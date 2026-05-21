HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

UNMSM en crisis, masajes en el Congreso y citación de Rafael López Aliaga en la Fiscalía | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Cae envío de droga: Sunat halla 14 kilos de cocaína escondidos en equipaje de pasajero en Tumbes

El hallazgo se realizó en el puesto de control Carpitas, donde se usaron rayos X y un binomio canino para detectar la sustancia. La droga estaba oculta en 22 paquetes dentro de una maleta en la bodega del bus.

La Sunat incautó paquetes de cocaína hallados en Tumbes.
La Sunat incautó paquetes de cocaína hallados en Tumbes. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 14,33 kilogramos de clorhidrato de cocaína, trasladados ocultos dentro de un bus de transporte de pasajeros en la región de Tumbes. El hallazgo se realizó durante un operativo de control de rutina en el puesto de control Carpitas.

Según informó la entidad, la droga estaba camuflada en 22 paquetes escondidos entre prendas de vestir dentro de una maleta ubicada en la bodega del ómnibus, identificado con placa de rodaje CW212.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

lr.pe

Aduanas usaron rayos X

La intervención ocurrió cuando el vehículo llegó al módulo de control norte-sur del puesto Carpitas. Durante la inspección, agentes de Aduanas utilizaron un equipo portátil de rayos X y un binomio canino K9, con los que detectaron imágenes sospechosas dentro del equipaje de uno de los pasajeros.

Tras identificar un perfil de riesgo, los oficiales procedieron a abrir la maleta en presencia de su propietario, un ciudadano peruano. En el interior encontraron una sustancia blanquecina que posteriormente fue sometida a la prueba de campo con el reactivo 'Scott Reagent', que dio positivo para clorhidrato de cocaína.

PUEDES VER: Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

lr.pe

PNP y Fiscalía investigan

Luego del hallazgo, la Sunat comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, para continuar con las diligencias correspondientes.

La institución señaló que continuará ejecutando controles permanentes en rutas terrestres, marítimas, aéreas y fluviales para detectar el traslado ilegal de mercancías y sustancias ilícitas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Segundo Juzgado de Familia concluye tres procesos de tenencia mediante acuerdos conciliatorios en jornada por NNA

Segundo Juzgado de Familia concluye tres procesos de tenencia mediante acuerdos conciliatorios en jornada por NNA

LEER MÁS
Corte de Tumbes culmina con éxito jornada por derechos de menores

Corte de Tumbes culmina con éxito jornada por derechos de menores

LEER MÁS
Corte de Tumbes supervisa avance de jornada extraordinaria de familia

Corte de Tumbes supervisa avance de jornada extraordinaria de familia

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

LEER MÁS
Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

LEER MÁS
Ladrones roban S/200.000 de la bóveda de supermercado Metro en Piura: abrieron un hueco en la pared de una casa contigua para entrar

Ladrones roban S/200.000 de la bóveda de supermercado Metro en Piura: abrieron un hueco en la pared de una casa contigua para entrar

LEER MÁS
Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

LEER MÁS
"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50 y los horarios de atención

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50 y los horarios de atención

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025