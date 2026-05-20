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Ignacio Buse vs Ugo Humbert por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo: fecha, hora y transmisión

Ignacio Buse enfrentará a Ugo Humbert este jueves 21 de mayo, por los cuartos del ATP 500 de Hamburgo, luego de eliminar a Jakub Menšík.

Ignacio Buse enfrenta a Ugo Humbert por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo.
Ignacio Buse enfrenta a Ugo Humbert por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. | composición Líbero
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Los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo ya están definidos y el peruano Ignacio Buse aparece entre los grandes protagonistas del torneo. El tenista nacional de 22 años llega motivado tras conseguir una contundente victoria sobre Jakub Menšík, quien ocupa el puesto 28 del ranking ATP.

PUEDES VER: Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

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Ahora, el siguiente desafío para 'Nacho' será frente al francés Ugo Humbert, quien viene de dar la sorpresa al eliminar al ruso Karen Khachanov, sembrado número 15 del certamen. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada en Alemania.

¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Ugo Humbert?

El partido por los cuartos de final entre Ignacio Buse y Ugo Humbert se jugará el jueves 21 de mayo en territorio alemán. Ambos deportistas han logrado sorprender con su desempeño en el torneo, mientras luchan por un lugar entre los semifinalistas.

Horario del partido Ignacio Buse vs Ugo Humbert

El encuentro del ATP 500 de Hamburgo entre el peruano y el francés comenzará a las 5.00 a. m. en horario peruano (10.00 GMT). Aquí te mostramos los horarios para distintos países:

  • México: 4.00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 6.00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7.00 horas
  • Alemania: 12.00 horas

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Ugo Humbert?

El enfrentamiento entre Ignacio Buse y Ugo Humbert será transmitido en vivo a través de Disney Plus para toda Latinoamérica. Puedes seguir el evento desde tu PC, televisor inteligente o dispositivo móvil a través de esta plataforma.

¿Cómo llegan Buse y Humbert a los cuartos de final?

Ignacio Buse ha mostrado un rendimiento destacable, acumulando cuatro victorias consecutivas en el ATP 500 de Hamburgo ante McDonald (Alemania), Gaston (Francia), Cobolli (Italia) y Mensik (República Checa), con el triunfo sobre Cobolli, ATP 12, como su mayor éxito.

Por otro lado, Ugo Humbert inició su participación en dieciseisavos, enfrentando al alemán Engel, y eliminó recientemente al ruso Karen Khachanov (ATP 15) con un disputado 2-1 (6-3, 3-6 y 7-6).

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