese debate, la comisión retomó el predictamen, que finalmente no alcanzó los votos necesarios para prosperar.