Cae envío de droga: Sunat halla 14 kilos de cocaína escondidos en equipaje de pasajero en Tumbes
El hallazgo se realizó en el puesto de control Carpitas, donde se usaron rayos X y un binomio canino para detectar la sustancia. La droga estaba oculta en 22 paquetes dentro de una maleta en la bodega del bus.
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 14,33 kilogramos de clorhidrato de cocaína, trasladados ocultos dentro de un bus de transporte de pasajeros en la región de Tumbes. El hallazgo se realizó durante un operativo de control de rutina en el puesto de control Carpitas.
Según informó la entidad, la droga estaba camuflada en 22 paquetes escondidos entre prendas de vestir dentro de una maleta ubicada en la bodega del ómnibus, identificado con placa de rodaje CW212.
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Aduanas usaron rayos X
La intervención ocurrió cuando el vehículo llegó al módulo de control norte-sur del puesto Carpitas. Durante la inspección, agentes de Aduanas utilizaron un equipo portátil de rayos X y un binomio canino K9, con los que detectaron imágenes sospechosas dentro del equipaje de uno de los pasajeros.
Tras identificar un perfil de riesgo, los oficiales procedieron a abrir la maleta en presencia de su propietario, un ciudadano peruano. En el interior encontraron una sustancia blanquecina que posteriormente fue sometida a la prueba de campo con el reactivo 'Scott Reagent', que dio positivo para clorhidrato de cocaína.
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PNP y Fiscalía investigan
Luego del hallazgo, la Sunat comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, para continuar con las diligencias correspondientes.
La institución señaló que continuará ejecutando controles permanentes en rutas terrestres, marítimas, aéreas y fluviales para detectar el traslado ilegal de mercancías y sustancias ilícitas.
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