Pedro Francke sobre Julio Velarde: "Hay que buscar la continuidad (...) Sí pediría su ratificación"

Pedro Francke respalda permanencia de Julio Velarde en el BCR ante eventual gobierno de Roberto Sánchez. | Composición LR/ Difusión

Pedro Francke respalda permanencia de Julio Velarde en el BCR ante eventual gobierno de Roberto Sánchez. | Composición LR/ Difusión

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El economista Pedro Francke, integrante del equipo técnico del candidato presidencial Roberto Sánchez, se mostró a favor de preservar la continuidad en el Banco Central de Reserva del Perú y señaló que respaldaría la permanencia de Julio Velarde al frente de la institución monetaria.

En una entrevista con RPP, Francke sostuvo que la estabilidad del ente emisor es un elemento clave para mantener la confianza económica. “Yo sí le pediría la ratificación”, afirmó al ser consultado sobre la continuidad de Velarde.

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Las declaraciones marcan un contraste con la postura que el líder de Juntos por el Perú expresó durante la campaña de primera vuelta, cuando planteó reemplazar al actual titular del BCRP en caso de llegar al Gobierno.

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Francke plantea preservar estabilidad del Banco Central

Francke remarcó que la prioridad debe ser preservar el manejo técnico del Banco Central y evitar cambios que afecten la estabilidad institucional. “Hay que buscar la continuidad del BCR”, indicó, al tiempo que mencionó que Roberto Sánchez ya había manifestado su disposición para dialogar con Velarde.

No obstante, precisó que una eventual ratificación dependerá también de la conformación del directorio del ente emisor. “No puedes nombrar a un buen presidente, pero tener un mal equipo”, sostuvo.

El exministro añadió que cualquier decisión debe darse tras conversaciones con el actual titular del Banco Central. “Eso tiene que pasar por una conversación con la persona involucrada”, comentó.

Francke descarta estatizaciones y habla de una 'coalición amplia'

El economista también descartó, por ahora, asumir la conducción del equipo económico o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un eventual gobierno de Sánchez. Indicó que actualmente forma parte de un grupo técnico junto a Óscar Dancourt, Gustavo Guerra García y Katherine Eyzaguirre.

En el plano económico, defendió la propuesta de elevar la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.500 y aseguró que la medida “es viable”, argumentando que el salario mínimo ha perdido capacidad adquisitiva tras los últimos años de inflación.

Francke expresó, además, preocupación por el incremento del costo de vida y señaló que el control de la inflación corresponde al trabajo técnico del Banco Central. “Tenemos una gran preocupación por el tema de inflación”, afirmó.

El extitular del MEF también consideró que el país debería aprovechar mejor el contexto internacional favorable por los altos precios de los minerales. Según dijo, el Perú podría crecer a un ritmo mayor al actual si se impulsan políticas que combinen crecimiento económico con reducción de pobreza.

Asimismo, respaldó la continuidad del Fondo de Estabilización de Combustibles para mitigar el impacto del alza internacional del petróleo sobre los alimentos y el transporte.

Finalmente, Francke sostuvo que el escenario político obliga a construir acuerdos más amplios. “Hace falta una coalición amplia de gobierno que vaya mucho más allá de JPP”, señaló, y añadió que las propuestas económicas aún se encuentran en proceso de revisión y ajuste.