Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima
Economía

Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

La iniciativa impulsada por el Fondo Mivivienda y la Agencia Francesa de Desarrollo busca construir viviendas ecoeficientes y promover energías renovables, fomentando un crecimiento urbano responsable.

El FMV y la AFD han destinado un total de 375 millones de euros en la construcción de viviendas sostenibles.
El FMV y la AFD han destinado un total de 375 millones de euros en la construcción de viviendas sostenibles. | Foto: composición LR/Andina

Perú y Francia han fortalecido sus lazos tras confirmarse la implementación de un proyecto de desarrollo habitacional sostenible, con una inversión de 375 millones de euros, destinado a mejorar la calidad y eficiencia de los hogares en diversas zonas del país. La iniciativa contempla la construcción de viviendas ecoeficientes y la incorporación de energías renovables, lo que promoverá un crecimiento urbano responsable y con menor impacto ambiental.

Gracias al trabajo conjunto entre el Fondo Mivivienda (FMV) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se ha logrado ampliar el acceso a soluciones habitacionales modernas, incluso con un menor consumo de recursos. Según el Ministerio de Vivienda, esta cooperación fue clave para construir viviendas dignas, eficientes e inclusivas para hogares que antes no contaban con servicios adecuados.

El Fondo MiVivienda (FMV) trabaja a la par con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para llevar a cabo los proyectos que tienen en conjunto. Foto: Revista Gana Más

El Fondo MiVivienda (FMV) trabaja a la par con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para llevar a cabo los proyectos que tienen en conjunto. Foto: Revista Gana Más

Un esfuerzo bilateral que lleva una década orientada a la sostenibilidad

La alianza entre el Fondo Mivivienda (FMV) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), vigente desde 2015, ha permitido optimizar el uso del agua y la energía, además de mejorar las condiciones de habitabilidad. Gracias al trabajo conjunto de ambas entidades, más de 49.000 familias han experimentado un impacto social significativo mediante el acceso a viviendas de calidad.

Por ello, la AFD destacó que “la sostenibilidad y la inclusión pueden incorporarse en las políticas de vivienda”, lo que refuerza su modelo de desarrollo urbano responsable y su compromiso con la transición ecológica y social.

Los avances y mejoras en los proyectos del FMV

En los últimos diez años, el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las prioridades nacionales permitió a la FMV construir de manera responsable las viviendas orientadas al uso eficiente de recursos como el ahorro hídrico y energético para las viviendas más vulnerables que forman parte de los programas de la entidad.

Además, el avance y fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) ha promovido una gestión más rigurosa en los proyectos habitacionales, con el objetivo de mejorar la calidad constructiva y mantener el enfoque sostenible requerido.

El objetivo a largo plazo del Ministerio de Vivienda, el Fondo Mivivienda (FMV) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es seguir brindando soluciones financieras y técnicas que permitan ampliar el acceso a viviendas seguras, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales del país.

