Desde el 1 de abril, los taxistas que utilizan Gas Natural Vehicular (GNV) ya pueden ingresar a la plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para verificar su acceso al subsidio de S/120.

Esta iniciativa, parte de las acciones tras la emergencia energética de marzo, busca mitigar el impacto del aumento de combustibles en el sector transporte, uno de los más afectados por el alza del petróleo y el incremento generalizado del costo de vida.

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Link oficial para registrarte paso a paso

El acceso al subsidio se realiza únicamente mediante la plataforma web habilitada por el Gobierno: https://infogas.cloudservicebc3.com/. El conductor debe ingresar al portal, registrar la placa del vehículo y el número de la TUC para que el sistema valide la información. Tras la verificación, se debe seleccionar una única estación de servicio donde utilizará el beneficio.

El subsidio funciona de manera automática y se activa desde el tercer día hábil. Cada vez que el conductor cargue combustible, el monto se descontará del saldo asignado hasta alcanzar los S/120. Por ejemplo, si la carga es de S/20, el sistema reducirá el saldo disponible a S/100 sin que sea necesario realizar pagos adicionales. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder al bono de S/120 para taxistas GNV?

Está dirigido a conductores que cuenten con autorización vigente para prestar el servicio de taxi al 9 de marzo de 2026 y que dispongan de la Tarjeta Única de Circulación (TUC). Asimismo, deben estar registrados en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao o en municipalidades provinciales de Ica.

El beneficio alcanza tanto a quienes ya terminaron de pagar la conversión a GNV como a aquellos que financiaron el proceso mediante mecanismos distintos al Fondo de Inclusión Social Energético, ampliando así el número de conductores que pueden recibir el apoyo.

¿A qué se debe el subsidio para el transporte?

La implementación de esta medida se debe al incremento de precios registrado en marzo, cuando el sector transporte presentó una subida de 7,86% impulsada por el encarecimiento del gas natural y los combustibles líquidos. Entre los principales aumentos destacan el gasohol, que subió 32,53%, los pasajes en taxi con un alza de 25% y el transporte en ómnibus y microbús con un incremento de 12%.

Además, el aumento del precio del petróleo, que pasó de US$60 por barril en febrero a más de US$100 a finales de marzo, impactando directamente en el costo de vida y motivando la creación de este apoyo económico.