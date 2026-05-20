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Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez: Conoce la fecha, formato, temas y reglas del debate presidencial

El JNE indicó que el debate incluirá preguntas ciudadanas, bloques temáticos y espacios de intercambio directo. El evento previo a la segunda vuelta será transmitido a nivel nacional este 31 de mayo.

El debate presidencial entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos Por el Perú se realizará este 31 de mayo. Foto: composición LR
El debate presidencial entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos Por el Perú se realizará este 31 de mayo. Foto: composición LR
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó cómo será el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes buscarán convencer a los electores antes de la jornada electoral del próximo 7 de junio. El encuentro contará con reglas específicas, tiempos delimitados y una dinámica distinta de la utilizada en las jornadas anteriores.

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El organismo electoral informó que el encuentro incluirá exposiciones individuales, preguntas ciudadanas y momentos de diálogo entre ambos candidatos. Además, se establecieron cuatro ejes temáticos vinculados a seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación, salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde será el debate presidencial?

El debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo desde las 8.00 p. m. La sede elegida por el JNE es el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja.

El debate técnico entre representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú también fue confirmado y se llevará a cabo una semana antes, el 24 de mayo, en Jesús María.

El JNE precisó que la transmisión será abierta para todos los medios de comunicación interesados. Además, TVPerú confirmó que emitirá el encuentro en vivo a nivel nacional.

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¿Qué temas se debatirán y cuánto durará el encuentro?

El formato aprobado por el JNE contempla cuatro bloques temáticos. Los candidatos deberán responder preguntas relacionadas con seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, además de economía, empleo y reducción de la pobreza.

Cada bloque comenzará con una pregunta ciudadana seleccionada previamente. Luego, ambos postulantes tendrán un tiempo determinado para responder y exponer sus propuestas. El esquema incluye un 'bolsón de tiempo', mecanismo que permite administrar los minutos asignados durante cada intervención.

El debate presidencial tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El cierre incluirá un mensaje final de dos minutos por candidato.

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¿Cuáles serán las reglas del debate y quiénes lo conducirán?

El director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, explicó que el debate utilizará una 'metodología mixta'. Este sistema combina exposiciones individuales con momentos de interacción entre los candidatos. El modelo busca generar un intercambio más dinámico y permitir respuestas directas entre ambos aspirantes presidenciales.

Las reglas también contemplan tiempos controlados para evitar interrupciones extensas. Cada candidato contará con espacios definidos para responder preguntas, replicar y cerrar ideas. El JNE señaló que las organizaciones políticas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participaron en reuniones previas para acordar los lineamientos del encuentro.

La conducción estará a cargo de los periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal, quienes asumirán el rol de moderadores durante toda la transmisión. Ambos serán responsables de dirigir los bloques temáticos y garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas por el organismo electoral.

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