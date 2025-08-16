HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     
Economía

Techo Propio 2025: familias peruanas ya podrán inscribirse en agosto para acceder a uno de los bonos que entrega el Gobierno a nivel nacional

Los interesados deberán acudir a las Entidades Técnicas autorizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para gestionar su bono y deben contar con terreno propio inscrito en Registros Públicos.

Familias peruanas pueden inscribirse ante las Entidades Técnicas del programa Techo Propio en agosto de 2025.
Familias peruanas pueden inscribirse ante las Entidades Técnicas del programa Techo Propio en agosto de 2025. | Foto: Andina.

Familias peruanas podrán inscribirse para postular ante alguna Entidad Técnica del programa Techo Propio a partir del 18 de agosto de 2025. Serán un promedio de 6.698 bonos (CSP) que se entregarán para la construcción de una vivienda. Precisamente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo ha dado a conocer para que las familias en Perú inicien con la inscripción.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El Bono Familiar Habitacional (BFH) será de S/32.110 y ayudará a miles de familias para que puedan tener su vivienda y mejorar su calidad de vida. Por lo que, estos bonos se entregarán bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio, donde 12 regiones del Perú se beneficiaran.

PUEDES VER: Programa Techo Propio 2025: ¿cómo acceder al bono de más de S/38.000 que brinda el Estado?

lr.pe

Techo Propio: familias se deben inscribir ante las Entidades Técnicas autorizadas

Las familias peruanas que deseen acceder a uno de los bonos que se entregarán para la construcción de su futura vivienda solo deberán identificar a las Entidades Técnicas autorizadas (ET) por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las ET son aquellas que ayudarán a promover tu próxima vivienda, esta la supervisará y estará a cargo del proceso que, además, están autorizadas por el Gobierno.

Para que puedas saber donde se ubicará cada Entidad Técnica solo deberán buscarlas en la zona donde tendrá tu próxima vivienda. Identifícales aquí.

PUEDES VER: Peruanos que tengan esta condición pueden acceden al programa Techo Propio con un bono adicional para comprar una vivienda en 2025

lr.pe

¿Quiénes acceden a la entrega del Bono de Techo Propio para la próxima construcción de su vivienda?

Esta segunda convocatoria de Techo Propio en 2025 será para los grupos familiares que ya cuenten con un terreno o aires independizados. Estos deberán estar sin cargas, ni gravámenes, además deberán estar inscritos en Registros Público a nombre del jefe familiar.

¿De cuánto es el bono en las regiones para la construcción de una vivienda?

Si bien el monto del bono que otorga Techo Propio es de S/32.100, estas tienen un aumento en las regiones peruanas. Por ejemplo, en Apurímac el bono será de S/36.915, Huánuco y Pasco es de S/37.236 y en Amazonas sube a S/37.557.

¿Cómo obtener mayor información?

Las familias interesadas pueden contactarse con Techo Propio de manera telefónica al número: 0800 21200. En Lima, pueden acercarse a Jirón Camaná número 199, Cercado de Lima. En regiones, se deberá identificar las oficinas del Centro de Atención al Ciudadano.

Notas relacionadas
Bono Techo Propio: quiénes pueden acceder al subsidio peruano de más de S/37.000 para construir vivienda en agosto 2025

Bono Techo Propio: quiénes pueden acceder al subsidio peruano de más de S/37.000 para construir vivienda en agosto 2025

LEER MÁS
Perú lanza más de 6.000 bonos para construir tu casa propia: mira si puedes acceder

Perú lanza más de 6.000 bonos para construir tu casa propia: mira si puedes acceder

LEER MÁS
Programa Techo Propio 2025: ¿cómo acceder al bono de más de S/38.000 que brinda el Estado?

Programa Techo Propio 2025: ¿cómo acceder al bono de más de S/38.000 que brinda el Estado?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS
Tensión por megapuerto de Corío: Gobernador regional de Arequipa pide anular acuerdo y destituir al presidente de la APN

Tensión por megapuerto de Corío: Gobernador regional de Arequipa pide anular acuerdo y destituir al presidente de la APN

LEER MÁS
Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

LEER MÁS
El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

LEER MÁS
Fonavi Reintegro 4: beneficiarios en Perú que tengan estas edades cobrarían la devolución de aportes en el Banco de la Nación a fines de agosto 2025

Fonavi Reintegro 4: beneficiarios en Perú que tengan estas edades cobrarían la devolución de aportes en el Banco de la Nación a fines de agosto 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 15 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

IPE: abrir una mina en Perú puede tomar 40 años y fomentar minería ilegal

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota