ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya empezó a depositar las pensiones de abril, alcanzando a 777,202 beneficiarios a nivel nacional. Los pagos pueden retirarse en bancos, cajeros automáticos y agentes autorizados cercanos, facilitando un cobro seguro y práctico.

Las fechas dependen del régimen: los afiliados al Decreto Ley 19990 cobrarán de forma escalonada, mientras que los regímenes especiales tendrán una sola fecha de pago. Además, todos pueden descargar su constancia digital desde la plataforma en línea.

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¿Cuándo cobran los pensionistas del régimen 19990 según la ONP?

Los 711,276 pensionistas del régimen 19990 de la ONP recibirán su pensión de acuerdo con la inicial de su apellido paterno: de la A a la C el jueves 9 de abril, de la D a la L el viernes 10, de la M a la Q el lunes 13 y de la R a la Z el martes 14.

Este calendario de pagos busca evitar aglomeraciones y asegurar que cada pensionista pueda cobrar su pensión de forma ordenada, segura y sin contratiempos.

Pago de pensiones ONP para otros regímenes especiales

Los 65.926 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, el Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo recibirán su pensión el miércoles 15 de abril. De esta manera, todos los pensionistas, sin importar su régimen, acceden a sus beneficios de manera organizada y sin contratiempos.

Constancia de pago digital y clave virtual ONP

Los pensionistas pueden ver y descargar su constancia de pago en https://onpvirtual.pe. Solo deben seleccionar “Cobro pensión”, elegir “Quiero ver mis constancias de pago” e ingresar su tipo y número de documento y clave virtual.

Quienes no tengan clave virtual pueden solicitarla en la sección “Tu zona segura”, recibir un código de seguridad en su correo electrónico y generar su clave personal e intransferible. Para dudas o consultas, la ONP pone a disposición ONP Te escucha al 01 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.30 p. m.

¿Qué debes saber sobre la ONP?

La ONP es un sistema público de pensiones basado en la solidaridad, donde los aportes de los trabajadores activos financian a los jubilados actuales. Para acceder a una pensión se requiere cumplir años mínimos de aporte, y el monto es fijo, sin relación directa con lo aportado individualmente.

En cambio, las AFP son un sistema privado de capitalización individual: cada persona ahorra en su propia cuenta y su pensión depende del dinero acumulado y la rentabilidad obtenida. Esto puede generar mayores beneficios, pero también implica riesgos por las variaciones del mercado.