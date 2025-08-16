Techo Propio 2025: familias peruanas ya podrán inscribirse en agosto para acceder a uno de los bonos que entrega el Gobierno a nivel nacional

Familias peruanas pueden inscribirse ante las Entidades Técnicas del programa Techo Propio en agosto de 2025. | Foto: Andina.

Familias peruanas pueden inscribirse ante las Entidades Técnicas del programa Techo Propio en agosto de 2025. | Foto: Andina.

Familias peruanas podrán inscribirse para postular ante alguna Entidad Técnica del programa Techo Propio a partir del 18 de agosto de 2025. Serán un promedio de 6.698 bonos (CSP) que se entregarán para la construcción de una vivienda. Precisamente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo ha dado a conocer para que las familias en Perú inicien con la inscripción.

El Bono Familiar Habitacional (BFH) será de S/32.110 y ayudará a miles de familias para que puedan tener su vivienda y mejorar su calidad de vida. Por lo que, estos bonos se entregarán bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio, donde 12 regiones del Perú se beneficiaran.

Techo Propio: familias se deben inscribir ante las Entidades Técnicas autorizadas

Las familias peruanas que deseen acceder a uno de los bonos que se entregarán para la construcción de su futura vivienda solo deberán identificar a las Entidades Técnicas autorizadas (ET) por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las ET son aquellas que ayudarán a promover tu próxima vivienda, esta la supervisará y estará a cargo del proceso que, además, están autorizadas por el Gobierno.

Para que puedas saber donde se ubicará cada Entidad Técnica solo deberán buscarlas en la zona donde tendrá tu próxima vivienda. Identifícales aquí.

¿Quiénes acceden a la entrega del Bono de Techo Propio para la próxima construcción de su vivienda?

Esta segunda convocatoria de Techo Propio en 2025 será para los grupos familiares que ya cuenten con un terreno o aires independizados. Estos deberán estar sin cargas, ni gravámenes, además deberán estar inscritos en Registros Público a nombre del jefe familiar.

¿De cuánto es el bono en las regiones para la construcción de una vivienda?

Si bien el monto del bono que otorga Techo Propio es de S/32.100, estas tienen un aumento en las regiones peruanas. Por ejemplo, en Apurímac el bono será de S/36.915, Huánuco y Pasco es de S/37.236 y en Amazonas sube a S/37.557.

¿Cómo obtener mayor información?

Las familias interesadas pueden contactarse con Techo Propio de manera telefónica al número: 0800 21200. En Lima, pueden acercarse a Jirón Camaná número 199, Cercado de Lima. En regiones, se deberá identificar las oficinas del Centro de Atención al Ciudadano.